Для похудения можно добавлять гель алоэ вера в суп или смузи

Многим довольно сложно расстаться с лишними кило, особенно если есть проблемы со здоровьем, которые мешают вести активный образ жизни. Конечно же, все знают азбучную истину, что нужно придерживаться сбалансированной диеты и избегать вредных продуктов, но мало кто догадывается, что можно похудеть с помощью универсального и полезного растения — алоэ вера.

Алоэ вера часто используется в различных продуктах для здоровья, поскольку обладает целебными свойствами. Сок алоэ обычно используется местно для лечения ожогов, но его также можно использовать для других целей. Растение съедобно и используется в качестве основного ингредиента в соках, травяных добавках и диетических напитках, которые способствуют снижению веса, пишет Food.News.

Польза алоэ вера для похудения

Алоэ вера способствует снижению веса двумя способами:

ускоряя обмен веществ,

поддерживая уровень сахара в крови.

Что касается первого, то алоэ вера действительно может ускорить метаболизм. Данные исследований на животных показывают, что алоэ вера влияет на обменные процессы, а также предотвращает накопление жира на животе.

Также, согласно исследованию, употребление капсул, содержащих от 300 до 500 мг алоэ вера, два раза в день значительно снизило уровень сахара в крови у 72 добровольцев с диагнозом "преддиабет". В отдельном исследовании с участием 136 человек учёные сообщили, что прием алоэ вера в течение восьми недель успешно снизил массу тела и уменьшил жировые отложения. Алоэ вера также улучшило чувствительность к инсулину, гормону, участвующему в контроле уровня сахара в крови. Эти результаты имеют решающее значение, поскольку скачки уровня сахара в крови усиливают аппетит, что приводит к перееданию и увеличению веса.

Алоэ вера абсолютно безопасный продукт, но вызывает диарею и желудочные спазмы. Поэтому сок алоэ можно использовать в качестве слабительного, чтобы способствовать регулярному опорожнению кишечника. Однако чрезмерное употребление продукта может привести к таким побочным эффектам, как обезвоживание. Также алоэ может уменьшить всасывание некоторых лекарств. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем принять решение об использовании растения.

Как использовать алоэ вера для похудения

Листья алоэ вера состоят из трех основных частей:

кожуры,

латекса,

геля.

Пользу представляет гель.

Как приготовить в домашних условиях

При использовании свежего растения срежьте один из внешних листьев с основания. Тщательно промойте и удалите всю видимую грязь. Поставьте лист вертикально в чашку или миску на 10-15 минут, чтобы дать желтоватой смоле стечь с листа. Эта смола содержит латекс, который может вызвать раздражение кожи. После того, как смола полностью стечет, смойте все остатки на листе. Снимите толстую кожуру с помощью небольшого ножа или овощечистки. Как только лист будет очищен, вы увидите гель. Маленькой ложкой соберите его и отправьте в блендер. Будьте осторожны, чтобы не попали кусочки кожуры. Взбивайте гель в течение нескольких секунд, пока он не станет пенистым и жидким. Теперь гель готов к использованию. Он пригоден для использования в течение недели. Добавляйте гель алоэ в коктейли, смузи, супы.

Кожица алоэ также безопасна для употребления в пищу. Кожица имеет мягкий вкус и хрустящую текстуру, что делает ее отличным дополнением к летним салатам или жаркому. Другой вариант — окунуть кожуру алоэ в сальсу или хумус для легкого перекуса. Чтобы подготовить кожицу, срежьте колючие края сверху и вдоль листа алоэ. Срежьте кожуру с плоской стороны. Тщательно промойте, чтобы удалить грязь, мусор и латекс.

Сок алоэ вера для похудения

Ингредиенты:

2 листа алоэ вера

150 мл воды

чайная ложка меда (по желанию)

чайная ложка сока (по желанию)

кубики льда (по желанию)

Подготовка:

Получите гель из двух листьев алоэ. После приготовления и смешивания добавьте в гель воду или фруктовый сок. Если сок слишком густой, добавьте еще воды. Добавьте мед, если хотите, и перемешайте перед подачей на стол.