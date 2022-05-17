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Автор Ольга Лазарева

"Роза Хутор" стал лидером по итогам реализации программы терапевтического спорта "Лига мечты" в зимнем сезоне 2021/2022

Здоровье » Здоровье и профилактика

На курорте "Роза Хутор" провели 1471 занятие по реабилитации детей и молодежи с инвалидностью.

Всероссийская программа терапевтического спорта "Лига мечты" подвела итоги прошедшего зимнего сезона 2021/2022. Лучшим спортивным объектом, работающим по программе, стал горный курорт "Роза Хутор". За сезон особенные горнолыжники с ДЦП, аутизмом, генетическими синдромами, проблемами зрения и слуха откатали здесь 1471 занятие. Это наибольшее количество из всех 46 регионов России, где проводится программа.

На "Роза Хутор" в этом сезоне занимались дети и молодые инвалиды из 46 городов РФ из 29 регионов страны. Для проведения занятий по программе физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья курорт "Роза Хутор" выделил денежные средства в размере 750 тыс. рублей. Как и в прошлые годы, это сумма была удвоена президентом компании "Интеррос" Владимиром Потаниным. Неизменным оператором программы терапевтического спорта является школа инструкторов "Rider`s school", которая не только занимается непосредственно организацией занятий, но предоставляет бесплатный прокат оборудования для занятий. Наибольшее количество занятий в этом сезоне на "Роза Хутор" провела инструктор школы Дарья Горчакова.

Курорт "Роза Хутор" сотрудничает с программой терапевтического спорта "Лига мечты" уже пятый год и является примером реабилитационного туризма. Для участников программы и их сопровождающих здесь созданы благоприятные условия — проход на подъемники осуществляется вне очереди, предоставляются бесплатные ски-пассы и парковочные места.

Программа терапевтического спорта "Лига мечты"
Программа терапевтического спорта "Лига мечты"

Наталья Белоголовцева, руководитель АНО Программа комплексной реабилитации личности "Лига Мечты", отмечает:

"Мой сын Женя является самым активным участником нашей программы, поэтому я могу в ежедневном режиме наблюдать результативность занятий терапевтическим спортом, особенно горнолыжным. В прошлом году он дважды перенес ковид — довольно легкий по внешним проявлениям, но тяжелый по длительности и последствиям. Этот вирус бьет по слабым местам — Женьку по нервной системе. Это проявилось в общей слабости и интенсивным эпиприступам. Этой зимой мы провели горнолыжный интенсив длиной почти в два месяца. И сейчас я вижу, что сын как никогда стал "прямоходящим", гораздо более устойчивым, что очень важно при такой сложной, как у него, формы дцп с атаксическим компонентом. Учитывая, что ему уже тридцать три года, это просто чудо! "Роза Хутор", конечно, одно из лучших мест в стране для наших занятий терапевтическим спортом. И по отношению сотрудников курорта и всех его служб. Доброжелательность, уважительное отношение к нашим детям и их родителям, помощь во всех вопросах — просто вне конкуренции".

Всего в этом зимнем сезоне программы "Лига мечты" провела в России более 17 400 часов занятий для почти двух тысяч детей и взрослых с инвалидностью

Программа терапевтического спорта "Лига мечты"
Программа терапевтического спорта "Лига мечты"

Для справки

Программа "Лига Мечты" основана в 2014 году актёром и режиссёром Сергеем Белоголовцевым и его женой Натальей, которые увидели эффект от занятий горнолыжным спортом своего сына Евгения и решили создать уникальное для России направление реабилитации. "Лига мечты" — программа альтернативной комплексной реабилитации личности, благодаря которой люди с особенностями развития получили возможность кататься на горных лыжах, роликах, беговелах, заниматься игровыми видами спорта и др. В частности, речь идет о детях и взрослых с тяжелыми формами инвалидности, чье состояние требует внешней поддержки (детский церебральный паралич (ДЦП), аутизм, нарушения зрения и слуха, синдром Дауна и другие генетические заболевания). Цель программы — сделать спорт доступным для каждого, кто в нем нуждается. По федеральному охвату сегодня "Лига Мечты" является одной из крупнейших благотворительных спортивных программ в России, работающей в 46 регионах на базе более 120 центров. Главные принципы программы — безопасность, индивидуальный подход и формирование психологии победителя.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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