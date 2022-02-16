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Автор Юрий Носовский

Роды в аптеке: ещё одна гримаса "передового здравоохранения" Запада

Здоровье » Акушерство и гинекология

Аптечные учреждения Великобритании скоро возьмут на себя… ещё и функции родовспоможения! А также пластической хирургии и липосакции — были бы желающие. Такая новость появилась на днях в прессе.

 

Пожалуй, самое пикантное в этой новости в том, что она пришла не из какой-то отсталой "страны третьего мира", где жалованье в 30 долларов в месяц считается неплохим — а из "старой доброй Англии", примера для подражания огромного числа российских "западников" и неустанных критиков "жизни при проклятом совке".

Правда, исполнение этой новации гражданами-фармацевтами обещается не ранее, чем через 10 лет (да и то если на неё найдётся около миллиарда долларов) — но, как говорится, "лёд тронулся". Хотя  впору уже вспоминать, как "тихо шифером шурша, крыша едет не спеша".

"Недостижимый идеал"

 

Действительно, в "отсталом СССР" (а теперь в такой же "отсталой" России) роды, как правило, должен был принимать только врач — и в специализированном родовспомогательном учреждении! В виде исключения, конечно, этим могли заниматься и акушерки — в сельских "фельдшерско-акушерских пунктах" или уже порядком подзабытых "колхозных родильных домах".

Впрочем, практика с использованием для принятия родов среднего (хоть и обученного) медицинского персонала диктовалась отнюдь не стремлением "сэкономить" на здоровье рожениц. Просто при плачевном состоянии дорожной сети в глубокой провинции в советское время, тяжёлого больного (или ту же "женщину на сносях") можно было доставить из отдалённой деревни даже в райбольницу порой только на тракторе — да и то лишь гусеничном, особенно когда начиналась распутица. Так что безопаснее было принимать роды на месте — а в самых критических случаях на помощь могла прийти санавиация.

Сейчас же, когда дороги в России в значительной мере уже не напоминают хрестоматийную гоголевскую остроту, взят курс на "укрупнение" родовспомогательных учреждений. Вплоть до "оптимизаций"-сокращений даже родильных отделений в небольших райбольницах — особенно там, где и врачей-акушеров недостаточно для обеспечения круглосуточных дежурств, да и самих родов в год происходит очень немного.

Вместо этого забота о беременных женщинах возложена на крупные перинатальные центры — оборудованные на уровне областных (или крупных городских) больниц, с очень квалифицированным персоналом, постоянно повышающим свой опыт благодаря интенсивной практике. А потому и процент осложнений в ходе беременности и родов, и так в России относительно небольшой, с каждым годом становится ещё меньше.

Но оказывается, такой подход с каждым годом становится всё менее популярным на том самом "благословенном Западе", которым в качестве якобы "недостижимого идеала" тычут в глаза нашим соотечественникам со времен ещё "перестройки"! В частности — в Великобритании, чьи политики особенно часто любят учить россиян, как правильно жить.

Передовое акушерство

 

Итак, во время беременности англичанок наблюдает в большинстве случаев их "семейный врач". Реально же этим занимается лишь акушерка — обычно даже без применения полноценного гинекологического осмотра. УЗИ, правда, пару раз всё же делают. К акушеру-гинекологу направляются лишь женщины, у которых выявлена какая-то патология. При этом вопрос о том, что выявлять эту патологию приходится либо акушерке со средним образованием, либо "врачу общей практики", а не опытному специалисту, деликатно обходится.

Но даже вышеприведённые факты — это ещё только "цветочки" передового британского акушерства! "Ягодки" его в том, что рожающие даже в больницах женщины в большинстве своём тоже ведутся лишь акушерками! Но, конечно же, "доктор находится поблизости — и его можно при необходимости вызвать". Необходимость эту, правда, опять же определяет всё та же акушерка (то есть, по сути, "узкоспециализированная" на ведении беременных медсестра) — но в Британии никого это не смущает.

Более того, в стране активно развивается сеть "акушерских центров" (где доктора нет по определению) и пропагандируется польза родов на дому. Хорошо ещё, хоть с помощью всё той же акушерки, а не самостоятельно.

Часть таких центров, правда, нередко находится в зданиях больниц — так что в случае нужды можно попросить о помощи настоящих врачей. А такое происходит, по английской же статистике,

  • в 40% случаев с первородящими женщинами;
  • в 10% с рожающими повторно.

Но остальные-то "центры" находятся вне больниц! Так что при наступлении родовых осложнений рожениц с угрозой для жизни матери или ребёнку приходится срочно везти в солидное медучреждение. Причём не на реанимобиле — а на обычной "скорой" с парамедиками на борту, или с упомянутой акушеркой…

Ведь такое обходится для государственной британской медицины ещё дешевле, нежели родовспоможение теми же акушерками — но в больницах, около тысячи евро против 1400 с "хвостиком", соответственно. Для справки — роды в частных клиниках, максимально приближающиеся по стандартам к "отсталой" России (то есть с ведением рожениц опытным акушером-гинекологом, при необходимости — анестезиологом, другими специалистами) обходятся минимум в 5 тысяч долларов.

Так что да — свобода выбора, где рожать, у британских женщин есть. Правда, за безопасность приходится доплачивать немалые денежки — ну так что ж тут поделать?

"Врачи не нужны"

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Впрочем, учёные мужи на государственной службе весьма умело помогают британкам избавиться от "мук ненужного выбора".

"В 2014 году Национальный институт здравоохранения и совершенства медицинской помощи Британии (NICE) представил рекомендации, предлагающие радикально пересмотреть сложившуюся практику, потому что во многих из случаев, по мнению специалистов, врачи при родах не нужны", — сообщает BBC.

Посильную помощь в этом организаторам "самой передовой медицины" оказывает даже королевская семья. Например, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон родила в 2015 году дочь Шарлотту в лондонском госпитале Святой Марии при помощи всего лишь двух акушерок. Августейшую маму, правда, на всякий случай подстраховывала целая бригада опытных врачей — ну так это ж незначительные мелочи, правда? И вообще, раз их помощь не понадобилась — то всё "в ажуре".

Так что после всего вышеизложенного намерение британских аптекарей "помочь разгрузить" британскую "самую передовую" систему здравоохранения от перегрузок с принятием родов как-то уже и не очень удивляет. Наоборот, радоваться надо, что подряд на оказание медицинских услуг вызвались осуществить, скажем, не парикмахеры. Вспомнив о своих средневековых предшественниках-цирюльниках, частенько "подрабатывавших" хирургами. Хотя, как говорится, "ещё не вечер"…

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Людмила Черткова
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