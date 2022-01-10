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Автор Ирина Гусакова

Как вернуться в форму после праздников

Здоровье

Новогодняя праздничная неделя подошла к концу, оставив не самые приятные последствия в виде обезвоженной кожи и парочки лишних кило. Однако не стоит расстраиваться и сразу садиться на диету. О том, как вернуться в форму без мучений, рассказала читателям Pravda.Ru диетолог Татьяна Букина.

диета

Как вернуться в форму без стресса

Самое важное правило при выхода из пищевого беспредела после затяжных новогодних каникул — это адекватность.

Во время десятидневного застолья организм испытывает невероятный стресс. Ведь меняется не только время приёма пищи, но и его качественный и количественный состав. Поэтому, чтобы не создавать ещё больший стресс для организма и не нанести вред здоровью, выходить из такого пищевого поведения стоит также постепенно.

Резкое ограничение в калориях и отказ от определённых групп продуктов может нанести колоссальный вред здоровью.

И совсем необязательно, что вес начнёт уходить, в отдельных случаях он, наоборот, может продолжать увеличиваться. В чём же тут дело?

При резком урезании суточной нормы калорий все органы и системы переходят в состояние накопления жира, так как это своего рода нестандартная ситуация, а значит — стресс, включаются системы сохранения. И вы можете начать увеличиваться в объёмах, даже кушая одни свежие огурцы и капусту. Поэтому садиться на какую-нибудь монодиету и диету с низкой калорийностью категорически не рекомендуется.

Но как же вернуться в форму?

диета

Лайфхаки от диетолога

Пищевой режим

Надо наладить пищевой режим. Ни в коем случае не пропускать ни один приём пищи. Особенно завтрак или отказывать себе в ужине. А вот над качеством и количеством пищи придётся поработать.

В рацион необходимо ввести больше свежих овощей, чтобы разгрузить ЖКТ и наладить процессы пищеварения. В каждый приём пищи половиной порции должны быть именно овощи, заправленные полезными маслами или бальзамическим уксусом / лимонным соком.

Белок

Белок — очень важный элемент в питании. В рационе должен быть как растительный, так и животный, в количестве 50/50. Добавляем больше бобовых:

  • чечевица,
  • нут,
  • фасоль.

Можно начинать с одной столовой ложки в сутки. Хорошее настроение вам будет обеспечено, так как бобовые — это ещё и пребиотик (пища) для наших полезных бактерий в кишечнике. Количество белка на вашей тарелке должно быть равно примерно вашей ладони без пальцев.

Углеводы

Убираем лишь быстрые углеводы (сладкое, мучное, разваренный картофель и макароны), оставляем сложные:

  • бурый рис,
  • гречка,
  • перловка,
  • макароны из твёрдых сортов пшеницы.

Это очень важный компонент хорошего здоровья и самочувствия. И во многих случаях ещё менее калориен, чем некоторые виды животного белка. А его количество на вашей тарелке равно примерно вашему кулаку.

Обязательно налаживаем питьевой режим

Вода поможет вывести накопившиеся токсины. А также поможет клетчатке вывести шлаки из кишечника. Поэтому не отказывайте себе в таком удовольствие. И пейте не менее 30 миллилитров на один килограмм вашего веса.

Не забываем о физической активности

Впустите в вашу жизнь новые привычки. Пусть это необязательно будут походы в спортзал три раза в неделю, достаточно сменить лифт на лестницу или парковочное место чуть дальше от работы/дома.

И помните — никаких резких ограничений! Помогите вашему организму без нового стресса вернуться в форму.

Ведь не всегда быстрый результат сохраняется долго, и часто потерянные килограммы приводят за собой ещё несколько новых. Поэтому сделайте упор на изменение образа жизни. Ведь "диета" с греческого означает "образ жизни". И ни о каких ограничениях речи не ведётся!

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Диета: как похудеть без вреда
Редактор: Елена Тимошкина
Темы диетолог правильное питание
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