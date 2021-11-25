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Автор Ирина Шлионская

Сахар всё-таки оказался "белой смертью"

Здоровье » Здоровье и профилактика

В среде специалистов нет однозначного мнения о том, полезен или вреден сахар. Одни называют его "белой смертью" и утверждают, что он крайне вреден. Другие же убеждены, что сахар даёт организму силы и энергию. Недавно группа учёных из Германии и Великобритании решила поставить точку в этом вопросе. Увы, результаты оказались неутешительными для сторонников полезности этого продукта.

 

Сладкое — это наркотик!

Ранее диетологи подсчитали, что среднестатистический американец потребляет 22 чайных ложки сахара в день, а среднестатистический британец — 34. Это не только сахар, который кладётся в напитки — чай или кофе, но и тот, что содержится в различных продуктах. А в наши дни сложно вообще отыскать продукты, не содержащие сахара.

Эксперименты показали, что регулярное потребление сахара вызывает зависимость сродни наркотической. Во время опытов крыс в течение 12 часов не кормили, а затем на следующие 12 часов предоставляли им доступ к их обычной пище и к сахарному раствору. Месяц спустя после введения такого режима грызуны начинали предпочитать сахарный раствор своему обычному рациону, а также демонстрировали тревожное и депрессивное поведение, когда их отлучали от пищи. В контрольных группах, которые не получали сахара, такого эффекта не наблюдалось.

"У этих животных появлялись признаки синдрома отмены и даже длительное последействие, которое напоминало наркотическую зависимость", — констатирует Барт Хобель из Принстонского университета, участвовавший в исследовании.

Только пять процентов!

 

Эксперты независимых лабораторий Marketing Sciences Unlimited, расположенных в Вестерхэме, Кент, в свою очередь, напоминают, что повышенное потребление сахара приводит к ожирению, диабету второго типа, сердечно-сосудистым и онкологическим недугам. Не говоря уж о кариесе и синдроме хронической усталости — да, в этом тоже повинно пристрастие к сладкому.

По словам специалистов, на сахар должно приходиться не более 5% ежедневной нормы калорий. Это составляет всего около семи чайных ложек. Меж тем как количество сахара в сладких газированных напитках эквивалентно 9-13 чайным ложкам. Что же касается сахарозаменителей, то они тоже далеко не безвредны. На этот счёт есть масса исследований.

А ещё — по статистике в мире на треть больше людей страдают от ожирения, чем от недоедания. В общем, поводов для раздумий предостаточно.

Энергии не будет!

 

А как же быть с теми, кто твердит о пользе сахара? Эксперты проанализировали материалы 31 исследования, авторы которых пришли к выводам о том, что сахар улучшает настроение и физиологические реакции.

В общей сложности в этих исследованиях приняли участие 1,26 тысячи мужчин и женщин. Однако в итоге выяснилось, что сахар помогал людям почувствовать себя лучше лишь в тех случаях, когда они ели сладкое, испытывая стресс, депрессию или тревогу. Дело в том, что сахар оказывал воздействие на центры удовольствия в мозгу, и это заставляло увеличивать потребление сладкого. Но чем больше испытуемые употребляли сладких блюд или газировки, тем более вялыми они себя ощущали. У них снижался тонус, а кроме того, ослаблялось внимание.

Так что эффективность сахара как источника энергии оказалась мифом. Разве что если вы будете употреблять сладкое в очень малых количествах.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Почему нельзя заменять сахар фруктозой?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Дмитрий Попыхов, Татьяна Ретюнская, Павел Гаськов
Темы депрессия правильное питание
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