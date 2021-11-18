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Эндокринолог объяснила, что произойдёт с организмом при полном отказе от сахара

Здоровье

Многие люди убеждены, что полностью отказаться от сахара невероятно сложно. Однако эффект от такого решения, по словам врача-эндокринолога Татьяны Бочаровой, проявится быстро.

Эндокринолог объяснила, что произойдёт с организмом при полном отказе от сахара

Специалист пояснила, что избыточное употребление сахара приводит к серьёзным проблемам со здоровьем. Как отмечает Бочарова, в России и многих других странах есть социальные привычки, такие как чайные церемонии с тортами в гостях или кофе с булочкой утром, передаёт РИА Новости.

Однако глюкозу можно получать из других продуктов:

  • круп;
  • фруктов;
  • натуральных овощей.

"Если вы хотите отказаться от сахара, замените конфеты фруктами и продержитесь в таком режиме неделю. Вы увидите хорошие результаты", — обещает врач.

Бочарова объяснила, что уже через несколько дней после отказа от сахара улучшится работа организма:

  • Стабилизируются пищеварение и работа кишечника.
  • Улучшится эмоциональный фон.
  • Кожа станет намного чище.
  • Исчезнут проблемы со сном.
  • Уйдут лишние килограммы.
  • Нормализуется иммунитет.

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Почему нельзя заменять сахар фруктозой?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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