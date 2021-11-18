Многие люди убеждены, что полностью отказаться от сахара невероятно сложно. Однако эффект от такого решения, по словам врача-эндокринолога Татьяны Бочаровой, проявится быстро.
Специалист пояснила, что избыточное употребление сахара приводит к серьёзным проблемам со здоровьем. Как отмечает Бочарова, в России и многих других странах есть социальные привычки, такие как чайные церемонии с тортами в гостях или кофе с булочкой утром, передаёт РИА Новости.
Однако глюкозу можно получать из других продуктов:
"Если вы хотите отказаться от сахара, замените конфеты фруктами и продержитесь в таком режиме неделю. Вы увидите хорошие результаты", — обещает врач.
Бочарова объяснила, что уже через несколько дней после отказа от сахара улучшится работа организма:
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