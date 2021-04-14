Защита от ОРВИ: как повысить ее уровень надежности

Волна коронавируса в России пошла на спад, не случилось, к счастью, и вспышки гриппа, которой очень боялись инфекционисты, однако расслабляться нам не приходится. На смену COVID-19 идет сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, ведь на большей части территории страны зима с трудом сдает свои позиции и температура значительно ниже той, которая обычно наблюдается в это время года.

От вирусов не скрыться

По данным ВОЗ, респираторные инфекции на 90% обусловлены вирусами. И хотя из-за ношения масок, соблюдения социальной дистанции, сокращения до минимума своих контактов эпидемии гриппа в этом году удалось избежать, чихающих и кашляющих граждан вокруг предостаточно. К сожалению, их число будет нарастать: на самочувствии людей сказывается не только погода, но и общая усталость от долгой зимы, недостатка витаминов, подавленного настроения из-за стресса и ограничений, которые накладывает на нас ситуация с коронавирусом. Уже сейчас некоторые регионы сообщают о превышении эпидпорога.

Существуют более 200 вирусов, которые вызывают инфекционные поражения дыхательных путей:

аденовирусы,

риновирусы,

респираторно-синцитиальные вирусы,

метапневмовирусы,

вирус парагриппа,

энтеровирус, которые поражают не только кишечник, но и верхние дыхательные пути.

В число вирусов, вызывающих ОРВИ, входит и вирус гриппа, который часто дает тяжелые осложнения.

Как известно, против вирусов антибактериальные препараты не помогают. Они нужны только в тех случаях, когда к вирусной инфекции присоединяется бактериальная. Поскольку разнообразие вирусов чрезвычайно велико, создание универсального противовирусного средства, которое было бы эффективно против всех вирусов, маловероятно. В случае заболевания приходится ограничиваться симптоматическим лечением.

Врачи традиционно назначают жаропонижающие средства, антигистаминные и противоотечные средства, препараты от кашля. Больному же приходится ждать, пока иммунная система сама не отобьет атаку вирусов. Для этого в организме начинается синтез эндогенных интерферонов. Именно интерфероны становятся нашими освободителями от вирусов-захватчиков. И исход заболевания во многом зависит от того, как быстро организм сможет запустить этот процесс.

Пешая прогулка

Закаливание, питание, прогулки на свежем воздухе, полноценный сон, конечно, могут поддержать иммунитет. Однако все это не гарантирует полноценной защиты от вирусов. Дополнительно создать барьеры на пути распространения вирусов помогут специальные препараты — индукторы интерферонов, которые позволяют длительное время поддерживать высокий физиологичный уровень этих столь нужных нам для выздоровления белков.

А совсем недавно выяснилось, что индукторы интерферонов могут помочь даже для защиты от COVID-19. Об этом в интервью Известиям рассказал руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он подтвердил, что коронавирус очень чувствителен к интерфероновому статусу человека и если интерферона много в организме, то человек не заболеет. Однако, в качестве лекарства стоит принимать не интерферон, а именно препараты, которые стимулируют его выработку в организме.

"Сам интерферон очень легко разлагается и токсичен. Это мощнейший препарат, который действует локально. Если его вводить, могут начать выпадать волосы, как при химиотерапии. А вводить надо индуктор интерферона… Я лично принимаю их курсами два-три раза в год".

По словам Гинцбурга, массовое применение таких препаратов, как кагоцел, в самом начале эпидемии коронавируса могло бы снизить заболеваемость на 20-30%.

Эффективность и безопасность индукторов интерферона проверена временем, они давно используются в нашей стране и включены в клинические рекомендации Минздрава по профилактике и лечению гриппа и ОРВИ у взрослых и детей, в том числе — в рекомендации по терапии новой коронавирусной инфекции.