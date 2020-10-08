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Автор Игорь Буккер

Насколько безопасны тефлоновые сковородки

Посуда с антипригарным покрытием уже давно обрела прописку на наших кухнях. Некоторое время назад ученые озаботились вопросом, насколько безопасен тефлон. Ответы даются неоднозначные.

Насколько безопасны тефлоновые сковородки

Из чего состоит тефлон

Прозрачный пластик политетрафторэтилен (ПТФЭ), запатентованный компанией DuPont под маркой "тефлон", почти 80 лет используется для покрытия металлических кастрюль и сковородок, придавая им восковую поверхность, которую легко чистить. Вдобавок пища на ней не пригорает. На протяжении десятилетий ученые обсуждали, безопасно ли данное покрытие для приготовления пищи.

Эксперты сходятся во мнении, что сам по себе тефлон не является ядовитым. Однако при высоких температурах покрытие из ПТФЭ начинает разрушаться, выделяя множество токсичных газов. В редких случаях вдыхание этих химических паров может вызвать лихорадку, жар, одышку и слабость. Особое беспокойство вызывает перфтороктановая кислота (ПФОК), одно из химических веществ, выделяемых при нагревании тефлоновых сковородок.

По мнению репродуктолога из Национального института гигиены окружающей среды штата Северной Каролины Сюзанны Фентон (Suzanne Fenton), долгосрочное воздействие ПФОК вызывает множество заболеваний — от рака до проблем с щитовидной железой.

Что показывают исследования

Некоторые ученые отмечают, что ни в одном исследовании специально не анализировалось долгосрочное воздействие покрытых тефлоном сковородок на организм. Вместо этого исследовалось воздействие на здоровье людей побочных химических продуктов тефлона, таких как ПФОК. Большая часть данных об этих токсинах поступает при анализе случаев воздействия на окружающую среду, где уровни внешних факторов намного выше, чем при использовании посуды с антипригарным покрытием.

"Вообще говоря, сковороды с антипригарным покрытием не опасны", — сказал в беседе с корреспондентом веб-издания Live Science Кайл Стинланд (Kyle Steenland), профессор гигиены окружающей среды из университета Эмори в Атланте.

Стинланд и другие ученые также утверждают, что мы не занимаемся приготовлением пищи при достаточно высоких температурах, чтобы произошли рискованные химические реакции.

Однако другие исследования показывают, что сковороды могут легко нагреться до температуры, достаточной для разложения тефлона. В 2001 году в журнале Nature появилась статья канадских ученых о том, что тефлон разложился при температуре 680 градусов по Фаренгейту (360 градусов по Цельсию). В статье, опубликованной в научном журнале Environmental Science and Pollution Research в 2017 году, говорилось, что сковорода с тефлоновым покрытием может раскалиться до 750 F (399 C), если оставить ее на восемь минут на сильном огне.

Тефлоновое покрытие со временем все равно разрушается даже при более низкой температуре. Во всяком случае так написано в статье, опубликованной в 1998 году в журнале Polymer Degradation and Stability. В заметке журнала Nature от 2001 года говорилось, если вы постоянно нагреваете сковороду до 260 F (127 C) — обычная температура для приготовления стейка, сковорода прослужит примерно 2-3 года.

Окончательный вывод

Правильный уход за сковородками с антипригарным покрытием в некотором отношении может обезопасить. Но лучше, считает Фентон, вообще отказаться от тефлоновых кастрюль при:

  • беременности;
  • кормлении грудью;
  • наличии в семье маленьких детей.

ПФОК, в частности, связан с проблемами развития детей, вызывая сбои в гормональной системе.

В статье, опубликованной в Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology в 2012 году, описывалось, что ПФОК вызывает повышенный уровень эстрогена у самцов крыс и задерживает развитие молочных желез у самок мышей. У людей это химическое вещество связано с ожирением, диабетом, низким качеством спермы и нерегулярными менструальными циклами — потенциальными признаками эндокринных нарушений.

В качестве альтернативы Фентон называет посуду из анодированного алюминия, которая защищает от коррозии и царапин, или из керамики, которая не допускает пригорания и совершенно безопасна. При правильном уходе чугунная сковорода также может служить альтернативой.

"Сковороды с антипригарным покрытием бывают разных видов, — сказала Фентон, — в них, безусловно, можно безопасно готовить здоровую пищу".

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Темы тефлон сковородки антипригарное покрытие
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