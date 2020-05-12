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Автор Любовь Степушова

Психотерапевт рассказал, как бороться с коронавирусной депрессией

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Экономика открывается, но нет прежнего ритма, клиентов, заказов, потеряны связи. Приходит осознание тупика. Как бороться с пессимизмом, апатией, страхом, избежать суицида?

СМЕРТЬ ВРАЧЕЙ. Суицид, убийство или несчастный случай - дело рук ПАНДЕМИИ?

В пандемию возрастает риск суицида

Британский медицинский журнал The Lancet предупреждает: "Самоубийство, вероятно, станет более актуальной проблемой по мере распространения пандемии. Кроме того, эта проблема имеет долгосрочные последствия для населения в целом, экономики и уязвимых групп".

В статье, написанной многочисленными врачами, занимающимися исследованиями в области психического здоровья, говорится, что потеря работы и финансовые стрессовые факторы являются общепризнанными факторами риска суицида.

Так, например, известно, что круизы с 13 марта запрещены по всему миру. По данным Береговой охраны США, в настоящее время только в окрестных акваториях находятся 104 круизных лайнера с общим количеством персонала около 72 тысяч человек. И если пассажирам разрешили сойти на берег, то члены экипажа застряли на борту.

Судоходная компания Princess Cruises в понедельник объявила, что 39-летний украинец спрыгнул с лайнера Regal Princess в воскресенье у голландского побережья. Днем ранее член экипажа Carnival Breeze, предположительно, совершил самоубийство на пути с Багамских островов в Европу.

В России, как сообщает " Московский комсомолец", покончили жизнь самоубийством медики: заведующая отделения скорой медицинской помощи Звездного городка Наталья Лебедева — из-за заражения вирусом своих сотрудников и и. о. главврача госпиталя ветеранов войск Елена Непомнящая — после приказа о перепрофилировании учреждения в больницу для пациентов с Cоvid-19.

В самоубийстве ищут "выход" и сами зараженные. Так, послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры совершил самоубийство после госпитализации с подозрением на коронавирус, также покончил с собой врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес. Оба случая подтверждены Лаврой и клубом.

Замечено, что в Соединенных Штатах пандемия испанского гриппа 1918-1919 годов резко увеличила уровень самоубийств. Не так давно в 2003 году в Гонконге эпидемия атипичной пневмонии привела к взрывному росту суицидов на 15% среди пожилых людей в возрасте старше 65 лет.

Причинами названы страх заразиться, стать бременем для своей семьи и, особенно, изоляция от общества.

Совет психолога: искать в ситуации позитив и отвлекаться на позитив

Как сказал "Правде.Ру" психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг, обилие непроверенной информации в средствах массовой информации (СМИ), приводит к тому, что "люди с определенным типом характера реагируют не совсем адекватно и совершают различные нелогичные поступки, в том числе суициды".

Среди врачей, медработников тоже есть люди с тревожными чертами характера, с повышенной мнительностью, со склонностью к импульсивным действиям, добавил Владимир Файнзильберг.

"В СМИ идут поиски сенсации, нагнетаются страхи, ужасы, преувеличивается опасность. Во главе всего этого, конечно, стоят благие призывы, то есть, призывы оставаться дома, соблюдать карантин, беречь свое здоровье, выполнять инструкции врачей, но непроверенной информации процентов 85, а то и 90 ", — отметил психотерапевт.

По его словам, роль властей должна быть "ограничительная", то есть, допускать к микрофонам и телевизионным камерам нужно людей компетентных и знающих о том, что они говорят.

"Реакцию на нагнетание страхов в СМИ можно изменить, нужно увидеть в окружающей ситуации позитив, то есть искать то, что настроит нас на позитивный лад", — сказал Владимир Файнзильберг.

Психолог советует, например, заняться дистанционным образованием — учить иностранные языки, "что улучшает качественно нашу жизнь", и "уберегает от негативных последствий тех слов, которые мы слышим из каждого радиоприемника и каждого телевизора".

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Темы суицид пандемия коронавируса владимир файнзильберг
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