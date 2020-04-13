Самое простое дешевое мыло — лучшее средство против вируса

Почему стремительно увеличивается количество заболевших и умерших от коронавируса? Почему вирус, который использован в Иране и Италии, оказался сильнее китайского? Это — другой штамм или местные условия? Или сочетание этих факторов? Насколько россияне защищены от масштабных эпидемий? Почему многие проявляют безответственность? Какие простые меры — наиболее эффективны для защиты от COVID-19? На эти и другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил микробиолог, экс-советник генерального секретаря ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

COVID-19 – искусственный вирус со вставками ВИЧ - эксперт

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Похоже, что в Италии — уже другой штамм

— Игорь Викторович, большое количество смертей от коронавируса в Италии связаны с плохой системой здравоохранения, или это уже какой-то измененный вирус?

— На мой взгляд, по крайней мере, по некоторым данным, которые мы получаем сейчас, похоже, что это — уже другой штамм. Потому что летальность — действительно совсем другая.

— А там другие симптомы?

— Нет, симптомы примерно те же. Но летальность — убивает. В последнее время количество умерших там уже вплотную подошло к пороговому барьеру наибольшей смертности.

12% — этот тот пороговый барьер, который отделяет первую группу самых опасных инфекций вообще. То есть — это уже чрезвычайно опасный вирус.

Пока что он как бы считается второй группой. Вначале даже казалось, что этот вирус относится к четвертой группе по классификации ВОЗ. Поэтому первоначально ему и не придавали такого серьезного значения.

— Но все равно есть такое мнение, что ВОЗ преждевременно объявила пандемию, потому что не по всему миру эпидемия. В России, слава тебе Господи, ее тоже нет, поэтому пока нельзя говорить о пандемии.

— Да. В России нет. Нет в Южной Америке, еще нет в Африке. Но в принципе, такой высокий порог летальности в таких странах как Иран и Италия, говорит об очень серьезной опасности.

— Но у испанки, которая была в 1919 году, при 500 миллионов заболевших было 100 миллионов умерших — 20% получается.

— Да, 20% — это уже самое опасное заболевание.

— Но еще и важны и объемы. Хотя мы и так уже все напуганы.

— Еще чуть-чуть, и объемы могут стать намного больше. Но не будем все-таки говорить о самом плохом и предполагать это. Важно, что инфекция носит очаговый характер, это — да. Но то, что он природно-очаговый, с этим я в корне не согласен.

Самое простое дешевое мыло — лучшее средство против вируса

— Что нам нужно делать в такой ситуации? Руки мыть, глаза не тереть, соблюдать другие меры безопасности, о которых нам все рассказывают. Этого достаточно?

— Я как микробиолог могу дать один совет:

пришли с улицы, из любого общественного места, сначала сморкаемся, потом моем руки с мылом, потом вот этими мыльными пальцами в носу обрабатываем пазухи носа. Потому что вирус там может находиться 10-12 часов, но мыло его убивает.

— Хозяйственное?

— Обычное. Самое дешевое.

— А нельзя чем-нибудь попшыкать? Лучше мылом?

— Мыло надежнее. Это еще с фронта люди хорошо знают. Бывший санитарный врач Советского Союза академик Бургасов Петр Николаевич таким способом всю жизнь пользовался. Как только начинается какая-то эпидемия, он начинает мыть руки и обязательно нос промывать мылом.

И он дожил до 90 с лишним лет и никогда не болел ни гриппом, ни ОРВИ, даже ОРЗ, хотя всю жизнь работал с самыми опасными инфекциями. Вот это я считаю более эффективным способом, чем ношение марлевых повязок.

Конспирология и страшилка про COVID-19? Ну-ну…

— Хотя и в нашей стране карантинные меры увеличиваются и ужесточаются, ваше заявление о том, что COVID-19 — искусственный вирус и бактериологическое оружие, многими воспринимается, как конспирология или паникерство.

— Пусть воспринимается. Давайте посмотрим, что происходило в Италии.

— Они говорят, что сначала было не страшно. Когда увидели задыхающихся молодых людей в машинах скорой помощи, тогда стало страшно.

— Тогда стало страшно. В чем причина-то? В крайне безответственном отношении. В Италии в нескольких областях объявили карантин, а 10 тысяч итальянцев сели на машины и уехали из карантина. Из-за этого массового нарушения карантина вирус сразу разошелся по большой территории.

— А китайцы — дисциплинированные.

— Да, а китайцы сидели дома. Тот врач, который в 1960 году обнаружил оспу у пациента, когда прилетел из Индии, он тут же себя изолировал, и он погиб. Но он не пустил заразу дальше.

Каждый человек, который потенциально носитель, должен чувствовать себя как подводник, который оказался в ситуации, что там пробоина, и он просто должен заблокировать за собой отсек.

— Но у нас даже депутаты и чиновники прилетают из-за границы и сразу по общественным местам идут. Страшный скандал был в Ставрополе…

— …главный санитарный врач прилетела из Италии. Никому об этом не сообщила. Оказалась заражена.

— 10 дней она общалась.

— Она со всеми общалась, а потом выяснилось, что у нее — заражение. Это — верх безответственности. Просто люди уже настолько утратили чувство опасности, забыли, что такое массовые вспышки инфекционных заболеваний, что к этому относятся крайне безответственно.

— Почему дети меньше заражаются, а если заболевают, то переносят очень легко, а для пожилых — это смертельно опасно?

— Все дело в иммунитете.

На 22-й минуте прямого эфира в видеостудии и всей редакции Правда. ру отключили электричество.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев