Панкреатит часто называют болезнью алкоголиков

Панкреатитом называют заболевание, которое характеризуется острым или хроническим воспалением поджелудочной железы. Им часто страдают люди, склонные к перееданию, любители жирной пищи и алкоголя.

Панкреатит может быть острым (возникает внезапно и длится всего несколько дней) и хроническим (в этом случае болезнь развивается в течение многих лет).

Симптомы панкреатита

Часто симптомы панкреатита проявляются как:

Сильные боли в верхней части живота или в левом верхнем квадранте. Боль обычно характеризуется ощущением жжения, которое также распространяется по спине.

Сильная тошнота и рвота.

Повышенное кровяное давление.

Дегидратация.

Внутреннее кровотечение.

Повышенная частота сердечных сокращений и частота дыхания.

Лихорадка.

Желтуха.

Потеря веса и отсутствие аппетита.

Хронический панкреатит также может привести к диабету и даже раку поджелудочной железы.

Причины панкреатита

Большинство случаев панкреатита вызвано желчными камнями или частым употреблением алкоголя. В то время как желчные камни обычно вызывают острый панкреатит, употребление алкоголя является наиболее распространенной причиной хронического панкреатита.

Желчные камни могут вызвать развитие острого панкреатита, если они выходят из поджелудочной железы и блокируют отверстие органа. Это может нарушить обычную функцию пищеварительных ферментов в поджелудочной железе, которые начинают переваривать поджелудочную железу, а не помогают переваривать пищу.

Как алкоголь приводит к хроническому панкреатиту, не до конца понятно, но было высказано предположение, что ферменты начинают переваривать поджелудочную железу из-за нарушения нормальной функции поджелудочной железы.

Использование определенных лекарств также может вызвать панкреатит. Примеры лекарств, которые связаны с риском развития этого состояния, включают кортикостероиды, препарат ВИЧ диданозин, вальпроевую кислоту, агент химиотерапии азатиоприн и препарат антигипергликемический метформин.

Диагностика и лечение панкреатита

Диагноз панкреатита ставится на основании наличия двух из следующих составляющих:

Наличие характерной боли в животе.

Повышенная амилаза крови или липаза.

УЗИ брюшной полости, во время которого специалист выявляет желчнокаменную или алкогольную жировую болезнь печени.

Компьютерная томография (КТ), которая показывает характеристики состояния.

Лечение панкреатита является поддерживающим. Поддерживающая терапия является основным подходом к лечению данного заболевания, но точный терапевтический подход зависит от того, насколько серьезны симптомы. Острый панкреатит обычно требует стационарного лечения, в то время как хроническая форма заболевания будет вызывать симптомы, которые варьируются от человека к человеку, в зависимости от первопричины.

Фото: detishki.ahuman.ru