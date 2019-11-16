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Автор Александра Балан-Сенчук

Панкреатит часто называют болезнью алкоголиков

Здоровье

Панкреатитом называют заболевание, которое характеризуется острым или хроническим воспалением поджелудочной железы. Им часто страдают люди, склонные к перееданию, любители жирной пищи и алкоголя.

Панкреатит может быть острым (возникает внезапно и длится всего несколько дней) и хроническим (в этом случае болезнь развивается в течение многих лет).

Симптомы панкреатита

Часто симптомы панкреатита проявляются как:

  • Сильные боли в верхней части живота или в левом верхнем квадранте. Боль обычно характеризуется ощущением жжения, которое также распространяется по спине.
  • Сильная тошнота и рвота.
  • Повышенное кровяное давление.
  • Дегидратация.
  • Внутреннее кровотечение.
  • Повышенная частота сердечных сокращений и частота дыхания.
  • Лихорадка.
  • Желтуха.
  • Потеря веса и отсутствие аппетита.
  • Хронический панкреатит также может привести к диабету и даже раку поджелудочной железы.

Причины панкреатита

Большинство случаев панкреатита вызвано желчными камнями или частым употреблением алкоголя. В то время как желчные камни обычно вызывают острый панкреатит, употребление алкоголя является наиболее распространенной причиной хронического панкреатита.

Желчные камни могут вызвать развитие острого панкреатита, если они выходят из поджелудочной железы и блокируют отверстие органа. Это может нарушить обычную функцию пищеварительных ферментов в поджелудочной железе, которые начинают переваривать поджелудочную железу, а не помогают переваривать пищу.

Как алкоголь приводит к хроническому панкреатиту, не до конца понятно, но было высказано предположение, что ферменты начинают переваривать поджелудочную железу из-за нарушения нормальной функции поджелудочной железы.

Использование определенных лекарств также может вызвать панкреатит. Примеры лекарств, которые связаны с риском развития этого состояния, включают кортикостероиды, препарат ВИЧ диданозин, вальпроевую кислоту, агент химиотерапии азатиоприн и препарат антигипергликемический метформин.

Диагностика и лечение панкреатита

Диагноз панкреатита ставится на основании наличия двух из следующих составляющих:

  • Наличие характерной боли в животе.
  • Повышенная амилаза крови или липаза.
  • УЗИ брюшной полости, во время которого специалист выявляет желчнокаменную или алкогольную жировую болезнь печени.
  • Компьютерная томография (КТ), которая показывает характеристики состояния.

Лечение панкреатита является поддерживающим. Поддерживающая терапия является основным подходом к лечению данного заболевания, но точный терапевтический подход зависит от того, насколько серьезны симптомы. Острый панкреатит обычно требует стационарного лечения, в то время как хроническая форма заболевания будет вызывать симптомы, которые варьируются от человека к человеку, в зависимости от первопричины.

Фото: detishki.ahuman.ru

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Панкреатит часто называют болезнью алкоголиков
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