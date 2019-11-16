Панкреатитом называют заболевание, которое характеризуется острым или хроническим воспалением поджелудочной железы. Им часто страдают люди, склонные к перееданию, любители жирной пищи и алкоголя.
Панкреатит может быть острым (возникает внезапно и длится всего несколько дней) и хроническим (в этом случае болезнь развивается в течение многих лет).
Симптомы панкреатита
Часто симптомы панкреатита проявляются как:
Причины панкреатита
Большинство случаев панкреатита вызвано желчными камнями или частым употреблением алкоголя. В то время как желчные камни обычно вызывают острый панкреатит, употребление алкоголя является наиболее распространенной причиной хронического панкреатита.
Желчные камни могут вызвать развитие острого панкреатита, если они выходят из поджелудочной железы и блокируют отверстие органа. Это может нарушить обычную функцию пищеварительных ферментов в поджелудочной железе, которые начинают переваривать поджелудочную железу, а не помогают переваривать пищу.
Как алкоголь приводит к хроническому панкреатиту, не до конца понятно, но было высказано предположение, что ферменты начинают переваривать поджелудочную железу из-за нарушения нормальной функции поджелудочной железы.
Использование определенных лекарств также может вызвать панкреатит. Примеры лекарств, которые связаны с риском развития этого состояния, включают кортикостероиды, препарат ВИЧ диданозин, вальпроевую кислоту, агент химиотерапии азатиоприн и препарат антигипергликемический метформин.
Диагностика и лечение панкреатита
Диагноз панкреатита ставится на основании наличия двух из следующих составляющих:
Лечение панкреатита является поддерживающим. Поддерживающая терапия является основным подходом к лечению данного заболевания, но точный терапевтический подход зависит от того, насколько серьезны симптомы. Острый панкреатит обычно требует стационарного лечения, в то время как хроническая форма заболевания будет вызывать симптомы, которые варьируются от человека к человеку, в зависимости от первопричины.
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