Искусственный свет и его влияние на здоровье людей

Большинство людей с кожными заболеваниями чувствительны не только к солнечному свету, но и искусственному.

Синий или ультрафиолетовый компонент света сильнее всего воздействует при обострении кожных поражений хронического актинового дерматита и солнечной крапивницы, а в случае красной волчанки он усугубляет как кожные реакции, так и само заболевание. По оценкам, 1 из 3000 человек в Европе страдает от таких условий. Эти пациенты должны избегать источников света с ультрафиолетовым излучением.

Влияние света на пациентов с заболеваниями глаз, которые чувствительны к свету, широко варьируется. Все пациенты с дистрофией сетчатки должны носить специальные защитные очки, которые фильтруют вредные волны.

Современные КЛЛ (компактные люминесцентные лампы) не имеют мерцания, но может быть некоторое остаточное явление, и даже если оно незаметное, все равно может восприниматься мозгом. Нет научных данных, позволяющих оценить, влияет ли искусственный свет на такие состояния, как синдром Ирлена-Меареса, миалгический энцефаломиелит, фибромиалгия, диспраксия, аутизм и ВИЧ.

Как и где люди подвергаются воздействию искусственного света?

Краткосрочные воздействия ультрафиолета от искусственного освещения на здоровых людей считаются незначительными. Невозможно оценить долгосрочные риски, потому что нет данных о воздействии, но можно сделать оценки с учетом наихудшего сценария. Это предполагает типичное воздействие на работе и в школе КЛЛ с самым высоким уровнем ультрафиолетового излучения, хотя на практике воздействие люминесцентных ламп будет ниже, чем это. Годовая доза ультрафиолета на коже в худшем случае эквивалентна годовой дозе в течение недели в солнечном месте.

Существуют ли потенциальные риски для здоровья, связанные с искусственным освещением?

Последствия кратковременного воздействия ультрафиолета от искусственного света незначительны. Длительное воздействие низких уровней ультрафиолетового излучения добавляет очень небольшой процент к пожизненному риску развития плоскоклеточной карциномы (SCC).

Требуется больше данных о воздействии ультрафиолетового излучения и синего света от внутренних светильников, а также об их воздействии на кожные и глазные заболевания. Также должны быть проведены исследования потенциальных последствий для здоровья мерцания и несвоевременного воздействия искусственного света.

Фото: politsib.ru

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