Как проявляются симптомы пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - недуг, при котором наблюдается патологический отток мочи назад из мочевого пузыря в мочеточники. В основном это наблюдается среди детей и может проявляться как первичное или вторичное состояния.

Первичный ПМР возникает при наличии нормально функционирующей нижней мочевой системы, тогда как вторичный ПМР возникает из-за обструкции или дисфункции в нижней мочевой системе.

Первичный ПМР является врожденным, поэтому его причина возникает до рождения больного ребенка. Хотя точная причина первичного ПМР еще не определена, считается, что она имеет генетический компонент.

Клиническая презентация ПМР у плода и новорожденного

Первичный ПМР может присутствовать до рождения ребенка как гидронефроз в утробе матери. Это состояние относится к отеку почек из-за накопления мочи в почечной системе сбора.

Визуализируется с помощью акушерского УЗИ. После рождения дети с ПМР могут иметь несколько неспецифических признаков и симптомов, которые варьируются в зависимости от возраста. В частности, эти дети, как правило, имеют рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП).

Младенцы часто проявляют неспособность развиваться, а также вялость, диарею, рвоту и анорексию. Эти признаки и симптомы могут сопровождаться или не сопровождаться лихорадкой. Кроме того, пострадавшие дети могут быть более раздражительными, чем обычно.

Клиническая презентация ПМР у детей старшего возраста

Могут наблюдаться лихорадка и боли в животе. Если ИМП развивается в более серьезное состояние, называемое пиелонефритом, которое относится к инфекции внутри паренхимы почки, у ребенка может присутствовать неопределенный дискомфорт в области живота в отличие от классической боли в боку, наблюдаемой у взрослых. Дети могут часто испускать небольшое количество мочи с сильным запахом, мочеиспускание может сопровождаться ощущением жжения. Кроме того, моча может быть мутной или в ней может быть кровь.

Дети с ПМР могут казаться здоровыми по большей части. Фактически, ПМР может не вызывать никаких симптомов, если он не связан с какими-либо осложнениями. Первое подозрение чаще всего возникает только после того, как у ребенка развивается ИМП с лихорадкой и другими сопутствующими признаками и симптомами.

Осложнения ПМР

Без лечения ПМР может вызвать серьезные осложнения. Патология почек из-за рефлюкса мочи является одной из основных причин гипертонии в детском возрасте. Степень рубцевания почек пропорциональна степени гипертонии. Кроме того, повреждение почек ухудшает их способность фильтровать и концентрировать мочу. Наиболее разрушительным последствием заболевания является почечная недостаточность. К счастью, считается, что этот ужасный результат встречается только у очень небольшого процента детей, затронутых ПМР.

Фото: novi.ba

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