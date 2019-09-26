Преимущества и недостатки диализа, которые влияют на здоровье пациента

Диализ — это процедура, которая помогает пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности увеличить продолжительность и качество жизни. Однако существует несколько неотъемлемых рисков, связанных с диализом, которые более выражены у пожилых людей или имеющих другие сопутствующие заболевания.

гемодиализ в клинике

На практике есть два основных типа диализа:

гемодиализ;

перитонеальный диализ.

Эффективность обоих видов эквивалентна, поэтому решение обычно принимается на основе индивидуального выбора. Тем не менее существуют некоторые характеристики, которые делают один вариант более подходящим для определенных пациентов.

Преимущества гемодиализа

Основное преимущество гемодиализа заключается в том, что он включает в себя сеанс диализа только три раза в неделю. Каждый сеанс обычно длится примерно четыре часа, поэтому для лечения диализом должно быть отведено не менее 12 часов в неделю, и другие мероприятия должны планироваться с учетом этого.

В большинстве случаев гемодиализ проводится в клинике, поэтому могут потребоваться регулярные поездки для получения процедуры. Однако обучение гемодиализу на дому может позволить провести процедуру в домашних условиях.

Гемодиализ рекомендуется людям, которые не могут самостоятельно выполнить процедуру диализа из-за нарушений зрения, деменции или других состояний.

Недостатки гемодиализа

Гемодиализ связан с ограничением потребления жидкости и изменениями в рационе, что может быть затруднительно для некоторых людей. Некоторые продукты можно рекомендовать полностью исключить из рациона, а потребление жидкости обычно ограничивается несколькими чашками в день, в зависимости от обстоятельств.

Постоянная потребность в гемодиализе может усложнить деятельность, которая будет простой и доступной для других людей. Например, если пациент, которому требуется диализ, планирует поездку в другую страну, он должен будет исследовать и организовать себе доступ к соответствующим диализным учреждениям в странах, которые он планирует посетить.

Преимущества перитонеального диализа

Основным преимуществом перитонеального диализа является повышенный комфорт и простота использования, поскольку диализ можно проводить дома, без необходимости регулярных посещений медицинской клиники для проведения диализа. Используемое оборудование менее громоздкое, чем оборудование для гемодиализа, и его можно перевозить вместе с человеком, если он желает путешествовать или перемещаться. Этот тип диализа также связан с менее строгими ограничениями на диету и потребление жидкости по сравнению с гемодиализом.

Недостатки перитонеального диализа

Перитонеальный диализ необходимо проводить каждый день, что является серьезным недостатком для людей, которые считают его разрушительным. Кроме того, некоторые люди считают неудобным наличие катетера в брюшной полости, который остается там навсегда. Это также увеличивает риск перитонита или утолщения и рубцевания брюшины. Эти осложнения могут привести к переходу на гемодиализ для некоторых людей.

Перитонеальный диализ также связан со снижением уровня белка в крови, что может привести к появлению таких симптомов, как усталость и увеличение веса.

Фото: catcountry1073. com

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