Дистрофией Фукса, влияющей на зрение, часто страдают люди старше 30 лет

Дистрофия Фукса - это прогрессирующее заболевание роговицы, представляющее собой чистый круглый купол, покрывающий радужную оболочку и зрачок глаза. Роговица играет ключевую роль в зрении, поскольку она помогает сфокусировать свет в глазу, обеспечивая четкое зрение.

У пациентов, страдающих дистрофией Фукса, а это часто люди старше 30 лет, эндотелиальные клетки во внутреннем слое роговицы меньше нормы. Эти клетки важны для обработки воды в клеточной структуре роговицы.

В результате люди с дистрофией Фукса испытывают неадекватное поглощение этой жидкости, и может произойти накопление воды. Это в конечном итоге приводит к утолщению и воспалению ткани роговицы, что может повлиять на зрение.

Причины дистрофии Фукса

Основной причиной дистрофии Фукса является наследственность, обусловленная генной мутацией. Эта генетическая восприимчивость приводит к уменьшению количества эндотелиальных клеток роговицы, что снижает их способность обрабатывать воду.

Только один родитель должен быть носителем гена, чтобы ребенок мог иметь риск заболеть данным недугом. Если болезнь Фукса затронула одного из родителей, у каждого ребенка будет 50% шанс унаследовать генную мутацию и болезнь.

Однако некоторые люди без семейной истории дистрофии Фукса могут также быть затронуты, что говорит о наличии и других факторов, которые влияют на развитие заболевания. Точная причина пока учеными не установлена.

Прогрессирование синдрома Фукса

На ранних стадиях заболевания пациенты могут не замечать определенных симптомов. Может присутствовать незначительный отек роговицы, который несколько влияет на зрение, которое хуже утром, но улучшается в течение дня.

Симптомы дистрофии Фукса часто различаются по интенсивности в зависимости от влажности воздуха. Поскольку симптомы связаны с накоплением жидкости в роговице, они имеют тенденцию улучшаться в сухом климате и ухудшаться в дождливые дни.

Со временем изменения в клетках роговицы могут вызвать нарушения зрения, которые со временем становятся хроническими. Это связано с развитием рубцовой ткани, что может привести к слепоте. Это прогрессирование часто происходит постепенно в течение нескольких десятилетий. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство для удаления рубцовой ткани и улучшения зрения.

Лечение дистрофии Фукса

Лечение дистрофии Фукса зависит от прогрессирования состояния и тяжести симптомов на момент постановки диагноза.

Для пациентов, диагностированных на ранних стадиях заболевания, ежегодных контрольных осмотров обычно достаточно, чтобы контролировать прогрессирование и делать адекватные вмешательства, если требуется. Пациенты с диагнозом на поздних стадиях заболевания уже имеют некоторые изменения в зрении. Обычно они требуют более частых осмотров и сложных схем лечения.

Поскольку вылечить заболевание полностью невозможно, лечение этого состояния направлено на симптоматическое управление визуальными изменениями и болью. Это может включать сбор жидкости или использование медицинских мазей, капель или контактных линз, наносимых на глаза. В тяжелых случаях может потребоваться пересадка роговицы.

Фото: novosti-mediciny.ru

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