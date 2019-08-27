Чем полезна груша?

Что мы знаем о таком фрукте, как груша? Многие скажут, что это вкусный и полезный фрукт. Однако грушу уже давно успешно используют как эффективное лечебное средство.

Откуда к нам "приехала" груша

Ещё в античные времена груша была хорошо известна. Великий Гомер, который написал "Одиссею", заявлял, что груша — это настоящий дар богов человеку. И с этим суждением нельзя не согласится. Сегодня груша является одним из самых известных и популярных фруктов в мире.

Известно примерно три тысячи сортов этого фрукта. В Европе груша оказалась три тысячи лет назад, прибыв из Южной Азии. А на Североамериканский континент этот фрукт попал значительно позже, в 1620 году.

Грушу употребляют как в натуральном виде, так и в приготовлении множества других блюд. Среди них можно выделить начинки для выпечки и тортов, фруктовые салаты, блюда из мяса и морепродуктов, десерты и соки.

Состав груши

В своем составе груша содержит такие элементы, как

витамины С, А, РР, Р, В1, В2, Е,

азотистые вещества,

каротин,

катехины,

фолиевую кислоту и другие.

Помимо этого, в груше содержатся

сахароза,

глюкоза

и фруктоза.

Также известно, что в груше фруктозы значительно больше, чем глюкозы, а это значит, что для расщепления нет надобности в инсулине. Это свойство делает грушу очень полезной при проблемах с поджелудочной железой. По этой же причине грушу часто используют в диетах, которые назначают при сахарном диабете и ожирении.

Груша: лекарство от многих болезней

Груши сами по себе уникальные фрукты, они созревают под конец лета. Среди сортов этого плода можно найти такой, который удовлетворит любого. Разнообразие огромно. От терпких и твердых, до мягких и сладких как мед.

Груша способна нормализовать процессы пищеварения. Уже через день употребления этого фрукта, люди начинают чувствовать себя значительно лучше.

Груша — это хорошее средство для тех, у кого наблюдаются проблемы с мочеполовой системой. Если регулярно есть груши, можно очистить почки от токсинов и шлаков. Также отвар или сок из груши являются мочегонными средствами, что также помогает при некоторых заболеваниях.

В грушах находятся вещества, напрямую воздействующие на нервную систему. Другими словами, если у человека депрессия, в результате употребления груш он может стать значительно спокойнее и счастливее.

Замечено, что свежевыжатый сок из груши является легким жаропонижающим натуральным средством. Поэтому это очень хорошо для детей. Родители могут заменить таким соком неприятные аптечные сиропы.

Также воздействие груши на нервную систему способствует нормализации сердечного ритма. Поэтому если сердечко иногда пошаливает, будет очень полезно съедать в день одну-две груши.

Известно, что груша — сладкий фрукт. Но при этом ее смело можно есть тем, кто страдает ожирением и сахарным диабетом. Все дело в ее составе. Оказывается, фруктоза содержащаяся в груше, не требует инсулина. А значит даже диабетик может не беспокоиться.

Грушу часто рекомендуют в качестве пищи для младенцев старше шести месяцев. Дело в том, что в составе грушевого пюре содержатся вещества, которые действуют в двух направлениях. Одни успокаивают нервную систему малыша, и он хорошо спит, а другие содействуют правильному пищеварению, что избавляет малыша от колик.

Твердые сорта груш невероятно полезны для зубов. Во-первых, их твердая структура отлично очищает зубы от налета, а во-вторых, компоненты, содержащиеся в груше, защищают зубы от появления кариеса.

Многие мужчины, у которых был простатит, уже давно оценили чудодейственное свойство грушевого компота. Регулярное употребление этого напитка при простатите показало невероятные результаты. Известно, что грушевый компот способен избавить мужчину от простатита без медицинского вмешательства.

Если у человека наблюдаются проблемы с аппетитом, то и тут груша может прийти на помощь. Известно, что если человек с плохим аппетитом съест одну грушу, то уже через десять минут он захочет есть. По этой причине груши не рекомендуется употреблять перед сном.

Груша по своим свойствам является природным антибиотиком. Поэтому если регулярно есть эти плоды, можно постоянно иметь защиту от ряда болезнетворных микробов. Причем такой способ совершенно безопасен и доступен.

Противопоказания для употребления груш

Да, действительно есть несколько противопоказаний при употреблении груш:

Не стоит есть большое количество груш . Обычно рекомендуется употреблять не более трёх плодов в день.

Грушу нельзя употреблять в сыром виде , если у человека имеется язва желудка.

Грушу не стоит есть на голодный желудок . Сок груши раздражает слизистую кишечника. Рекомендуется употреблять груши только через полчаса после еды. Также нежелательно после съедания груши сразу есть мясо или жирную пищу.

Грушу крайне нежелательно запивать водой. Это может привести к неприятным и иногда болезненным ощущениям в области живота.

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