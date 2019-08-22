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Автор Евгений Стриж

Как избежать врачебных ошибок

Здоровье » Здоровье и профилактика

Все люди совершают ошибки, в том числе медицинские работники. Кроме того, система здравоохранения является сложным механизмом, которая приводит к сбоям, способным нанести значительный вред здоровью пациентов. В результате люди получают травмы, осложнения и ненадлежащий уход.

Как избежать врачебных ошибок

Обзор от British Medical Journal поможет лучше узнать, какой именно вред могут нанести врачи, а также дать рекомендации, как минимизировать его риски.

Самое опасное отделение и самая частая ошибка

Обзор включает в себя 66 исследований, в которых приняли участие более 337 000 пациентов. Вот что обнаружили исследователи:

  • согласно объединенным результатам, около 6% получили предотвратимый вред в результате оказания им медицинской помощи;

  • из всех пациентов, пострадавших от предотвратимого вреда, последствия которых были признаны умеренными для 49% и серьезными - для 36%;

  • получили постоянную инвалидность или умерли 12% больных;

  • пациенты в отделениях интенсивной терапии чаще всего рисковали получить "помощь", которая вела к проблемам со здоровьем (риск в 18% случаев).

  • пациентки акушеров были менее всего подвержены врачебной ошибке (пострадали 2% женщин).

Виды медицинских ошибок

В обзоре также классифицированы различные виды медицинских ошибок. Их разделили на три большие группы:

  • проблемы, связанные с приемом лекарств;

  • проблемы, связанные с другими видами медицинской терапии;

  • ошибки, допущенные во время хирургических процедур.

Кроме этого, наиболее распространенными проблемами были диагностика и оценка инфекционных заболеваний.

Как снизить риск врачебной ошибки

Авторы исследования пришли к выводу, что система здравоохранения нуждается в комбинации решений, которая даст снижение уровня врачебных ошибок, это:

  • вмешательство на индивидуальном уровне (тренинги, курсы, программы переподготовки для медицинских работников);

  • изменения на уровне объектов (улучшенная рабочая среда, компьютерные системы диагностики);

  • изменения на организационном уровне (системы контроля качества).

Между тем, Агентство по исследованиям и качеству здравоохранения США предлагает некоторые научно обоснованные меры, подходящие практически для любой страны:

  • Принесите список всех ваших лекарств и БАДов на прием к каждому врачу.

  • Спросите более подробно о новом рецепте, чтобы вы понимали, для чего он нужен, каковы его побочные эффекты и будет ли он взаимодействовать с другими лекарствами или продуктами питания.

  • Если вам делают операцию, и вы можете выбрать место, выберите больницу, специализирующуюся на операциях или процедурах, которые вам нужны.

  • Убедитесь, что ваш лечащий врач держит процесс лечения под контролем и следит за ним.

Медицинские ошибки случаются. Понимание того, где и как наиболее вероятны врачебные "проколы", может вам помочь предвидеть проблемы и предпринять шаги для успешного лечения.

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