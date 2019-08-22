Все люди совершают ошибки, в том числе медицинские работники. Кроме того, система здравоохранения является сложным механизмом, которая приводит к сбоям, способным нанести значительный вред здоровью пациентов. В результате люди получают травмы, осложнения и ненадлежащий уход.
Обзор от British Medical Journal поможет лучше узнать, какой именно вред могут нанести врачи, а также дать рекомендации, как минимизировать его риски.
Обзор включает в себя 66 исследований, в которых приняли участие более 337 000 пациентов. Вот что обнаружили исследователи:
согласно объединенным результатам, около 6% получили предотвратимый вред в результате оказания им медицинской помощи;
из всех пациентов, пострадавших от предотвратимого вреда, последствия которых были признаны умеренными для 49% и серьезными - для 36%;
получили постоянную инвалидность или умерли 12% больных;
пациенты в отделениях интенсивной терапии чаще всего рисковали получить "помощь", которая вела к проблемам со здоровьем (риск в 18% случаев).
пациентки акушеров были менее всего подвержены врачебной ошибке (пострадали 2% женщин).
В обзоре также классифицированы различные виды медицинских ошибок. Их разделили на три большие группы:
проблемы, связанные с приемом лекарств;
проблемы, связанные с другими видами медицинской терапии;
ошибки, допущенные во время хирургических процедур.
Кроме этого, наиболее распространенными проблемами были диагностика и оценка инфекционных заболеваний.
Авторы исследования пришли к выводу, что система здравоохранения нуждается в комбинации решений, которая даст снижение уровня врачебных ошибок, это:
вмешательство на индивидуальном уровне (тренинги, курсы, программы переподготовки для медицинских работников);
изменения на уровне объектов (улучшенная рабочая среда, компьютерные системы диагностики);
изменения на организационном уровне (системы контроля качества).
Между тем, Агентство по исследованиям и качеству здравоохранения США предлагает некоторые научно обоснованные меры, подходящие практически для любой страны:
Принесите список всех ваших лекарств и БАДов на прием к каждому врачу.
Спросите более подробно о новом рецепте, чтобы вы понимали, для чего он нужен, каковы его побочные эффекты и будет ли он взаимодействовать с другими лекарствами или продуктами питания.
Если вам делают операцию, и вы можете выбрать место, выберите больницу, специализирующуюся на операциях или процедурах, которые вам нужны.
Убедитесь, что ваш лечащий врач держит процесс лечения под контролем и следит за ним.
Медицинские ошибки случаются. Понимание того, где и как наиболее вероятны врачебные "проколы", может вам помочь предвидеть проблемы и предпринять шаги для успешного лечения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Игорь Коротченко рассказал, что односторонний отказ США от соглашения с Белоруссией на обслуживание авиапарка, наглядно показал необходимость развития отечественного авиастроения.