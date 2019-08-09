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Автор Ксения Семенова

Грейпфрут - спаситель иммунной системы

Здоровье » Ваше здоровье

При беседах на тему необходимости потребления цитрусовых для получения порции витаминов зачастую упоминают апельсины, мандарины или лимон. Все по какой-то причине забывают о грейпфруте, хотя он ничуть не уступает в своей полезности, и в подтверждение мы приведем пять причин, почему этот фрукт нужно включить в свой рацион.

Грейпфрут - спаситель иммунной системы

В грейпфруте много воды

Грейпфрут на 88% состоит из чистой воды, что дает ему право называться одним из самых идеальных фруктов в плане гидратации.

Беря во внимание тот факт, что вода нужна нам для регулирования всех процессов в организме, включая обмен веществ, не кажется странным, что этот цитрус имеет репутацию диетического фрукта.

Грейпфрут борется с холестерином и снижает давление

Довольно известный факт, что антиоксиданты нужны для уменьшения риска возникновения онкологии, а также для здоровья и поддержания рабочей деятельности сердечно-сосудистой системы. А этих веществ в грейпфруте находится в избытке.

Исследовательская деятельность, проведенная в 2006 году, постановила, что люди, употребляющие этот фрукт на постоянной основе, чаще имеют

  • нормальный уровень холестерина
  • и нормальное давление.

На это может оказывать влияние и калий, который тоже находится в цитрусе.

Снижает вероятность инсульта

Кардиологическая ассоциация из США сообщает, что употребление грейпфрутов, как и остальных цитрусовых, уменьшает риск возникновения инсульта, особенно у женской половины населения.

По результатам многочисленных исследований было выявлено, что у женщин, которые ежедневно едят этот фрукт, вероятность возникновения инсульта падает до 19%.

Улучшает состояние кожи

Правильный уход и здоровый сон - главные составляющие хорошего состояния кожи. Но нельзя забывать и о питании. В этой ситуации на помощь приходят грейпфруты.

Исследования показывают, что антиоксиданты, в избытке находящиеся в данном фрукте, отлично справляются с плохими радикалами, вызывающими старение кожи. Два грейпфрута в неделю - и минус 10 лет с лица.

Грейпфрут поддерживает иммунитет

Грейпфрут - натуральный иммуномодулятор, большая концентрация витамина C в котором способна защитить клетки от вредных микроорганизмов. Некоторые исследования показывают, что вышеуказанный витамин также может немного сократить период восстановления при простуде.

Помимо этого, в цитрусе находятся другие питательные вещества и микроэлементы, которые придутся по вкусу нашей иммунной системе.

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Грейпфрут. Польза и противопоказания
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