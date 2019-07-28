Никотин из дыма способен проникать в организм человека через кожу

Дыхание - не единственный способ попадания химических веществ из сигаретного дыма в организм. Новое исследование показывает, что никотин из воздуха способен проникать в кровь через кожу.

Ученые называют находящиеся в воздухе частицы, выдыхаемые курильщиком, «вторичным» дымом. Это потому, что этот дым уже прошел через легкие курильщика и теперь может загрязнить комнату и организм любого другого человека. Эти частицы могут задерживаться часами. «То, как мы подвергаемся пассивному курению, не так просто, как мы думали», - говорит Габриэль Беко из Технического университета в Дании в Люнгбю, который возглавил группу ученых, занимающихся исследованием.

По словам группы Беко, новые результаты особенно важны для детей и подростков. Ведь никотин может влиять на их мозг. «Если вы находитесь в комнате, где кто-то курит, вы вдыхаете дым через кожу и легкие», - говорит Чарльз Вешлер. Он химик в Университете Рутгерса в Пискатавее, штат Нью-Джерси, соавтор нового исследования. Вешлер провел много лет, изучая химические вещества, которые загрязняют воздух в помещении, и как они туда попадают.

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Неудивительно, что никотин табака может проходить через кожу. Работники фермы могут заболеть, если из табачных листьев добыть слишком много никотина. И никотиновые пластыри были разработаны для доставки химического вещества через кожу. В случае пластырей цель состоит в том, чтобы помочь людям избавиться от этого вызывающего привыкание стимулятора, когда они пытаются бросить курить.

Но важно поддерживать низкий уровень никотина на коже. Этот химикат токсичен и был использован в качестве пестицида. Это также может вызвать много последствий и даже убить, если человек подвергается слишком большому воздействию (например, если на кожу проливается жидкий никотин).

Для новых испытаний два некурящих исследователи провели три часа в закрытой комнате, заполненной табачным дымом. Количество, которому подвергались эти мужчины, было похоже на то, что можно найти в очень дымном баре или ночном клубе. Но он был выше, чем в домах большинства курильщиков.

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Мужчины носили только шорты, что позволило "предоставить" обнаженную кожу под воздействие дыма. И на протяжении всего испытания мужчины дышали чистым воздухом, который накачивался на их лица через закрытые капюшоны. Эти капюшоны означали, что любой никотин, попавший в их организм, должен был происходить от чего-то другого, кроме дыхания.

Никотин начинает разрушаться, как только достигает крови. Разлагающиеся химические вещества выходят из организма с мочой. Анализ мочи исследователей показал всплеск маркеров воздействия никотина - эти химические вещества расщепления.

Данные показали, что мужчины, которые принимали участие, поглотили около 570 микрограммов никотина через кожу. Это столько никотина, сколько было бы получено при курении от 0,5 до 6 сигарет. Исследователи также хотели выяснить, какую роль может сыграть прокуренная одежда. Поэтому они в течение пяти дней вешали майку в комнате, где курили сигареты. После этого один некурящий исследователь носил эту майку. Никотиновые химические вещества распада обнаружились и в его моче. Ученые обнаружили, что у него было в четыре раза больше никотина в крови после ношения этой "никотиновой" одежды, чем когда он носил чистую майку.

Фото: ustinka.kz

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