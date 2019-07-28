Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Достижения медицины Спецпроект
Автор Диана Гаврилова

Никотин из дыма способен проникать в организм человека через кожу

Здоровье » Ваше здоровье print

Дыхание - не единственный способ попадания химических веществ из сигаретного дыма в организм. Новое исследование показывает, что никотин из воздуха способен проникать в кровь через кожу.

Ученые называют находящиеся в воздухе частицы, выдыхаемые курильщиком, «вторичным» дымом. Это потому, что этот дым уже прошел через легкие курильщика и теперь может загрязнить комнату и организм любого другого человека. Эти частицы могут задерживаться часами. «То, как мы подвергаемся пассивному курению, не так просто, как мы думали», - говорит Габриэль Беко из Технического университета в Дании в Люнгбю, который возглавил группу ученых, занимающихся исследованием.

По словам группы Беко, новые результаты особенно важны для детей и подростков. Ведь никотин может влиять на их мозг. «Если вы находитесь в комнате, где кто-то курит, вы вдыхаете дым через кожу и легкие», - говорит Чарльз Вешлер. Он химик в Университете Рутгерса в Пискатавее, штат Нью-Джерси, соавтор нового исследования. Вешлер провел много лет, изучая химические вещества, которые загрязняют воздух в помещении, и как они туда попадают.

Читайте также: Марихуана - наркотик или лекарство?

Неудивительно, что никотин табака может проходить через кожу. Работники фермы могут заболеть, если из табачных листьев добыть слишком много никотина. И никотиновые пластыри были разработаны для доставки химического вещества через кожу. В случае пластырей цель состоит в том, чтобы помочь людям избавиться от этого вызывающего привыкание стимулятора, когда они пытаются бросить курить.

Но важно поддерживать низкий уровень никотина на коже. Этот химикат токсичен и был использован в качестве пестицида. Это также может вызвать много последствий и даже убить, если человек подвергается слишком большому воздействию (например, если на кожу проливается жидкий никотин).

Для новых испытаний два некурящих исследователи провели три часа в закрытой комнате, заполненной табачным дымом. Количество, которому подвергались эти мужчины, было похоже на то, что можно найти в очень дымном баре или ночном клубе. Но он был выше, чем в домах большинства курильщиков.

Читайте также: Тест: Как вы относитесь к своему здоровью?

Мужчины носили только шорты, что позволило "предоставить" обнаженную кожу под воздействие дыма. И на протяжении всего испытания мужчины дышали чистым воздухом, который накачивался на их лица через закрытые капюшоны. Эти капюшоны означали, что любой никотин, попавший в их организм, должен был происходить от чего-то другого, кроме дыхания.

Никотин начинает разрушаться, как только достигает крови. Разлагающиеся химические вещества выходят из организма с мочой. Анализ мочи исследователей показал всплеск маркеров воздействия никотина - эти химические вещества расщепления.

Данные показали, что мужчины, которые принимали участие, поглотили около 570 микрограммов никотина через кожу. Это столько никотина, сколько было бы получено при курении от 0,5 до 6 сигарет.  Исследователи также хотели выяснить, какую роль может сыграть прокуренная одежда. Поэтому они в течение пяти дней вешали майку в комнате, где курили сигареты. После этого один некурящий исследователь носил эту майку. Никотиновые химические вещества распада обнаружились и в его моче. Ученые обнаружили, что у него было в четыре раза больше никотина в крови после ношения этой "никотиновой" одежды, чем когда он носил чистую майку.

Фото: ustinka.kz

Читайте также: Эпидемия СПИДа в России приобретает женское лицо

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы кровь курение никотин проникать через кожу
Обсудить
Актуальная аналитика
Ваше здоровье
Никотин из дыма способен проникать в организм человека через кожу
Недвижимость
Проблемы, с которыми может столкнуться рынок недвижимости
Здоровье и профилактика
Что такое деменция?
Новости Все >
Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни
NYT: безопасность самолетов Boeing 737 MAX никто не проверял
Россиянам могут разрешить голосовать с 16 лет
В Ливии погиб украинский пилот
DB: друг Трампа сорвал введение санкций против "Северного потока-2"
Глава УПЦ КП Филарет пропустил заседание синода ПЦУ
Министр связи не поддержал законопроект о значимых сайтах
Глава СПЧ назвал некоторые задержания на акции в Москве необоснованными
Болтон заявил о новых ограничениях против Кубы
В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Белоруссии
Последние материалы
Никотин из дыма способен проникать в организм человека через кожу
Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни
NYT: безопасность самолетов Boeing 737 MAX никто не проверял
Россиянам могут разрешить голосовать с 16 лет
В Ливии погиб украинский пилот
Проблемы, с которыми может столкнуться рынок недвижимости
DB: друг Трампа сорвал введение санкций против "Северного потока-2"
Что такое деменция?
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
В США подросткам запретят загорать в солярии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма из переписки спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера с директором регионального направления World Bank.

Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
Юрист объяснил, что ждет соперника скончавшегося Дадашева
Бокс. Новости и обзоры
Юрист объяснил, что ждет соперника скончавшегося Дадашева
Военные новости
Румыния объяснила конфискацию российского оружия предназначенного для Сербии
Военные новости
Болгарский генерал рассказал об опасности С-400 для НАТО
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга

Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко. Здесь состоялся несанкционированный митинг в связи с массовым недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Московскую городскую думу. Сами кандидаты позиционировали несогласованную акцию протеста, как встречу со своими избирателями с названием «Допускай».

Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве
Происшествия
Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве
Военные новости
Румыния объяснила конфискацию российского оружия предназначенного для Сербии
Мир. Новости мира
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
Хоккей. Последние новости
Тамбовский хоккеист скончался в результате драки в кафе

Хоккеист из Тамбова Никита Воропаев скончался в больнице после драки с одним из посетителей кафе.

Тамбовский хоккеист скончался в результате драки в кафе
Путин на глубоководном аппарате погрузился к месту гибели подлодки
Общество
Путин на глубоководном аппарате погрузился к месту гибели подлодки
Новости Европы
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Игорь Буккер При тестировании Туринской плащаницы были допущены ошибки Игорь Буккер Любовь Степушова Новый глава Пентагона назвал свои главные задачи Любовь Степушова Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Глава СПЧ назвал некоторые задержания на акции в Москве необоснованными
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Россиянам могут разрешить голосовать с 16 лет
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Россиянам могут разрешить голосовать с 16 лет
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Глава СПЧ назвал некоторые задержания на акции в Москве необоснованными
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Россиянам могут разрешить голосовать с 16 лет
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
"Северный поток - 2": Россия перешла в контрнаступление
Больше трети россиян не видят роста господдержки семей с детьми
Гройсман в очередной раз обвинил Порошенко в провале реформ
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Разоблачено: почему "Алиса" "Яндекса" унизила президента Путина
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
История и современность
Ученые утверждают, что нашли нацистскую янтарную комнату
Ученые утверждают, что нашли нацистскую янтарную комнату
Раскрыта еще одна из многих тайн Леонардо да Винчи
Раскрыта еще одна из многих тайн Леонардо да Винчи
Румыния объяснила конфискацию российского оружия предназначенного для Сербии
Румыния объяснила конфискацию российского оружия предназначенного для Сербии
США просят Турцию не вводить в строй С-400
США просят Турцию не вводить в строй С-400
Болгарский генерал рассказал об опасности С-400 для НАТО
Болгарский генерал рассказал об опасности С-400 для НАТО
У Ходорковского появилась возможность стать осужденным в третий раз
У Ходорковского появилась возможность стать осужденным в третий раз
Три человека погибли в результате обстрела Алеппо террористами
Три человека погибли в результате обстрела Алеппо террористами
Ошибка в расчетах: как Петр I едва не погубил себя и армию
Ошибка в расчетах: как Петр I едва не погубил себя и армию
Как майор Павлуцкий стал главным злодеем для чукчей
Как майор Павлуцкий стал главным злодеем для чукчей
Подстрекательство к беспорядкам обернулось для Соболь задержанием
Подстрекательство к беспорядкам обернулось для Соболь задержанием
Фальсификация подписей и "мертвые души" приведут оппозиционных кандидатов в МГД к тюремному заключен﻿ию
Фальсификация подписей и "мертвые души" приведут оппозиционных кандидатов в МГД к тюремному заключен﻿ию
Фотогалереи
Самая популярная легковушка в России 5 Фото Самая популярная легковушка в России
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Нерукотворные диковинки нашей планеты 10 Фото Нерукотворные диковинки нашей планеты
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает 9 Фото Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает
Домашнее
Могут ли пробиотики причинять вред?
Лучшее воспитание начинается с самосовершенствования родителей
Неизлечимый генитальный герпес: симптомы и рекомендации врачей
Четыре способа снять колики у младенца
Когда ребёнку нужен офтальмолог?
Природные снотворные, которые помогут заснуть
Такие неприятные опрелости
Медики: почему травяные чаи вредны при похудении
Дети скорбят по-своему и в свое время
Дети скорбят по-своему и в свое время
Четыре медобследования, обязательные для прохождения
Четыре медобследования, обязательные для прохождения
Главные ошибки в уходе за кожей
Главные ошибки в уходе за кожей
Как найти нужные вещи в собственном шкафу
Как найти нужные вещи в собственном шкафу
Первый секс. Как все не испортить
Первый секс. Как все не испортить
Медики назвали неочевидные признаки развития диабета
Медики назвали неочевидные признаки развития диабета
Дженнифер Лопес шикарно отпраздновала свое 50-летие
Дженнифер Лопес шикарно отпраздновала свое 50-летие
Певица Алена Свиридова назвала брак «полным фуфлом»
Певица Алена Свиридова назвала брак «полным фуфлом»
Стиль поп-арт в интерьере
Стиль поп-арт в интерьере
Выбираем стол из массива дерева
Выбираем стол из массива дерева
Забавные фото
Самые странные животные планеты 9 Фото Самые странные животные планеты
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Мифы о смертоносной стихии 8 Фото Мифы о смертоносной стихии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ