Как может психика оказывать влияние на здоровье человека? Чем отвечает тело на свои старые обиды и невыплаканные слезы? Как действовать, если знаешь психологическую причину своего заболевания? Об этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказала психоаналитик, директор Центра психотерапии и психоанализа Алина Тимошкина.
— Есть мнение, что тело — это только инструмент, а управляет им личность, и все проблемы вытекают из этого. Как психика влияет на здоровье?
— Психика начинает формироваться еще:
И это, как правило опыт:
который потом пригождается для того, чтобы развивались такие вещи, как инстинкт самосохранения.
Конечно же, тело пытается посылать нам сигналы, даже когда мы не можем этого осознать, как в психологии говорят, отрефлексировать. Также трудно бывает понять, что происходит с нашей психикой, с нашей душой.
Когда у ребеночка, например, болит животик, то появляется сыпь на щечках. Он этим информирует маму, о том, что ему плохо и в чем именно плохо.
Поэтому тело — это самый ранний способ коммуникации. Если на сегодняшний день у нас не хватает пространства, времени для того, чтобы осознавать и переживать собственные чувства, то тело включается и начинает об этом говорить, прежде всего нам, а потом окружающим.
— Психосоматика оказывает влияние на развитие всех болезней?
— У возникновения психосоматики достаточно сложный механизм.
Если совсем упростить, то психика отвечает за иммунную систему, а уже иммунная система отвечает за тело и за болезненные проявления. Есть целая система, по которой изучается психосоматика. Все очень переплетено.
Например, кишечно-желудочный тракт отвечает за чувство агрессии. Если агрессия:
то за это начинает отвечать кишечно-желудочный тракт. В результате, вроде бы без причины, появляются:
|Язвы
|это заболевание, при котором на слизистой оболочке, подлежащих тканях органа формируются язвенные дефекты.
|Колиты
|это воспалительное заболевание толстой кишки, возникшее вследствие инфекционного, ишемического, лекарственного или иного поражения
|Геморрой
|заболевание, характеризующееся варикозным изменением вен заднего прохода и прямой кишки с образованием геморроидальных узлов.
Кожные заболевания связаны с чувством стыда. Если есть сложность в переживании чувства стыда, то зачастую появляются:
То есть это — тоже икс-фактор в психологии, когда фокус:
смещается на отреагирование.
Вот нам стыдно за то, что у нас экзема, мы прячем руки, но тогда мы прячем их как бы по факту болезни, а не потому, что мы вообще не умеем правильно преодолевать стыд. Мы этот стыд превращаем в болезнь, и дальше у нас появляется повод — я стыжусь из-за экземы. Замкнутый круг.
С одной стороны, тело как бы помогает справиться с эмоцией через болезнь, а с другой — усложняет, потому что блокирует.
Когда появляется любое психосоматическое заболевание, вначале оно берет на себя переживание телесно, потом оно хронифицируется. И вот когда оно хронифицируется, уже очень сложно это чувство перенести в эмоциональную сферу, потому что фокус внимания — на телесном страдании.
— Когда все таблетки, курсы лечения не помогли, обращаются к вам, пытаясь выявить причину?
— Зачастую к нам приходят пациенты, от которых уже отказались врачи. Пациент:
что нужно, а ему все говорят: по диагностике вы не наш, или: по анализам у вас все в порядке. То есть с чем это связано — непонятно. В таком случае грамотный врач отправляет больного к психотерапевту.
И дальше психотерапевт уже выявляет истинную проблему. В процессе психотерапии уходят:
В процессе психотерапии лечатся также головные боли, с которыми врачи могут биться годами, но проблема в другом. Проблема — психологическая. Но утверждать, что "все болезни от нервов", тоже нельзя. Генетику никто не отменял.
В то же время, если уже шире посмотреть на этот вопрос, то перед нашими глазами:
которые не умели переживать:
Мы растем, заимствуем их жизненные механизмы и делаем так же, как они. В результате у нас появляются те же болезни. Возникает вопрос, это генетика или поведенческое копирование?
Когда мы начинаем работать в области психотерапии, то мы поднимаем детские воспоминания о ссорах родителей и об отношении родителей к ребенку, о том, как формировалась личность. Это мы все вспоминаем. Задача в том, чтобы понять, что у родителей были свои родители, а у тех — свои родители, и у каждого были свои косяки, каждый растил, как умел, воспитывал, как умел, любил, как умел. Нужно найти в себе ресурс, который называется "внутренний родитель". Он сможет позаботиться по-другому, не лучше или хуже, а по-другому.
Сейчас родители часто вывозят в опасный период ребеночка-аллергика в другую страну или местность, где нет цветения. С одной стороны, ребенок там:
с другой стороны, он зачастую в этот период не видит папу. И тогда мы, психоаналитики, говорим, что в перспективе у такого ребенка может возникать аллергия не только на цветение, но и на присутствие отца. То есть все очень индивидуально.
— Страх имеет большое значение? Если человек боится заболеть раком, он им обязательно заболеет или это роли не играет?
— Каждое наше чувство, хотим мы этого или не хотим, отражается на теле.
Если мы чего-то пугаемся, то у нас все мышцы приходят в тонус, из-за страха появляются мышечные зажимы. Мышечные зажимы приводят к сужению сосудов. Сужение сосудов приводит к тому, что кислород меньше поступает в сердце, в мозг и в другие органы.
Страх — очень нужное чувство, потому что информирует нас о том, что есть опасность. Страх отвечает за инстинкт самосохранения. Но если мы:
может быть, за счет страха паразитируем на других, — по большому счету, мы находимся в постоянном зажиме, в постоянном тонусе.
Постоянный тонус и зажим приводит к спаду иммунной системы, спад иммунной системы приводит к разным заболеваниям, онкологическим в том числе. Исследований не проводилось, но можно уверенно говорить о том, что человек сам себя программирует на что-то.
Если я все время о чем-то думаю, то я волей-неволей так себя веду, что нахожусь в тех местах, где это происходит. Это не мистика, просто получается, что я так руковожу своей жизнью, что она приводит в ту или иную ситуацию, которой я боюсь.
— Есть немало таких случаев, когда излечение — просто какое-то фантастическое.
— Зачастую излечение происходит, когда все-таки обнаруживается причина. Осознавая, как возникла болезнь, в какой период, что этому предшествовало, можно находить причину. Потому что, в принципе, онкологические заболевания — это самоуничтожение, такая как бы суицидная форма, настрой на умирание. То есть человек так себя наказывает за что-то.
— И если он нашел, за что, то это поможет излечиться?
— Если он нашел, за что, — это очень облегчает иммунной системе борьбу с заболеванием.
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