Психосоматика: Тело страдает за муки души

Как может психика оказывать влияние на здоровье человека? Чем отвечает тело на свои старые обиды и невыплаканные слезы? Как действовать, если знаешь психологическую причину своего заболевания? Об этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказала психоаналитик, директор Центра психотерапии и психоанализа Алина Тимошкина.

Психоаналитик: Как тело "предъявляет счет" за муки души

Как психика влияет на здоровье

— Есть мнение, что тело — это только инструмент, а управляет им личность, и все проблемы вытекают из этого. Как психика влияет на здоровье?

— Психика начинает формироваться еще:

внутриутробно

и в процессе родов в родовых путях ребенок приобретает первый эмоциональный опыт.

И это, как правило опыт:

страха

тревоги

боли

который потом пригождается для того, чтобы развивались такие вещи, как инстинкт самосохранения.

Конечно же, тело пытается посылать нам сигналы, даже когда мы не можем этого осознать, как в психологии говорят, отрефлексировать. Также трудно бывает понять, что происходит с нашей психикой, с нашей душой.

Когда у ребеночка, например, болит животик, то появляется сыпь на щечках. Он этим информирует маму, о том, что ему плохо и в чем именно плохо.

Поэтому тело — это самый ранний способ коммуникации. Если на сегодняшний день у нас не хватает пространства, времени для того, чтобы осознавать и переживать собственные чувства, то тело включается и начинает об этом говорить, прежде всего нам, а потом окружающим.

Причины психосоматики

— Психосоматика оказывает влияние на развитие всех болезней?

— У возникновения психосоматики достаточно сложный механизм.

Если совсем упростить, то психика отвечает за иммунную систему, а уже иммунная система отвечает за тело и за болезненные проявления. Есть целая система, по которой изучается психосоматика. Все очень переплетено.

Например, кишечно-желудочный тракт отвечает за чувство агрессии. Если агрессия:

не перерабатывается

не проживается в полной мере внутреннее ресурсом психики

то за это начинает отвечать кишечно-желудочный тракт. В результате, вроде бы без причины, появляются:

Язвы это заболевание, при котором на слизистой оболочке, подлежащих тканях органа формируются язвенные дефекты. Колиты это воспалительное заболевание толстой кишки, возникшее вследствие инфекционного, ишемического, лекарственного или иного поражения Геморрой заболевание, характеризующееся варикозным изменением вен заднего прохода и прямой кишки с образованием геморроидальных узлов.

Кожные заболевания связаны с чувством стыда. Если есть сложность в переживании чувства стыда, то зачастую появляются:

экземы

дерматиты

псориазы и т. д.

То есть это — тоже икс-фактор в психологии, когда фокус:

внимания

переживания

чувства стыда

смещается на отреагирование.

Вот нам стыдно за то, что у нас экзема, мы прячем руки, но тогда мы прячем их как бы по факту болезни, а не потому, что мы вообще не умеем правильно преодолевать стыд. Мы этот стыд превращаем в болезнь, и дальше у нас появляется повод — я стыжусь из-за экземы. Замкнутый круг.

С одной стороны, тело как бы помогает справиться с эмоцией через болезнь, а с другой — усложняет, потому что блокирует.

Когда появляется любое психосоматическое заболевание, вначале оно берет на себя переживание телесно, потом оно хронифицируется. И вот когда оно хронифицируется, уже очень сложно это чувство перенести в эмоциональную сферу, потому что фокус внимания — на телесном страдании.

Неоценимая помощь психотерапевта

— Когда все таблетки, курсы лечения не помогли, обращаются к вам, пытаясь выявить причину?

— Зачастую к нам приходят пациенты, от которых уже отказались врачи. Пациент:

ходит к разным докторам

сдает кучу анализов

проходит МРТ и все остальное

что нужно, а ему все говорят: по диагностике вы не наш, или: по анализам у вас все в порядке. То есть с чем это связано — непонятно. В таком случае грамотный врач отправляет больного к психотерапевту.

И дальше психотерапевт уже выявляет истинную проблему. В процессе психотерапии уходят:

дерматиты

лечатся кожные заболевания

восстанавливается кишечно-желудочный тракт

В процессе психотерапии лечатся также головные боли, с которыми врачи могут биться годами, но проблема в другом. Проблема — психологическая. Но утверждать, что "все болезни от нервов", тоже нельзя. Генетику никто не отменял.

В то же время, если уже шире посмотреть на этот вопрос, то перед нашими глазами:

мамы

папы

бабушки

дедушки

которые не умели переживать:

агрессию

стыд

вину

Каждое наше чувство, хотим мы этого или не хотим, отражается на теле

Мы растем, заимствуем их жизненные механизмы и делаем так же, как они. В результате у нас появляются те же болезни. Возникает вопрос, это генетика или поведенческое копирование?

Когда мы начинаем работать в области психотерапии, то мы поднимаем детские воспоминания о ссорах родителей и об отношении родителей к ребенку, о том, как формировалась личность. Это мы все вспоминаем. Задача в том, чтобы понять, что у родителей были свои родители, а у тех — свои родители, и у каждого были свои косяки, каждый растил, как умел, воспитывал, как умел, любил, как умел. Нужно найти в себе ресурс, который называется "внутренний родитель". Он сможет позаботиться по-другому, не лучше или хуже, а по-другому.

Сейчас родители часто вывозят в опасный период ребеночка-аллергика в другую страну или местность, где нет цветения. С одной стороны, ребенок там:

не чихает

не кашляет

не задыхается

с другой стороны, он зачастую в этот период не видит папу. И тогда мы, психоаналитики, говорим, что в перспективе у такого ребенка может возникать аллергия не только на цветение, но и на присутствие отца. То есть все очень индивидуально.

трах отвечает за инстинкт самосохранения

— Страх имеет большое значение? Если человек боится заболеть раком, он им обязательно заболеет или это роли не играет?

— Каждое наше чувство, хотим мы этого или не хотим, отражается на теле.

Если мы чего-то пугаемся, то у нас все мышцы приходят в тонус, из-за страха появляются мышечные зажимы. Мышечные зажимы приводят к сужению сосудов. Сужение сосудов приводит к тому, что кислород меньше поступает в сердце, в мозг и в другие органы.

Страх — очень нужное чувство, потому что информирует нас о том, что есть опасность. Страх отвечает за инстинкт самосохранения. Но если мы:

не умеем переживать страх

отрицаем его

или наоборот культивируем

может быть, за счет страха паразитируем на других, — по большому счету, мы находимся в постоянном зажиме, в постоянном тонусе.

Постоянный тонус и зажим приводит к спаду иммунной системы, спад иммунной системы приводит к разным заболеваниям, онкологическим в том числе. Исследований не проводилось, но можно уверенно говорить о том, что человек сам себя программирует на что-то.

Если я все время о чем-то думаю, то я волей-неволей так себя веду, что нахожусь в тех местах, где это происходит. Это не мистика, просто получается, что я так руковожу своей жизнью, что она приводит в ту или иную ситуацию, которой я боюсь.

— Есть немало таких случаев, когда излечение — просто какое-то фантастическое.

— Зачастую излечение происходит, когда все-таки обнаруживается причина. Осознавая, как возникла болезнь, в какой период, что этому предшествовало, можно находить причину. Потому что, в принципе, онкологические заболевания — это самоуничтожение, такая как бы суицидная форма, настрой на умирание. То есть человек так себя наказывает за что-то.

— И если он нашел, за что, то это поможет излечиться?

— Если он нашел, за что, — это очень облегчает иммунной системе борьбу с заболеванием.

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