Несмотря на пропаганду здорового образа жизни, болезни становятся все моложе. Особенно это актуально для городов, где у многих синдром хронической усталости и выгорание, что чревато инсультами, инфарктами. И лучшая профилактика здесь — спорт, питание, закалка. Об этом в эфире видеоканала Pravda. Ru — старший научный сотрудник НИИ спорта Виктор Косс.
— Чем обычный врач отличается от спортивного врача?
— Спортивные врачи — это узкоспециализированное направление, которое возникло совсем недавно. Во всех национальных сборных представлены врачи разных специальностей:
И лишь после какого-то определенного срока работы со спортсменами врач может себя называть спортивным.
В номенклатуре Российской Федерации есть врач лечебной физкультуры и спортивной медицины. Работа со спортсменами, в том числе любителями, отличается от классической клинической:
тем, что врач работает со здоровыми людьми.
Спортивный врач обеспечивает медико-биологическую подготовку спортсмена на всех этапах.
— Если человек в 40 лет начал бегать и у него заболели колени. Пришел он к обычному врачу, тот ему говорит, не бегай. Что этому человеку делать?
— Да, есть некий конфликт между докторами, которые сидят в поликлиниках, и теми, которые сопровождают спортсменов. В интересах тренера и самого спортсмена необходимо, чтобы этот спортсмен был всегда в строю.
Если спортсмен обращается с коленными суставами в поликлинику по месту прописки, естественно, в 99 процентах случаев ему запретят заниматься спортом.Безусловно, врачи в городских поликлинических или стационарных условиях не вникают в процесс спорта так глубоко, у них нет задачи оставить спортсмена в строю.
Как показала моя практика, мы очень неплохо можем адаптировать спортсмена к:
и при этом предусмотреть отдаленные последствия. Если же снова травмировать коленные суставы, человек в итоге придет к инвалидности.
Спортивная медицина обеспечивает целый комплекс мероприятий, в том числе такой реабилитационный комплекс, который защищает коленные суставы от повреждений в отдаленном будущем.
Конечно, все решения принимаются индивидуально, учитываются данные диагностики. Но в 90 процентах случаев можно избежать:
если подключить нужные средства и методы спортивной медицины и реабилитации.
— Всегда ли спортсмен-любитель при каких-то проблемах должен идти к спортивному врачу?
- Перед тем, как начать заниматься спортом, уже надо бы сходить к спортивному врачу.
Кардионагрузки, мышечные, суставные нагрузки при занятии спортом увеличатся. Раньше человек не получал их в таком объеме. Естественно, человек должен знать, что с ним происходит. Существует некий регламент или этикет врачей относительно возраста.
Есть педиатры, потому что детей нужно смотреть, есть неонатологи, которые занимаются грудничками, есть геронтологи — врачи, которые занимаются стариками. Соответственно у людей среднего возраста, где-то от 35 до 45 лет, тоже есть определенные стандарты диагностические.
Если же он хочет заниматься спортом, естественно, ему обязательно надо знать алгоритм обследования, который желательно пройти, дабы потом не получить какой-то сюрприз.
— Что из себя представляет алгоритм обследования?
— Данный алгоритм включает в себя:
Терапевт или спортивный врач должен побеседовать, посмотреть, проверить:
Общая картина, которая сложится после этого алгоритма, покажет, какие методы профилактики можно применить, если человек начал заниматься спортом.
Потому как практика показывает, что те, кто этого не сделал, часто попадают к нам уже с хроническими или с острыми проблемами, которые сложнее лечить на этапе обострения.
— С какими болячками обращаются чаще всего?
— На первом месте по обращениям — боль в спине, поясничная боль, шейный отдел. В нашу клинику спортивной медицины обращаются все спортсмены:
И в общем на первом месте все-таки — поражения позвоночника. Это вызывается перенагрузками.
У гимнасток часто страдает шейный отдел. В аэробных вида спорта — бег, лыжи — преимущественно страдают ноги. При этом может воспаляться:
Могут поражаться коленные суставы:
На втором месте, наверное, по обращениям — боли в коленных суставах и ногах.
На третье место я бы поставил:
Что кроется под ними — это целая отдельная история. Если вдруг голова заболела во время нагрузок, надо проверить:
и даже сделать МРТ головного мозга.
Также от многих причин может болеть живот. Спортсмены-любители часто жалуются на боли в подреберье:
|Виды патологий
|Причины патологий
|Патология печени
|Повышается внутрипеченочное давление, когда человек бежит, к примеру
|Патология сердца
|Нагрузка на малый или большой круг кровообращения
— То есть в любом случае надо обращаться к врачу при любой боли.
— Ну, конечно! Либо к терапевту в поликлинику обратиться, либо специализированного спортивного доктора найти.
— Если человек прошел обследование, у него все хорошо, и он собирается готовиться к марафону, какие бы вы дали советы?
— Человек — это все-таки homo sapiens, человек мыслящий. И отличается от животных тем, что имеет достаточно большую кору головного мозга, то есть процессор. Так вот с этого и надо, наверное, начинать. Человек должен морально созреть к марафону. То есть человек должен себе ответить на вопрос: зачем ему это надо?
— А что собой должна представлять профилактика?
— Вообще, профилактика — это же целое направление. Она начинается с чистоты души, с питания:
Все нужно делать правильно.
Если человек привык одеваться утром опрятно, у него есть какая-то культура быта, то, наверное, эту же культуру можно проецировать и на организм.
То бишь, если он утром встал, почистил зубы, сделал зарядку для шейного отдела для позвоночника, размялся 7-10 минут. Это просто такой обязательный обряд должен быть. Это можно каждому человеку рекомендовать.
К сожалению, сейчас помолодели все заболевания, включая онкологию. А на сегодняшний день нет медицины школьной.
Я просто этим вопросом занимаюсь на государственном уровне. Мы покупаем дорогое оборудование в клиники и думаем, что этим самым организуем профилактику, население будет меньше болеть. Конечно же, нет. Надо вот эти все вещи, о чем мы говорим, проецировать в детские садики и школы.
Соответственно оттуда уже должна начинаться профилактика. Все эти марафоны, спортивные и физкультурно-оздоровительные секции надо начинать с детства. Потому что именно оттуда начинается здоровье и профилактика.
— Что опаснее для человека: многочасовое сидение в офисе без каких-то физических нагрузок или нагрузки, которые человек получает, когда интенсивно готовится к марафону, триатлону?
— Все зависит от психотипа человека, от его типа высшей нервной деятельности. В современном городе, мегаполисе, естественно, необходимо движение.
Офисные работники — наши пациенты в большом количестве. Они очень много имеют болезней. Синдром хронической усталости и эмоционального выгорания приводит к:
На первом месте Россия сейчас по этим заболеваниям и по смертности от них. Безусловно, движение просто необходимо человеку хотя бы для того, чтобы дольше прожить и меньше мучиться.
Ведь мучение — боль в спине, боль в шейном отделе позвоночника, боль в конечностях, онемение — это все следствие сидячей малоподвижной работы.
А если заниматься спортом, например, бегом, конечно, надо учитывать и вторую сторону медали — рациональность, то есть мы должны дозировать нагрузки.
Может быть, потом постепенно их увеличивать, когда доктор разрешит. Постепенно, постепенно.
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