Профессия спортивный врач

Несмотря на пропаганду здорового образа жизни, болезни становятся все моложе. Особенно это актуально для городов, где у многих синдром хронической усталости и выгорание, что чревато инсультами, инфарктами. И лучшая профилактика здесь — спорт, питание, закалка. Об этом в эфире видеоканала Pravda. Ru — старший научный сотрудник НИИ спорта Виктор Косс.

Боль — не помеха спорту?

Функции спортивного врача

— Чем обычный врач отличается от спортивного врача?

— Спортивные врачи — это узкоспециализированное направление, которое возникло совсем недавно. Во всех национальных сборных представлены врачи разных специальностей:

кардиологи

травматологи

неврологи

И лишь после какого-то определенного срока работы со спортсменами врач может себя называть спортивным.

В номенклатуре Российской Федерации есть врач лечебной физкультуры и спортивной медицины. Работа со спортсменами, в том числе любителями, отличается от классической клинической:

травматологии

неврологии

кардиологии

ортопедии

тем, что врач работает со здоровыми людьми.

Спортивный врач обеспечивает медико-биологическую подготовку спортсмена на всех этапах.

— Если человек в 40 лет начал бегать и у него заболели колени. Пришел он к обычному врачу, тот ему говорит, не бегай. Что этому человеку делать?

— Да, есть некий конфликт между докторами, которые сидят в поликлиниках, и теми, которые сопровождают спортсменов. В интересах тренера и самого спортсмена необходимо, чтобы этот спортсмен был всегда в строю.

Если спортсмен обращается с коленными суставами в поликлинику по месту прописки, естественно, в 99 процентах случаев ему запретят заниматься спортом.Безусловно, врачи в городских поликлинических или стационарных условиях не вникают в процесс спорта так глубоко, у них нет задачи оставить спортсмена в строю.

Спортивный врач обеспечивает медико-биологическую подготовку спортсмена на всех этапах

Как показала моя практика, мы очень неплохо можем адаптировать спортсмена к:

тренировочному процессу

соревнованиям

физическим нагрузкам

и при этом предусмотреть отдаленные последствия. Если же снова травмировать коленные суставы, человек в итоге придет к инвалидности.

Спортивная медицина обеспечивает целый комплекс мероприятий, в том числе такой реабилитационный комплекс, который защищает коленные суставы от повреждений в отдаленном будущем.

Конечно, все решения принимаются индивидуально, учитываются данные диагностики. Но в 90 процентах случаев можно избежать:

госпитализации

прекращения нагрузок

прекращения тренировок

если подключить нужные средства и методы спортивной медицины и реабилитации.

— Всегда ли спортсмен-любитель при каких-то проблемах должен идти к спортивному врачу?

- Перед тем, как начать заниматься спортом, уже надо бы сходить к спортивному врачу.

Кардионагрузки, мышечные, суставные нагрузки при занятии спортом увеличатся. Раньше человек не получал их в таком объеме. Естественно, человек должен знать, что с ним происходит. Существует некий регламент или этикет врачей относительно возраста.

Есть педиатры, потому что детей нужно смотреть, есть неонатологи, которые занимаются грудничками, есть геронтологи — врачи, которые занимаются стариками. Соответственно у людей среднего возраста, где-то от 35 до 45 лет, тоже есть определенные стандарты диагностические.

Если же он хочет заниматься спортом, естественно, ему обязательно надо знать алгоритм обследования, который желательно пройти, дабы потом не получить какой-то сюрприз.

Алгоритм обследования спортсмена

— Что из себя представляет алгоритм обследования?

— Данный алгоритм включает в себя:

общий анализ крови и мочи

биохимический анализ крови

кардиограмма

УЗИ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, щитовидной железы

измерение давления

беседа с пациентом

Спортивная медицина обеспечивает целый комплекс мероприятий

Терапевт или спортивный врач должен побеседовать, посмотреть, проверить:

позвоночник

суставы

шейный отдел

коленные суставы

Общая картина, которая сложится после этого алгоритма, покажет, какие методы профилактики можно применить, если человек начал заниматься спортом.

Потому как практика показывает, что те, кто этого не сделал, часто попадают к нам уже с хроническими или с острыми проблемами, которые сложнее лечить на этапе обострения.

— С какими болячками обращаются чаще всего?

— На первом месте по обращениям — боль в спине, поясничная боль, шейный отдел. В нашу клинику спортивной медицины обращаются все спортсмены:

гимнастки

дзюдоисты

самбисты

стрелки из лука

биатлонисты

лыжники

хоккеисты

И в общем на первом месте все-таки — поражения позвоночника. Это вызывается перенагрузками.

У гимнасток часто страдает шейный отдел. В аэробных вида спорта — бег, лыжи — преимущественно страдают ноги. При этом может воспаляться:

сухожилие

сухожильно-мышечные каналы

Могут поражаться коленные суставы:

передняя крестообразная связка в мениске

непосредственно мышцы

На втором месте, наверное, по обращениям — боли в коленных суставах и ногах.

На третье место я бы поставил:

головные боли

боли в области живота

Что кроется под ними — это целая отдельная история. Если вдруг голова заболела во время нагрузок, надо проверить:

шейный отдел

давление

внутричерепное давление

и даже сделать МРТ головного мозга.

Также от многих причин может болеть живот. Спортсмены-любители часто жалуются на боли в подреберье:

Виды патологий Причины патологий Патология печени Повышается внутрипеченочное давление, когда человек бежит, к примеру Патология сердца Нагрузка на малый или большой круг кровообращения

— То есть в любом случае надо обращаться к врачу при любой боли.

— Ну, конечно! Либо к терапевту в поликлинику обратиться, либо специализированного спортивного доктора найти.

— Если человек прошел обследование, у него все хорошо, и он собирается готовиться к марафону, какие бы вы дали советы?

— Человек — это все-таки homo sapiens, человек мыслящий. И отличается от животных тем, что имеет достаточно большую кору головного мозга, то есть процессор. Так вот с этого и надо, наверное, начинать. Человек должен морально созреть к марафону. То есть человек должен себе ответить на вопрос: зачем ему это надо?

Профилактика болезней

— А что собой должна представлять профилактика?

— Вообще, профилактика — это же целое направление. Она начинается с чистоты души, с питания:

чем мы питаемся

что мы пьем

о чем мыслим

занимаемся ли зарядкой по утрам

В современном городе необходимо движение

Все нужно делать правильно.

Если человек привык одеваться утром опрятно, у него есть какая-то культура быта, то, наверное, эту же культуру можно проецировать и на организм.

То бишь, если он утром встал, почистил зубы, сделал зарядку для шейного отдела для позвоночника, размялся 7-10 минут. Это просто такой обязательный обряд должен быть. Это можно каждому человеку рекомендовать.

К сожалению, сейчас помолодели все заболевания, включая онкологию. А на сегодняшний день нет медицины школьной.

Я просто этим вопросом занимаюсь на государственном уровне. Мы покупаем дорогое оборудование в клиники и думаем, что этим самым организуем профилактику, население будет меньше болеть. Конечно же, нет. Надо вот эти все вещи, о чем мы говорим, проецировать в детские садики и школы.

Соответственно оттуда уже должна начинаться профилактика. Все эти марафоны, спортивные и физкультурно-оздоровительные секции надо начинать с детства. Потому что именно оттуда начинается здоровье и профилактика.

— Что опаснее для человека: многочасовое сидение в офисе без каких-то физических нагрузок или нагрузки, которые человек получает, когда интенсивно готовится к марафону, триатлону?

— Все зависит от психотипа человека, от его типа высшей нервной деятельности. В современном городе, мегаполисе, естественно, необходимо движение.

Офисные работники — наши пациенты в большом количестве. Они очень много имеют болезней. Синдром хронической усталости и эмоционального выгорания приводит к:

повышению артериального давления

инсультам

инфарктам

На первом месте Россия сейчас по этим заболеваниям и по смертности от них. Безусловно, движение просто необходимо человеку хотя бы для того, чтобы дольше прожить и меньше мучиться.

Ведь мучение — боль в спине, боль в шейном отделе позвоночника, боль в конечностях, онемение — это все следствие сидячей малоподвижной работы.

А если заниматься спортом, например, бегом, конечно, надо учитывать и вторую сторону медали — рациональность, то есть мы должны дозировать нагрузки.

Может быть, потом постепенно их увеличивать, когда доктор разрешит. Постепенно, постепенно.

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