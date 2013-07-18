Городской озон: загрязнение воздуха убивает миллионы человек

Ученые из британского Института физики исследовали многолетнюю динамику изменения состава воздуха, сопоставили ее с медицинскими данными и выяснили, что каждый год загрязнение воздуха убивает миллионы человек. В развивающихся странах — это загрязнение воздуха мелкодисперсным частицами. А в развитых регионах люди умирают от "городского озона".

Кто на планете главные загрязнители?

Озон: враг или помощник?

Получается, что на любом уровне развития цивилизации "работает" свой убийца. А вот колебания климата сами по себе на смертность не влияют. К таким выводам ученые пришли после создания климатических моделей, которые имитировали изменения концентрации озона и мелкодисперсных частиц за длительный период с 1850 года по 2000 год. Далее они исследовали, как загрязнение воздуха при определенных климатических условиях связано со смертностью населения.

Согласно данным исследования, порядка 470 000 человек ежегодно умирают из-за увеличения количества озона. Этот нестабильный изотоп кислорода ученые описали еще в 1785 году и изучают с середины XIX века. И с середины XIX века концентрация так называемого приземного озона неумолимо растет. Он становится незаметным убийцей людей.

Озон является сильным окислителем, что и определяет его возможности. В малых дозах его используют в:

медицине

косметологии.

Озон хорошо:

заживляет раны

в концентрации от 1 до 5 мг/л озон подавляет активность микроорганизмов, лишая их возможности к размножению.

Это вещество можно использовать против:

вирусов

грибков

микробактерий

плесени

стрептококков

стафилококков

и практически неуничтожимой синегнойной палочки.

При этом клетки человеческого организма снабжены естественной защитой от окисления, а потому в небольших концентрациях озон:

достаточно безопасен для них

и одновременно фатален для вредных сожителей.

Особенно опасно отравление озоном на втором месяце беременности

Продувка высокой концентрацией озона помещений позволяет очистить их от различных химических и биологических загрязнителей и обеззаразить.

При этом в высоких концентрациях трехатомные молекулы кислорода сжигают слизистые оболочки, приводя к разрушению легкие и негативно воздействуя на белковые структуры человека.

Можно представить, во что превышение концентрации озона может превратить легкие, если этот газ способен разрушать такие материалы, как:

резина

ткани

дерево

пластик.

Приземный озон возникает вследствие химических реакций окислов азота с летучими органическими соединениями при солнечном излучении. Основными источниками становятся:

промышленные выбросы предприятий

выхлопа автомобилей

химические растворители.

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Самая большая активность образования наблюдается в жаркий летний день в больших городах или рядом с трассами, где есть оживленное движение. И даже сельские территории, в том числе и дачные участки, расположенные вблизи крупных городов и оживленных транспортных артерий, являются местами постепенного массового отравления таким "городским озоном".

Этот идеальный убийца не заметен для большинства людей, живущих в условиях современной городской цивилизации.

Более того, он влияет на состояние здоровья будущих поколений. Если беременная женщина получает воздух с повышенной концентрацией озона и окиси углерода, вероятность родить ребенка с дефектами:

сердечной мышцы

и мутациями вроде заячьей губы и волчьей пасти

вырастает в разы. Особенно опасно отравление озоном на втором месяце беременности.

Мелкодисперсные частицы в воздухе

Еще порядка 2,1 миллионов смертей являются следствием роста количества мелкодисперсных твердых частиц в воздухе. Они проникают в легкие вызывают:

их повреждения

раковые заболевания дыхательных путей.

Основная часть смертей приходится на страны Восточной и Южной Азии, с высоким уровнем загрязнения воздуха и плотностью населения. Миллиарды людей в этом регионе по-прежнему сжигают биомассу и уголь, готовя пищу на открытых очагах без дымоходов. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 50 процентов случаев смерти от пневмонии среди детей в возрасте до пяти лет обусловлено именно вдыханием загрязненного воздуха.

Как предполагают ученые, число смертей, непосредственно обусловленных глобальным изменением климата, не превышает к 1500-3000 случаев по всему миру каждый год.

В развитых регионах люди умирают от "городского озона".

Климатические колебания действуют опосредованно, через усиление или ослабление основных "факторов поражения". Например, повышенные температуры содействуют образованию приземного озона, а вместе с влажностью эти характеристики окружающего воздуха сопряжены с уровнем содержания в нем мелкодисперсных частиц.

Объем осадков непосредственно влияет на концентрацию вредных веществ в прилегающей к земле атмосфере.

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То есть колебания климата, вызванные, по мнению ряда ученых, антропогенной деятельностью, влияют на другие параметры, также обусловленные человеческим фактором. Так что проблемы себе человечество создает самостоятельно.

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