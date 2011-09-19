Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Петр Дерябин

Травы и цинк против простуд

Здоровье » Здравоохранение

Сейчас как раз наступает тот период, когда каждому из нас очень важно поддерживать свой иммунитет в состоянии "боевой готовности". Это необходимо, чтобы как можно реже болеть простудными заболеваниями. Многие доктора говорят, что повысить сопротивляемость к вирусным заболеваниям особенно могут помочь лекарственные травы и продукты, содержащие цинк.

Ученые выяснили, какой спорт продлевает жизнь

Лекарственные травы

К их числу относятся известные всем:

  • эхинацея
  • корень женьшеня.

Настойки этих трав оказывают:

  • общеукрепляющее воздействие на организм
  • повышают общий тонус и работоспособность
  • стимулируют иммунитет.

Во многих аптеках можно без труда найти сбор эхинацеи и настойку женьшеня. Принимать рекомендуется что-нибудь одно из двух, в противном случае вы можете ощутить неприятные эффекты, связанные со стимуляцией симпатической нервной системы:

  • нервное напряжение
  • повышенную потливость
  • дрожь в теле
  • приступы озноба и чувства жара.

Цинк и витамин С

Соблюдение определенной диеты может способствовать повышению сопротивляемости инфекциям. Для этого рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые цинком. К их числу относятся:

  • чечевица
  • горох
  • красное мясо
  • пророщенная пшеница
  • зеленые листовые салаты
  • каши.

Также богаты цинком:

  • яйца
  • йогурт
  • молоко.

Как видите, найти полезные продукты по силам и вегетарианцам, и любителям мяса. Ученые обнаружили, что лучше всего цинк усваивается в комплексе с витамином С.

Поэтому хорошим завершением завтрака или обеда будет стакан свежевыжатого апельсинового сока (или кислый фрукт). Кроме того, свежий апельсиновый сок мгновенно заряжает энергией за счет поступления в организм глюкозы.

Травы и цинк против простуд. эхинацея пурпурная
Эхинацея оказывает общеукрепляющее воздействие на организм

Доказано благотворное влияние витамина С на иммунитет — под воздействием этого витамина увеличивается выработка защитных факторов (интерферонов). Кроме этого, витамин С:

  • защищает от стресса
  • способствует образованию коллагена (отвечает за эластичность кожи)
  • способствует расщеплению жиров
  • защищает от атеросклероза
  • защищает от отложения атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.

Природные противовирусные средства

К естественным иммуномодуляторам относят травянистые растения из семейства луковых:

  • лук
  • чеснок.

Чесночный сок содержит в себе вещества, обладающие:

  • противомалярийным
  • противогрибковым
  • противовирусным
  • и противовоспалительным

действием. Говорят, что чеснок входил в ежедневный рацион египтян, участвующих в строительстве пирамид, — этот продукт придавал им силы.

Травы и цинк против простуд. лук и чеснок
К естественным иммуномодуляторам относят травянистые растения из семейства луковых: лук и чеснок

Если перечислять химический состав лука, то список входящих в него веществ будет больше, чем привычный состав любого продукта на этикетке. Зеленый лук богат разными витаминами:

  • А, В1, В2, РР, С
  • эфирными маслами
  • солями кальция и фосфора
  • ферментами.

Для здоровья полезен как зеленый лук, так и луковица.

Плоды шиповника богаты витамином С, и это делает их важным продуктом для профилактики вирусных заболеваний. Шиповник употребляется как в сыром виде, так и в виде отвара, приготовленного из сушеных плодов. Кроме того, экстракт шиповника входит в состав некоторых витаминных комплексов.

Иммуномодуляторы из аптеки

Не всегда удается остановить развитие простуды с помощью лекарственных трав, полезных продуктов и здорового образа жизни. Многое зависит и от индивидуальной сопротивляемости организма. Не последнее место в запуске простуды отводится и нервному напряжению.

Отмечено, что высокий уровень стресса негативно влияет на иммунитет, резко снижая устойчивость к вирусным заболеваниям. По этой причине многие могли заметить, что легче всего заболеть на фоне хронического нервного напряжения и усталости.

Поэтому для профилактики и лечения простудных заболеваний врачи нередко рекомендуют принимать иммуномодуляторы. Например, "Анаферон" — противовирусный препарат с иммуномодулирующей активностью.

"Анаферон" помогает иммунной системе естественным путем быстро войти в состояние "боевой готовности", когда вырабатывается достаточное количество защитных факторов. При этом не происходит истощения иммунной системы — защитные клетки и белки вырабатываются в количестве, необходимом для защиты от вирусов.

Для профилактики вирусного заболевания достаточно одной таблетки "Анаферона" в сутки. Если вы чувствуете признаки начинающегося простудного заболевания (ощущение разбитости, головная боль, ломота во всем теле, повышение температуры), рекомендуется с первых часов заболевания начать принимать "Анаферон" в лечебной дозе (как указано в инструкции).

Врачи времен древности говорили: "Лучшее лекарство — сон". В этих словах есть большая доля правды — хороший отдых благотворно сказывается на состоянии всех органов и систем. Поэтому при первых признаках простуды постарайтесь:3

  • взять выходной
  • отлежаться

плюс адекватные противовирусные меры, повысят шансы не разболеться и быстро встать на ноги.

При применении "Анаферона" существуют противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом.

Читайте также:

Пять видов пищи, укрепляющей иммунитет

Диета для иммунитета

Темы цинк аптека простуда анаферон здоровье лекарство иммунитет плоды шиповникаы иммуномодуляторы нервное напряжение лекарственные травы ослабление иммунитета укрепление иммунитета народыные средства укрепления иммунитета
Новости Все >
Саудовская Аравия выступила с новым предложением для ОПЕК+
Владимир Путин вновь обратится к россиянам
Врачи рассказали, как остаться здоровым в карантин
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации
Против судьи в Татарстане завели уголовное дело после смертельного ДТП
UFC проведёт бой Фергюсон - Гэтжи в индейской резевации
Появился сервис для временного трудоустройства в условиях коронавируса
"Восток-Медиа" начал продажи наружной рекламы с "открытой датой"
Стоимость футболистов упала на 20% из-за пандемии коронавируса
Партию нелегальных сигарет изъяли в Кургане
Последние материалы
Саудовская Аравия выступила с новым предложением для ОПЕК+
Уличная преступность в России: оснований для паники нет?
Владимир Путин вновь обратится к россиянам
Врачи рассказали, как остаться здоровым в карантин
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации
Против судьи в Татарстане завели уголовное дело после смертельного ДТП
UFC проведёт бой Фергюсон - Гэтжи в индейской резевации
Появился сервис для временного трудоустройства в условиях коронавируса
Агрессивный ребенок: советы психолога по борьбе с детской агрессией
"Восток-Медиа" начал продажи наружной рекламы с "открытой датой"
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Мир. Новости мира
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Общество
Назван самый популярный сериал в период самоизоляции у россиян
Любовь Степушова Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны Любовь Степушова Петр Дерябин Эмоциональное выгорание — болезнь, ставшая нормой Петр Дерябин Василий Амирджанов Пандемия проверит вертикаль власти на устойчивость Василий Амирджанов
Комментарии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Как власти стран раздают деньги населению в эпидемию
Евгений Гомельский: "Гражданство США? Кириленко порядочный человек"
Стоимость футболистов упала на 20% из-за пандемии коронавируса
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Астролог Володина назвала наиболее уязвимых к коронавирусу людей
Основатель Twitter отдал треть своего состояния на борьбу с пандемией
Российские тест-системы направлены в более чем 30 стран мира
Мишустин призвал регионы увеличить число медиков
Широков высказался про Путина и Украину
Страшнее коронавируса: чего в России боятся больше инфекции
Понаехали наоборот: почему в регионах просят не пускать москвичей
Страшнее коронавируса: чего в России боятся больше инфекции
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Понаехали наоборот: почему в регионах просят не пускать москвичей
Владельцы футбольных и хоккейных клубов среди самых богатых россиян
Чем не угодило Госдепу США "Русское имперское движение"?
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
Вратарь "Локомотива": Футболисты отказались сокращать зарплату
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ