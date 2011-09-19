Травы и цинк против простуд

Сейчас как раз наступает тот период, когда каждому из нас очень важно поддерживать свой иммунитет в состоянии "боевой готовности". Это необходимо, чтобы как можно реже болеть простудными заболеваниями. Многие доктора говорят, что повысить сопротивляемость к вирусным заболеваниям особенно могут помочь лекарственные травы и продукты, содержащие цинк.

Ученые выяснили, какой спорт продлевает жизнь

Лекарственные травы

К их числу относятся известные всем:

эхинацея

корень женьшеня.

Настойки этих трав оказывают:

общеукрепляющее воздействие на организм

повышают общий тонус и работоспособность

стимулируют иммунитет.

Во многих аптеках можно без труда найти сбор эхинацеи и настойку женьшеня. Принимать рекомендуется что-нибудь одно из двух, в противном случае вы можете ощутить неприятные эффекты, связанные со стимуляцией симпатической нервной системы:

нервное напряжение

повышенную потливость

дрожь в теле

приступы озноба и чувства жара.

Цинк и витамин С

Соблюдение определенной диеты может способствовать повышению сопротивляемости инфекциям. Для этого рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые цинком. К их числу относятся:

чечевица

горох

красное мясо

пророщенная пшеница

зеленые листовые салаты

каши.

Также богаты цинком:

яйца

йогурт

молоко.

Как видите, найти полезные продукты по силам и вегетарианцам, и любителям мяса. Ученые обнаружили, что лучше всего цинк усваивается в комплексе с витамином С.

Поэтому хорошим завершением завтрака или обеда будет стакан свежевыжатого апельсинового сока (или кислый фрукт). Кроме того, свежий апельсиновый сок мгновенно заряжает энергией за счет поступления в организм глюкозы.

Эхинацея оказывает общеукрепляющее воздействие на организм

Доказано благотворное влияние витамина С на иммунитет — под воздействием этого витамина увеличивается выработка защитных факторов (интерферонов). Кроме этого, витамин С:

защищает от стресса

способствует образованию коллагена (отвечает за эластичность кожи)

способствует расщеплению жиров

защищает от атеросклероза

защищает от отложения атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.

Природные противовирусные средства

К естественным иммуномодуляторам относят травянистые растения из семейства луковых:

лук

чеснок.

Чесночный сок содержит в себе вещества, обладающие:

противомалярийным

противогрибковым

противовирусным

и противовоспалительным

действием. Говорят, что чеснок входил в ежедневный рацион египтян, участвующих в строительстве пирамид, — этот продукт придавал им силы.

К естественным иммуномодуляторам относят травянистые растения из семейства луковых: лук и чеснок

Если перечислять химический состав лука, то список входящих в него веществ будет больше, чем привычный состав любого продукта на этикетке. Зеленый лук богат разными витаминами:

А, В1, В2, РР, С

эфирными маслами

солями кальция и фосфора

ферментами.

Для здоровья полезен как зеленый лук, так и луковица.

Плоды шиповника богаты витамином С, и это делает их важным продуктом для профилактики вирусных заболеваний. Шиповник употребляется как в сыром виде, так и в виде отвара, приготовленного из сушеных плодов. Кроме того, экстракт шиповника входит в состав некоторых витаминных комплексов.

Иммуномодуляторы из аптеки

Не всегда удается остановить развитие простуды с помощью лекарственных трав, полезных продуктов и здорового образа жизни. Многое зависит и от индивидуальной сопротивляемости организма. Не последнее место в запуске простуды отводится и нервному напряжению.

Отмечено, что высокий уровень стресса негативно влияет на иммунитет, резко снижая устойчивость к вирусным заболеваниям. По этой причине многие могли заметить, что легче всего заболеть на фоне хронического нервного напряжения и усталости.

Поэтому для профилактики и лечения простудных заболеваний врачи нередко рекомендуют принимать иммуномодуляторы. Например, "Анаферон" — противовирусный препарат с иммуномодулирующей активностью.

"Анаферон" помогает иммунной системе естественным путем быстро войти в состояние "боевой готовности", когда вырабатывается достаточное количество защитных факторов. При этом не происходит истощения иммунной системы — защитные клетки и белки вырабатываются в количестве, необходимом для защиты от вирусов.

Для профилактики вирусного заболевания достаточно одной таблетки "Анаферона" в сутки. Если вы чувствуете признаки начинающегося простудного заболевания (ощущение разбитости, головная боль, ломота во всем теле, повышение температуры), рекомендуется с первых часов заболевания начать принимать "Анаферон" в лечебной дозе (как указано в инструкции).

Врачи времен древности говорили: "Лучшее лекарство — сон". В этих словах есть большая доля правды — хороший отдых благотворно сказывается на состоянии всех органов и систем. Поэтому при первых признаках простуды постарайтесь:3

взять выходной

отлежаться

плюс адекватные противовирусные меры, повысят шансы не разболеться и быстро встать на ноги.

При применении "Анаферона" существуют противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом.

Читайте также:

Пять видов пищи, укрепляющей иммунитет

Диета для иммунитета