Сейчас как раз наступает тот период, когда каждому из нас очень важно поддерживать свой иммунитет в состоянии "боевой готовности". Это необходимо, чтобы как можно реже болеть простудными заболеваниями. Многие доктора говорят, что повысить сопротивляемость к вирусным заболеваниям особенно могут помочь лекарственные травы и продукты, содержащие цинк.
К их числу относятся известные всем:
Настойки этих трав оказывают:
Во многих аптеках можно без труда найти сбор эхинацеи и настойку женьшеня. Принимать рекомендуется что-нибудь одно из двух, в противном случае вы можете ощутить неприятные эффекты, связанные со стимуляцией симпатической нервной системы:
Соблюдение определенной диеты может способствовать повышению сопротивляемости инфекциям. Для этого рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые цинком. К их числу относятся:
Также богаты цинком:
Как видите, найти полезные продукты по силам и вегетарианцам, и любителям мяса. Ученые обнаружили, что лучше всего цинк усваивается в комплексе с витамином С.
Поэтому хорошим завершением завтрака или обеда будет стакан свежевыжатого апельсинового сока (или кислый фрукт). Кроме того, свежий апельсиновый сок мгновенно заряжает энергией за счет поступления в организм глюкозы.
Доказано благотворное влияние витамина С на иммунитет — под воздействием этого витамина увеличивается выработка защитных факторов (интерферонов). Кроме этого, витамин С:
К естественным иммуномодуляторам относят травянистые растения из семейства луковых:
Чесночный сок содержит в себе вещества, обладающие:
действием. Говорят, что чеснок входил в ежедневный рацион египтян, участвующих в строительстве пирамид, — этот продукт придавал им силы.
Если перечислять химический состав лука, то список входящих в него веществ будет больше, чем привычный состав любого продукта на этикетке. Зеленый лук богат разными витаминами:
Для здоровья полезен как зеленый лук, так и луковица.
Плоды шиповника богаты витамином С, и это делает их важным продуктом для профилактики вирусных заболеваний. Шиповник употребляется как в сыром виде, так и в виде отвара, приготовленного из сушеных плодов. Кроме того, экстракт шиповника входит в состав некоторых витаминных комплексов.
Не всегда удается остановить развитие простуды с помощью лекарственных трав, полезных продуктов и здорового образа жизни. Многое зависит и от индивидуальной сопротивляемости организма. Не последнее место в запуске простуды отводится и нервному напряжению.
Отмечено, что высокий уровень стресса негативно влияет на иммунитет, резко снижая устойчивость к вирусным заболеваниям. По этой причине многие могли заметить, что легче всего заболеть на фоне хронического нервного напряжения и усталости.
Поэтому для профилактики и лечения простудных заболеваний врачи нередко рекомендуют принимать иммуномодуляторы. Например, "Анаферон" — противовирусный препарат с иммуномодулирующей активностью.
"Анаферон" помогает иммунной системе естественным путем быстро войти в состояние "боевой готовности", когда вырабатывается достаточное количество защитных факторов. При этом не происходит истощения иммунной системы — защитные клетки и белки вырабатываются в количестве, необходимом для защиты от вирусов.
Для профилактики вирусного заболевания достаточно одной таблетки "Анаферона" в сутки. Если вы чувствуете признаки начинающегося простудного заболевания (ощущение разбитости, головная боль, ломота во всем теле, повышение температуры), рекомендуется с первых часов заболевания начать принимать "Анаферон" в лечебной дозе (как указано в инструкции).
Врачи времен древности говорили: "Лучшее лекарство — сон". В этих словах есть большая доля правды — хороший отдых благотворно сказывается на состоянии всех органов и систем. Поэтому при первых признаках простуды постарайтесь:3
плюс адекватные противовирусные меры, повысят шансы не разболеться и быстро встать на ноги.
При применении "Анаферона" существуют противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом.
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