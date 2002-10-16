Дефицит железа: какие продукты надо употреблять?

Железо играет крайне важную роль в первую очередь для крови и клеточного дыхания. Недостаток железа отражается на здоровье, внешности, когнитивных функциях. Поэтому необходимо включать в свой ежедневный рацион продукты, богатые этим микроэлементом.

Железо и здоровье: какую роль микроэлемент играет в нашем организме

Железо входит в состав гемоглобина. В свою очередь, белок гемоглобин является строительным материалом для эритроцитов — красных кровяных клеток, которые переносят кислород от легких к органам, а на обратном пути избавляют их от углекислого газа.

Собственно, этот процесс и называется клеточным дыханием. Без железа он невозможен. А поскольку каждая клетка нашего тела нуждается в кислороде, железо можно назвать одним из самых важных элементов.

На синтез гемоглобина уходит 60–70% всего поступающего в организм железа. Оставшиеся 30–40% депонируются в тканях и тратятся на решение других задач — на обменные процессы, регуляцию работы щитовидной железы, поддержание защитной системы организма и синтеза соединительной ткани.

Как видите, функции железа разнообразны и многочисленны, однако транспорт кислорода — самая главная из них.

Железо плохо усваивается даже при идеальном здоровье и правильном рационе — человеческий организм способен усвоить до 10% железа, поступающего с пищей.

Суточная потребность в железе у здоровых людей

Потребность в железе меняется в зависимости от возраста и состояния здоровья.

У младенцев до полугода потребность в железе невелика, так как они рождаются с изрядным запасом этого элемента.

Новорожденным нужно только 0,27 мг железа в сутки.

нужно только 0,27 мг железа в сутки. Детям от полугода до года требуется 11 мг,

требуется 11 мг, малышам от 1–3 лет — 7 мг,

— 7 мг, детям в возрасте 4–8 лет — 10 мг,

— 10 мг, 9–13 лет — 8 мг.

— 8 мг. Подростки 14–18 лет должны получать 11–15 мг ежедневно, причем у девушек потребность в железе выше — это связано с ежемесячными кровопотерями во время менструаций.

должны получать 11–15 мг ежедневно, причем у девушек потребность в железе выше — это связано с ежемесячными кровопотерями во время менструаций. Мужчинам требуется около 10 мг железа в сутки,

требуется около 10 мг железа в сутки, женщинам — 15–18 мг.

— 15–18 мг. Во время беременности норма повышается до 25–35 мг, а при грудном вскармливании — до 25 мг.

Примерно после 50 лет норма содержания железа для мужчин и женщин становится одинаковой — около 10 мг в сутки.

Это усредненные цифры, однако в некоторых случаях потребность в железе может быть немного выше среднестатистической. Больше железа требуется спортсменам, а также людям, занятым тяжелым физическим трудом. Потребность в железе возрастает и во время восстановления после операций и травм (особенно если они сопровождались кровопотерей), инфекционных болезней, а также для тех, кто страдает постоянными кровотечениями (при геморрое, язве желудка, носовых кровотечениях, обильных менструациях и пр.).

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Продукты с высоким содержанием железа

Наш организм не может синтезировать железо, он лишь перерабатывает этот элемент, извлекая его из отслуживших свое эритроцитов. «Свежее» железо поступает с едой. Однако даже если вы употребляете продукты, содержащие железо, это еще не значит, что вам его хватает. Все дело в том, что существует два вида железа.

Железо может быть гемовым (двухвалентным) и негемовым (трехвалентным). Первое содержится в продуктах животного происхождения и легко усваивается (примерно на 25%), второе входит в состав растений и усваивается всего на 8–10% максимум. Именно поэтому веганы и вегетарианцы часто испытывают нехватку этого элемента, даже если едят продукты, богатые железом.

И все же именно правильная диета считается основным способом профилактики железодефицита. Железо в значимых дозах содержится в следующих продуктах:

Содержание железа в продуктах животного происхождения:

свиная печень — 29 мг (здесь и далее приведен показатель на 100 г продукта);

твердый сыр — 19 мг;

говяжья печень — 9 мг;

яичный желток — 6 мг;

говяжий язык — 5 мг;

индейка — 4 мг;

говядина — 2,8 мг;

курица — 2,5 мг;

скумбрия — 2,5 мг;

свинина — 1,6 мг;

сельдь — 1 мг;

творог — 0,4 мг.

Содержание железа в продуктах растительного происхождения:

фасоль — 72 мг;

фундук — 51 мг;

овсяные хлопья — 45 мг;

свежие лесные грибы — 35 мг;

пшено — 31 мг;

горох — 20 мг;

морская капуста — 16 мг;

чернослив — 13 мг;

курага — 12 мг;

гречка — 8 мг;

тофу — 5,5 мг;

персики — 4,1 мг [4] .

Несмотря на то, что содержание железа в некоторых растительных продуктах высоко, негемовая форма железа усваивается плохо. Потому тем, кто придерживается растительной диеты, важно проверять уровень железа и при необходимости принимать пищевые добавки, которые содержат этот элемент.

Лучше всего наш организм воспринимает железо, полученное из мяса (в среднем усваивается 20%), чуть хуже — из рыбы и морепродуктов (около 11%), бобовых (7%) и орехов (6%). Из фруктов, овощей и круп усваивается лишь 1-3% железа.

Для улучшения усвоения железа важно также получать в нужном количестве витамины и минералы, которые играют роль катализаторов и помогают этому элементу всасываться. К ним относятся:

Витамин C

Железо почти не усваивается без «аскорбинки», поэтому в меню обязательно нужно включить продукты, богатые аскорбиновой кислотой, —

ягоды,

апельсины и грейпфруты,

капусту,

красный перец.

Витамин A

Если человеку не хватает витамина A, то железо не будет усваиваться и использоваться для «постройки» новых красных кровяных телец. Витамином A богаты многие оранжевые и желтые фрукты и овощи — именно это вещество придает им такие жизнерадостные цвета. Для пополнения запасов витамина A нужно есть больше

кураги,

моркови

и тыквы.

Однако важно знать, что для усвоения этого витамина необходимы жиры, так что не игнорируйте такие источники ретинола, как

сливочное масло,

рыбий жир

и яичные желтки.

Фолиевая кислота (витамин B9)

Она помогает всасыванию железа и нормализует работу пищеварительного тракта, а здоровое пищеварение крайне важно для усвоения этого элемента. Источники фолиевой кислоты —

яйца,

соя,

дрожжи,

зеленые листовые овощи,

укроп,

баклажаны,

помидоры,

куриная печень.

У беременных женщин и женщин, принимающих оральные контрацептивы, потребность в фолиевой кислоте особенно высока.

Медь

Источником меди являются

субпродукты,

рыба

и морепродукты (креветки, устрицы и пр.),

капуста.

Правила рационального питания при дефиците железа

Чем больше разнообразных продуктов вы будете использовать в приготовлении пищи, тем меньше шансы заработать себе дефицит железа или какого-либо другого микроэлемента или витамина. Однако диета при нехватке железа содержит в себе и некоторые ограничения. Дело в том, что некоторые элементы могут ухудшать всасывание этого минерала. Это не значит, что от них нужно совсем отказываться. Но лучше не есть продукты, содержащие железо, одновременно с:

чаем и кофе, красным вином . Эти напитки снижают способность организма усваивать железо примерно на треть, кстати, как и шоколад;

. Эти напитки снижают способность организма усваивать железо примерно на треть, кстати, как и шоколад; молоком и кисломолочными продуктами . Они богаты кальцием, а кальций «не дружит» с железом;

. Они богаты кальцием, а кальций «не дружит» с железом; кунжутом и семечками, отрубями, пророщенной пшеницей, орехами. Все эти продукты являются ценными источниками магния. Но магний, как и кальций, мешает всасыванию железа.

Если ваша задача — повысить содержание железа в крови, ешьте все вышеуказанные продукты только через 3–4 часа после продуктов с высоким содержанием железа. А вот от жирного и жареного, готовых масляных соусов, таких как майонез, острых специй и маринадов следует отказаться — все это раздражает слизистые оболочки ЖКТ и мешает железу усваиваться.

Пример рациона на сутки при железодефиците

Как составить меню, которое поможет справиться с железодефицитом? На самом деле это не сложно. Продукты, богатые железом и витаминами, необходимыми для его всасывания, не являются ни редкими, ни особенно дорогими. Вот пример «железного» рациона на один день:

Завтрак

2 яйца всмятку или омлет,

салат из свежей капусты,

ломтик черного хлеба с маслом и твердым сыром,

апельсиновый сок.

Второй завтрак

творожный мусс с курагой и черносливом или овсянка с сухофруктами,

отвар шиповника.

Обед

куриный суп или борщ с грибами,

тушеная печень с луком или запеченная индейка с овощным рагу,

фруктовый салат

и компот из сухофруктов.

Ужин

паровые биточки из говядины или запеченная в фольге скумбрия,

гороховое пюре или тушеная морковь,

успокаивающий травяной чай.

Такое меню не только богато железом, витаминами C, B9 и медью, оно еще и вполне подходит под определение диетического, содержит достаточное количество клетчатки и не повредит вашей фигуре.

Нормы потребления железа пациентами с анемией

Иногда анализы выявляют не просто нехватку железа, но более серьезную ситуацию — железодефицитную анемию. Обычно такое состояние развивается на фоне заболеваний ЖКТ, опухолевых процессов, глистных инвазий, постоянных кровотечений. Оно часто диагностируется у людей, переживших значительную кровопотерю во время травмы или операции.

Железодефицитную анемию диагностируют в том случае, если уровень гемоглобина падает до 100–70 г/л, а сывороточный ферритин понижается до 15 нг/мл.

При диагностированной железодефицитной анемии назначать себе лечение самостоятельно нельзя. Терапию подбирает врач. Возможно, он назначит поливитаминные комплексы и биодобавки с железом, а в самых тяжелых случаях он может выписать даже препараты железа — довольно сильные средства с многочисленными побочными эффектами. Принимать такие лекарства можно только под контролем лечащего врача.

Железодефици́тная анеми́я (ЖДА) — гематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа и проявляющийся анемией и сидеропенией. Основными причинами ЖДА являются скрытые (оккультные) кровотечения, недостаточное потребление железа с пищей и воспалительные заболевания тонкого кишечника. (Википедия)

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