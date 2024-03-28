Юрист Васильева: как правильно составить устав СНТ

Юрист Васильева: главный документ в СНТ — его устав

4:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как составить устав СНТ, чтобы всем было комфортно; по каким двум основаниям можно исключить садовода из членов СНТ; что делать, если никто не хочет быть председателем; как добиться кворума на общем собрании, Pravda.Ru рассказала к. юр. н., доцент Московского финансового университета при Правительстве РФ, юрист Московского союза садоводов Оксана Васильева.

Фото: https://market-crimea.com/

— Оксана Николаевна, как провести собрание в СНТ, если в очной форме не получается: один болеет, другой уехал, третий вообще не появляется?

— Во-первых, можно написать доверенности. Причём их можно не заверять нотариально. Передать её председателю, председатель заверит самостоятельно. Можно и нотариально заверить. Лучше всего, когда доверенность будет заверена и кто-то придёт и проголосует за этого члена СНТ. Но придётся заплатить нотариусу 2200-3500 рублей за одну подпись. Поэтому иногда проще прийти и проголосовать самому.

Во-вторых, можно провести собрание очно-заочно. Но! Если у вас старый устав, а есть уставы СНТ ещё по 66-ФЗ вместо 217-ФЗ, и у вас там разрешено только очное собрание, значит, будете собираться до тех пор, пока не соберёте кворум. А вот те, кто уже внёс изменения в действующий устав и принял его на общем собрании (это обязательно принимается на общем собрании большинством голосов), то они уже, как правило, там указали формы собрания:

очное,

очно-заочное,

заочное.

Проще всего собрать кворум при очно-заочном и заочном. Но работы у председателя и членов правления прибавляется. Потому что бюллетени надо разослать или по дачам разнести.

Разослать можно в соцсетях, мессенджерах, по электронной почте, разместить на сайте (у некоторых СНТ официально есть сайты) — при условии, что это разрешено в уставе. А у многих ещё старые уставы, где такие формы не предусмотрены. Поэтому либо через Почту России отправлять, и одно письмо будет стоить 200 рублей, потому что оно должно быть с уведомлением.

Надо уставы всегда переводить в соответствие с действующим законодательством. Сегодня законодательство позволяет провести голосование даже дистанционно. Для этого есть специальные программы. И кворум собрать дистанционно намного проще.

— Составлять устав должен юрист? Или можно в интернете его скачать?

— Обязательно идите к юристу. Бывает, устав скачивали из интернета, не глядя. Но в последующем, когда в СНТ начинали по нему работать, обнаруживались несоответствия. Допустим, они скачали устав, где сказано, что членский взнос платится один раз в год. А у них правило заведено — каждый месяц. Значит, им теперь процедуру принятия членских взносов надо либо уточнять положением, либо вносить изменения в устав, либо закрывать глаза и по-старому брать, но кто-то может привязаться к этому пункту.

Надо указать методику расчётов членского взноса. В законе эта методика чётко не указана. Почему это важно?

Мы в будущем захотим исключить члена СНТ за то, что он систематически не платит. Система — это два и более раза. Если взнос собирается раз в год, тогда два раза — это два года. И только на третий год мы человека можем исключить из СНТ. Если раз в месяц, то на третий месяц.

Кстати, некоторые пытаются внести в устав свои основания для исключения из СНТ. Но у нас в законе чётко сказано: исключить садовода из членов можно добровольно (то есть он написал заявление, что не хочет с вами больше работать) либо если он систематически не уплачивает членский взнос. Других оснований нет.

Все пункты устава, противоречащие 217-му закону, не будут работать. И любой потом пойдёт судиться и выиграет суд, потому как локальный акт (устав) не будет здесь рассматриваться.

— А если никто не хочет быть председателем, что делать? По закону нельзя избирать председателя, который не член СНТ.

— Можно заключить договор на управление. Мы можем выбрать председателя, который будет условно исполнять обязанности, а он заключит договор с каким-нибудь управленцем. Либо от лица правления кто-то заключит договор на управление СНТ. Но это обойдётся СНТ намного дороже, чем содержать своего председателя. Потому что председатели в среднем по Подмосковью в месяц получают 10-30 тысяч рублей, а управленец к вам не придёт за эти деньги.

— Может ли количество членов СНТ быть больше, чем количество садовых участков?

— Может, конечно. В этом есть и плюсы, и минусы. Например, для кворума это плохо, а для членских взносов хорошо.

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