Как обработать сад осенью от грибковых поражений

5:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

После сбора урожая яблок и груш, когда летние сорта уже собраны или обработаны, а зимние отправлены на хранение, не стоит забывать о саде. Поддерживая его в хорошем состоянии, вы обеспечите себе богатый урожай в следующем сезоне.

Фото: ар Правды.Ру

На текущем этапе, пока деревья еще укрыты зелеными листьями и температура воздуха выше нуля, важно провести осеннюю обработку сада. В это время году множество грибковых болезнетворных организмов остаются активными и способными к размножению. Если пренебрегнуть садом после сбора урожая, уровень патогенных микроорганизмов значительно возрастет. Осенью с опавшей листвой, эти микроорганизмы могут попасть на землю, затем перезимовать под слоем опавших листьев и, в следующем году, атаковать молодые листья.

Существует возможность проводить искореняющую обработку сада и ранней весной, но такой подход имеет свои особенности. В период цветения садов не рекомендуется использовать системные фунгициды из-за риска их токсичности для пчел, активно опыляющих растения.

Осеннюю обработку сада можно разделить на три этапа: до листопада, в период листопада и после листопада.

Часть 1. До листопада

На этом этапе, пока деревья еще покрыты зелеными листьями и температура воздуха выше нуля, рекомендуется провести обработку системными фунгицидами. Системные препараты имеют преимущество, так как они впитываются деревьями и равномерно распределяются по всем листьям. Это обеспечивает обеззараживание всей кроны от грибковых заболеваний, даже если не каждый листок попал под действие препарата.

Для осенней обработки можно использовать такие препараты, как "Хорус" и "Скор". Оба эти фунгицида эффективно борются с возбудителями парши на яблоках и грушах, монилиозом косточковых культур, гнилью плодов, мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями плодовых деревьев.

"Хорус": Этот препарат, содержащий ципродинил, работает эффективно при температурах от +5°C до +12°C. Именно поэтому "Хорус" часто используется для ранневесенней обработки. Однако при температуре выше +25°C его эффективность постепенно снижается.

"Скор": Препарат "Скор" и его аналоги, такие как "Дискор", "Раёк" и "Чистоцвет", содержат дифеноконазол и эффективны при более теплой погоде. Их рекомендуется применять, пока температура не опустится ниже +16°C, так как при температурах ниже +12°C они становятся неэффективными.

Карбамид: Если вы не хотите использовать химические препараты, хорошей альтернативой может быть обработка карбамидом. 7-8% раствор карбамида эффективно уничтожает грибки, такие как парша, монилиоз и другие грибковые заболевания. Это также способствует разложению опавших листьев, которые зимой превращаются в органическое удобрение для сада. Для приготовления рабочего раствора растворите 1 кг карбамида в 10 литрах воды.

Не забудьте обработать стволы и ветви деревьев, а не только листья. Если листопад уже наступил, обработайте и опавшие листья, которые лежат под деревьями.

Часть 2. Во время листопада

В период активного листопада, риск распространения раковых болезней древесины увеличивается. Если вы обнаружили признаки рака на стволах деревьев, такие как почернение коры или аномальные наросты, то важно провести обработку сада именно во время листопада. В этот период споры грибницы активно распространяются, и небольшие ранки, оставшиеся после отделения листьев, представляют собой входные ворота для раковых спор.

Медьсодержащие препараты

Использование медьсодержащих препаратов является высокоэффективным методом профилактики раковых болезней. Поэтому не стоит пренебрегать обработкой стволов и ветвей деревьев медным купоросом, бордоской смесью, а также препаратами, такими как "Азофос" и "Абика Пик".

Часть 3. После листопада

Третью и последнюю обработку сада в этом году следует провести уже после листопада. На обнаженных ветвях и стволах деревьев обычно можно обнаружить мхи и лишайники. Несмотря на то, что сами по себе они не наносят вреда деревьям, они создают слой, который задерживает влагу. Повышенная влажность, в свою очередь, способствует размножению грибков. Поэтому рекомендуется регулярно удалять лишайники и мхи.

Зольная щелочь

Не рекомендуется удалять лишайники и мхи ножом, так как это может повредить кору дерева. Более безопасным методом будет сначала высушить их с помощью зольной щелочи, а затем, после того как они высохнут, аккуратно удалить с поверхности ствола. Для приготовления зольной щелочи, нужно залить 3-4 килограмма древесной золы 10 литрами горячей воды и настоять в течение ночи. Обработку следует проводить до тех пор, пока температура не опустится ниже нуля.

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