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Петр Дерябин

Взаимные отношения между растениями в саду

2:25
Садоводство

В мире садоводства существует множество интересных и полезных явлений, связанных с взаимодействием различных растений и организмов. Одно из таких явлений — симбиотические отношения, когда два или более организма взаимодействуют между собой и получают взаимную выгоду.

Взаимные отношения между растениями в саду
Фото: www.nestle-cereals. com/uk/sites/g/files/qirczx836/files/2022-07/uk_nbc_beetobowl-beegarden_stagevisual_001.jpg.jpg

1. Микориза

Определение микоризы

Микориза — это симбиотическое отношение между грибами и корнями растений. Грибы, образующие микоризу, обитают в почве и образуют специальные нити, называемые гифами. Эти гифы проникают в корни растений и устанавливают с ними связь.

Преимущества микоризы

Микориза предоставляет растениям несколько преимуществ. Во-первых, грибы помогают растениям поглощать воду и питательные вещества из почвы, особенно те, которые трудно доступны для корней. Кроме того, микориза улучшает структуру почвы и способствует увеличению ее фертильности. Растения, образующие микоризу, также получают защиту от патогенных организмов.

2. Растения-покровители

Определение растений-покровителей

Растения-покровители — это растения, которые помогают другим растениям своими свойствами или характеристиками. Они могут создавать благоприятные условия для других растений или обеспечивать им защиту.

Преимущества растений-покровителей

Растения-покровители могут иметь несколько полезных свойств. Некоторые из них могут притягивать полезных насекомых, которые помогают в борьбе с вредителями. Другие растения-покровители способны подавлять рост сорняков или предоставлять тень и защиту от солнечных ожогов.

3. Пчелы и опыление

Важность опыления

Опыление — это процесс переноса пыльцы с тычинки на пестики цветка. Он является важным фактором для успешного размножения многих растений. Одним из главных опылителей являются пчелы.

Взаимоотношение между пчелами и растениями

Пчелы получают пищу в виде нектара и пыльцы от цветков растений, а взамен переносят пыльцу с одного цветка на другой, обеспечивая опыление. Это является взаимовыгодным отношением, поскольку растения получают возможность размножаться, а пчелы — пищу.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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