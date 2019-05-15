Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом

Садоводство — довольно трудоёмкое занятие. Выращивание культур может осложниться большим рядом причин, где малое относится к неправильному поливу, а большее — к особенностям полосы. Перед посадкой саженцев следует учесть множество факторов.

Один из этих факторов — правильное соседство растений. Некоторые культуры не могут просто сосуществовать с друг другом. Здесь и вредители, и конкуренция. В этой статье мы расскажем, какие растения являются недоброжелательными соседями.

Начнём с деревьев и кустарников.

Почему яблони нельзя сажать рядом рябиной

Яблони категорически нельзя сажать рядом с рябиной. В этом убедились ещё в начале 20 века. Дело в том, что паразит рябины, рябинная моль, просто обожает плоды яблони.

Если вы заметили рядом с садовым деревом маленькую (до 2 см) бабочку, с серо-коричневыми крылышками, то вполне возможно, что на дерево напала рябинная моль. Своё путешествие моль начинает в июне. И хотя живут они всего около месяца, за это время они спокойно находят места для откладки яиц. Любимое их место —

пресловутые молодые яблоки,

а также

завязи рябины.

Если вы замечали на плодах чёрные, коричневые точки, а при разрезе видны коричневые ходы — вполне возможно, что это поработала гусеница моли. Паразитничает гусеница в верхней и средней части кроны. Гусеницы

мелкие,

имеют красноватый оттенок.

В одном только яблоке может проживать до 18 насекомых.

Бороться с вредителем довольно просто: не сажать рябину в саду. Но если же неудачного соседства не удалось избежать, то во время цветения рябины необходимо развесить ловушки

с яблочным сиропом (варим яблоки с сахаром, дрожжами)

или же с пивом.

В этом случае бабочки будут атаковывать эти сосуды. Есть и специальные химикаты, которыми нужно использовать по инструкции.

Почему калина и яблони несовместимы

Яблоня также не терпит соседства с калиной. Калина — довольно влаголюбивое растение. Так она оттягивает много влаги из почвы, не позволяя яблони нормально насытится. Помимо прочего на калине любят размножаться чёрная тля. Пожирая несчастную калину, тля может спокойно перейти и на яблоню, особенно, если калина уже была "доедена". Вредителя проще всего заметить в мае-июне.

Для борьбы с вредителем необходимо сначала уничтожать поросль у корня: именно туда чаще всего тля откладывает яйца. После чего нужно растение опрыскивать химикатами или же народными средствами в течение 1-2 недель.

Мыльным раствором (на ведро воды используют 300 г мыла),

табачным (250 г на 5 литров),

зольным (на ведро воды 300 г золы и 50 г мыла) и т. д.

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С чем еще нельзя сажать яблоню?

В целом, с яблоней лучше не сажать

пихту (она сильно окисляет почву),

(она сильно окисляет почву), персиковое дерево (активно оттягивает минеральные вещества),

(активно оттягивает минеральные вещества), черешню (её корневая система просто вытесняет корни яблони),

(её корневая система просто вытесняет корни яблони), сирень (соседство плохое в обе стороны, так с сирени на яблоню переходят вредители, а яблоня активно высасывает минеральные вещества),

(соседство плохое в обе стороны, так с сирени на яблоню переходят вредители, а яблоня активно высасывает минеральные вещества), боярышник (вредители).

Почему можжевельник - вредитель для яблонь и груш

Отдельным "вредителем" можно назвать можжевельник. Это растение является промежуточным звеном в распространении ржавчины, грибкового заболевания. Можжевельник особо опасен для яблонь и груш. Причём активными "вредителями" для яблонь является можжевельник обыкновенный, а для груши — казацкий и некоторые другие виды. При борьбе с ржавчиной поможет опрыскивание фунгицидами.

Также яблоня не дружит с картофелем, который активно выпитывает полезные вещества из почвы.

Какие вредные соседи для вишни?

У вишни также предостаточно вредных соседей.

Так абрикос является лидером среди них. Во-первых, его корневая система вытесняет корни более мелкой вишни.

С чем рядом нельзя сажать абрикос?

Абрикос по этой причине также не советуют сажать рядом с

персиком,

яблоней,

грушей

и другими малорослыми деревьями и кустарниками.

Во-вторых, за этими деревьями нужен совершенно разный уход, поэтому и расти они должны на большом расстоянии друг от друга.

Вишня не терпит черную смородину

По этой же причине рядом с вишней нельзя сажать чёрную смородину. Помимо прочего смородина активно поглощает из почвы влагу с питательными веществами.

Активно борются за земельные ресурсы и малина с крыжовником — вишня в этом плане им проигрывает.

Почему рядом с вишней нельзя сажать землянику, перец и томат?

Рядом с вишней нельзя сажать землянику, поскольку она привлекает червей — нематод. Эти черви очень тонкие, их сложно с первого взгляда обнаружить (хотя они могут быть длинными). Они не просто поедают стебли с листьями, но и оставляют токсичный след. Поэтому землянику в целом лучше сажать отдельно (как абрикосы, но в мире низкорослых растений). А от червей поможет избавиться кипяток (перед посадкой) и нематоциды.

Не советуют сажать рядом с деревом и многие паслёновые: перец и томаты. В основном из-за вертициллезного усыхания (вилта), которые паслёновые активно распространяют. Болезнь вызывается грибком, который может за очень короткое время вызвать поражение и разрушение всей системы дерева. При поражении грибком растение проще выкопать и сжечь, а землю обработать. Для профилактики же советуют использовать Фитоспорином (обработать при посадке саженцы и семена) и триходермином (обычная обработка взрослого растения).

Вредные соседи для сливы

Сливу сажают отдельно от

яблонь,

груш,

малины

и чёрной смородины.

Всё из-за высасывания питательных веществ. Слива им в этом не конкурент. Помимо прочего у всех перечисленных растений имеются общие вредители — если заболеет яблоня, то заболеет и слива. И наоборот.

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Упомянутый абрикос, хотя и может всех "низложить" благодаря мощной корневой системе, имеет те же вредителей, что и

яблоня,

груша,

слива,

персик,

вишня,

рябина

и черешня.

Помимо прочего абрикос нельзя сажать с ореховыми кустами и деревьями, особенно с грецким и чёрным. Эти растения содержат юглон, вещество, обладающее гербицидными свойствами (уничтожает растительность). Поэтому с этими орехами вообще ничего нельзя сажать. Также абрикос не в ладах с персиком, правда, в молодом возрасте. Персик "вытравливает" молодые саженцы, за что в зрелом возрасте абрикос "мстит" персику.

Пока мы закончим список неблагожелательных соседей. В следующей подборке его продолжим.

Фото привью: Skelbiu

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