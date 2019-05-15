Садоводство — довольно трудоёмкое занятие. Выращивание культур может осложниться большим рядом причин, где малое относится к неправильному поливу, а большее — к особенностям полосы. Перед посадкой саженцев следует учесть множество факторов.
Один из этих факторов — правильное соседство растений. Некоторые культуры не могут просто сосуществовать с друг другом. Здесь и вредители, и конкуренция. В этой статье мы расскажем, какие растения являются недоброжелательными соседями.
Начнём с деревьев и кустарников.
Яблони категорически нельзя сажать рядом с рябиной. В этом убедились ещё в начале 20 века. Дело в том, что паразит рябины, рябинная моль, просто обожает плоды яблони.
Если вы заметили рядом с садовым деревом маленькую (до 2 см) бабочку, с серо-коричневыми крылышками, то вполне возможно, что на дерево напала рябинная моль. Своё путешествие моль начинает в июне. И хотя живут они всего около месяца, за это время они спокойно находят места для откладки яиц. Любимое их место —
а также
Если вы замечали на плодах чёрные, коричневые точки, а при разрезе видны коричневые ходы — вполне возможно, что это поработала гусеница моли. Паразитничает гусеница в верхней и средней части кроны. Гусеницы
В одном только яблоке может проживать до 18 насекомых.
Бороться с вредителем довольно просто: не сажать рябину в саду. Но если же неудачного соседства не удалось избежать, то во время цветения рябины необходимо развесить ловушки
В этом случае бабочки будут атаковывать эти сосуды. Есть и специальные химикаты, которыми нужно использовать по инструкции.
Яблоня также не терпит соседства с калиной. Калина — довольно влаголюбивое растение. Так она оттягивает много влаги из почвы, не позволяя яблони нормально насытится. Помимо прочего на калине любят размножаться чёрная тля. Пожирая несчастную калину, тля может спокойно перейти и на яблоню, особенно, если калина уже была "доедена". Вредителя проще всего заметить в мае-июне.
Для борьбы с вредителем необходимо сначала уничтожать поросль у корня: именно туда чаще всего тля откладывает яйца. После чего нужно растение опрыскивать химикатами или же народными средствами в течение 1-2 недель.
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В целом, с яблоней лучше не сажать
Отдельным "вредителем" можно назвать можжевельник. Это растение является промежуточным звеном в распространении ржавчины, грибкового заболевания. Можжевельник особо опасен для яблонь и груш. Причём активными "вредителями" для яблонь является можжевельник обыкновенный, а для груши — казацкий и некоторые другие виды. При борьбе с ржавчиной поможет опрыскивание фунгицидами.
Также яблоня не дружит с картофелем, который активно выпитывает полезные вещества из почвы.
У вишни также предостаточно вредных соседей.
Так абрикос является лидером среди них. Во-первых, его корневая система вытесняет корни более мелкой вишни.
Абрикос по этой причине также не советуют сажать рядом с
Во-вторых, за этими деревьями нужен совершенно разный уход, поэтому и расти они должны на большом расстоянии друг от друга.
По этой же причине рядом с вишней нельзя сажать чёрную смородину. Помимо прочего смородина активно поглощает из почвы влагу с питательными веществами.
Активно борются за земельные ресурсы и малина с крыжовником — вишня в этом плане им проигрывает.
Рядом с вишней нельзя сажать землянику, поскольку она привлекает червей — нематод. Эти черви очень тонкие, их сложно с первого взгляда обнаружить (хотя они могут быть длинными). Они не просто поедают стебли с листьями, но и оставляют токсичный след. Поэтому землянику в целом лучше сажать отдельно (как абрикосы, но в мире низкорослых растений). А от червей поможет избавиться кипяток (перед посадкой) и нематоциды.
Не советуют сажать рядом с деревом и многие паслёновые: перец и томаты. В основном из-за вертициллезного усыхания (вилта), которые паслёновые активно распространяют. Болезнь вызывается грибком, который может за очень короткое время вызвать поражение и разрушение всей системы дерева. При поражении грибком растение проще выкопать и сжечь, а землю обработать. Для профилактики же советуют использовать Фитоспорином (обработать при посадке саженцы и семена) и триходермином (обычная обработка взрослого растения).
Сливу сажают отдельно от
Всё из-за высасывания питательных веществ. Слива им в этом не конкурент. Помимо прочего у всех перечисленных растений имеются общие вредители — если заболеет яблоня, то заболеет и слива. И наоборот.
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Упомянутый абрикос, хотя и может всех "низложить" благодаря мощной корневой системе, имеет те же вредителей, что и
Помимо прочего абрикос нельзя сажать с ореховыми кустами и деревьями, особенно с грецким и чёрным. Эти растения содержат юглон, вещество, обладающее гербицидными свойствами (уничтожает растительность). Поэтому с этими орехами вообще ничего нельзя сажать. Также абрикос не в ладах с персиком, правда, в молодом возрасте. Персик "вытравливает" молодые саженцы, за что в зрелом возрасте абрикос "мстит" персику.
Пока мы закончим список неблагожелательных соседей. В следующей подборке его продолжим.
Фото привью: Skelbiu
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