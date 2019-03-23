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Автор Екатерина Торопова

Цветущие арки: просто, доступно, красиво

Садоводство » Ландшафт

Сад на дачном участке или небольшой цветочный оазис у дома для многих из нас превращается основным местом летнего времяпрепровождения. Здесь мы черпаем вдохновение, наслаждаемся красотой цветов и растений, отдыхаем от трудов душой и телом. Поэтому так необходимо, чтобы наш сад радовал нас даже в деталях.

Цветочная арка
Цветочная арка

Все главные секреты ландшафтного дизайна заключаются в грамотной планировке сада — зонирования территории с хозяйственными постройками, участками огорода и непосредственно декоративной составляющей — цветниками, клумбами, беседками.

Какие бывают цветочные арки

Поговорим о создании декоративного уголка в саду посредством цветочной арки. Арка, украшенная вьющимися растениями, хороша в любое время года. Она создает естественную тень, иногда выполняя функцию беседки. Эта несложная конструкция помогает визуально отделить сад, расположенную в нем зону отдыха от придомовой, хозяйственной территории. Иногда арку можно расположить прямо у входа на участок. Существует несколько видов цветочных арок.

Арки, соединенные между собой горизонтальными балками, образуют перголу. Такую конструкцию можно установить вдоль дорожки, ведущей в сад и к беседке. Поставленные друг за другом, арки могут образовать цветочный тоннель.

Пергола
Пергола

Простейшей разновидностью арки является шпалера — решетка из переплетенных между собой реек. В случае, если на участке совсем немного места, шпалеру можно прислонить к стене дома, и она создаст впечатление мини-беседки.

Две или три шпалеры, соединенные под прямыми углами, создают полноценную беседку. Небольшое перекрытие над стенками шпалеры, обвитое растениями, со временем превратится в тенистую крышу. В импровизированной беседке можно установить скамью и столик.

Арка своими руками

Материалы, из которых изготавливаются цветочные арки — дерево, пластик, металл, камень. Простейшие варианты арок можно изготовить самостоятельно, например, используя в качестве шпалер деревянные лестницы. Для самостоятельного изготовления металлической арки подойдут железные прутья, арматура. К двум основным дугам привариваются поперечины или плотно привязываются проволокой, основание арки заглубляется в землю не менее чем на 50 сантиметров. Густая зелень растений скроет все шероховатости и недостатки конструкции.

В крупных хозяйственных магазинах можно приобрести всевозможные виды арок, от металлических до деревянных. Самые простые конструкции будут стоить порядка 150 рублей, большего веса и размера — от 700 рублей.

Декорации из вьющихся растений

Необходимо учитывать материал, из которого изготовлена арка, и тип растения. Хмель, садовый плющ, девичий виноград спокойно переносят соседство с металлом даже в холодное время года, а вот стебли плетистой розы могут пострадать от соприкосновения с металлом.

Цветы, которыми можно украшать садовые арки, самые различные. Это могут быть и растения в кашпо и горшочках, которые достаточно развесить на перекладинах. Наиболее выигрышно будут смотреться, конечно, вьющиеся растения — все виды хмеля, винограда и плюща и жимолости. Буйная и пышная зелень создаст необходимую тень в арке и при необходимости задекорирует вид на хозяйственные постройки.

Виноград

У подножия арки можно рассадить невысокие вьющиеся растения — душистый горошек, настурции.

Ну а розы, вьюнки, клематисы и бугенвиллия способны преобразить любой уголок сада, наполняя его всевозможными красками и облаком аромата.

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Садовая арка - пергола своими руками. Garden Arch DIY. Pergola
Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы плющ хмель пергола беседки цветущие арки дорожки в саду плетистые розы девичий виноград ландшафтный дизайн
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