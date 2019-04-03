Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход

Хоста — это декоративное травянистое растение, обладающее некапризным нравом и использующееся в украшении садов.

Отличительным декоративным признаком этого растения является двухцветность листьев: можно встретить хосту, зелень которой чередуется с

белыми,

сизыми,

желтыми

пятнами. Кроме того, хоста славится пышностью листьев, а цветы этого растения не уступают по красоте листьям.

Хоста: Как выбрать посадочный материал

Залогом успешного выращивания хосты является выбор будущего посадочного материала. Здесь существует целый ряд нюансов, о которых стоит задумываться.

Поскольку хоста — корневищное растение, корневищу необходимо уделять достаточное внимание. Важными критериями является его хорошая развитость и мощность. Рекомендуется избегать выбора материала, на котором уже успела завязаться листва, поскольку это ухудшит развитие растения в грунте на новом месте.

Рассада, которую продают в магазинах в горшках, может дать наглядное представление о будущей окраске растения, поскольку листья на ней уже имеются. Однако рассада плохо приживается и необходимо точно следовать рекомендациям по пересадке растения на постоянное место.

Требования хосты к месту "жительства"

В целом хоста считается тенелюбивым растением, однако для хорошего и полноценного ее развития следует обращать внимание на особенности каждого сорта. Существует мнение, что чем светлее у хосты листья, тем больше света ей необходимо. Темные участки подойдут хосте с голубыми и насыщенно-зелеными листьями. Тем не менее в обоих случаях следует избегать попадания на хосту прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к многочисленными ожогам.

Помимо освещения, важным является водный баланс растения. Идеальным местом для посадки будет влажный участок, в противном случае его придется часто поливать. Почва на участке должна быть легкой и дренированной.

Уход за хостой

Посадку хосты осуществляют в период полного отсутствия заморозков, то есть в конце весны. Корневая система хосты довольно развитая, поэтому в лунке для посадки должно быть достаточно свободного места. Кроме того, настоятельно рекомендуется заполнить каждую лунку при посадке смесью

торфа

и компоста,

чтобы обеспечить усиленное питание молодому саженцу, а также позаботиться о его поливе.

Пока растение молодое, его нужно защищать от негативных влияний окружающей среды, то есть от воздействия различных вредителей, улиток и слизней. Для этого можно использовать мульчу, она же не даст почве пересохнуть.

Взрослая хоста не нуждается в особом уходе. Следует регулярно удалять засохшие листья и не забывать о поливе, и тогда она долго будет радовать хозяев участка.

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