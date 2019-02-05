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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Гидропоника: её особенности и применение

Садоводство » Ландшафт

Технологии, используемые при взращивании растений, условно можно поделить на традиционные и нетрадиционные. К первым относится принятое всеми высаживание культур в почвенный грунт, к последним же можно отнести собственно гидропонику. Она заключается в применении специального сбалансированного раствора и имеет ряд особенностей.

Гидропоника в домашних условиях
Гидропоника в домашних условиях, фото rusinfo. info

Гидропоника и её плюсы

Как уже было сказано, гидропоника подразумевает выращивание растений без земли. В основе ее использования лежит особая растворимая смесь, сочетание всех необходимых питательных элементов в которой идеально выверено. Эта смесь способствует росту и развитию растений.

В применении подобной технологии есть ряд весомых преимуществ, из-за которых она сейчас является достаточно популярной. В первую очередь с ее помощью можно повысить урожайность плодовых культур, поскольку сбалансированная смесь влияет на интенсивность расцветания и плодоношения растений.

Известно, что почва обладает нехорошей способностью накапливать в себе вредные вещества, тяжелые металлы, нитраты и т. п. В случае с гидропоникой эта проблема исчерпывает сама себя, поскольку в растворе подобные компоненты не способны накапливаться и отравлять урожай.

Гидропоника, фото m.russian.alibaba. com
Гидропоника, фото m.russian.alibaba. com

Исходя из определения технологии, можно понять, что полив в случае ее применения практически не нужен. Все, что необходимо, — это доливать через определенные промежутки времени воду в емкость. Срок этот зависит от конкретного выращиваемого элемента.

К плюсам относится и тот факт, что растения в растворе не подвержены воздействию болезней и грибков, а также вредителей. Это означает, что применять специальные химические средства для борьбы с этой проблемой не надо.

Наконец, уход за растениями, выращиваемыми с помощью такой технологии, значительно упрощается.

Минусы гидропоники

Прежде всего минусом гидропоники является ее стоимость. Цена на гидропонику значительно выше, чем на землю. Кроме того, на сборку подобной системы надо потратить не только деньги, но и немало усилий. Можно купить уже готовую установку, однако ее стоимость будет весьма высокой.

Распространено мнение, что гидропоника не является натуральным методом для выращивания растений, а значит, несет в себе угрозу для здоровья человека, содержа в себе вредные компоненты и элементы. Это мнение абсолютно ошибочно.

Лучшие культуры для выращивания с помощью гидропоники

Чаще всего гидропонным способом выращивают такие культуры, как помидоры, яблоки, груши, айву и прочие плодовые. Хорошо подходят луковичные цветочные культуры: тюльпан, нарцисс, лилия, ландыш. Лекарственные и съедобные травы также могут выращены гидропонным методом.

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Что такое гидропоника
Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы овощи огород фрукты растения луковичные гидропоника садоводство огородничество выращивание растений методы выращивания растений
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