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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Голубика: премудрости посадки и ухода

Садоводство » Цветы

Вкус ягод голубики ни с чем нельзя сравнить. Нежные, с непередаваемым ароматом — они мгновенно удостоятся вашей пожизненной любви. И если на вашем огороде все еще не растет голубика, то это, определенно, стоит исправить. 

Голубика
 

Хоть голубика и является близким "родственником" черники, в отличие от последней, хорошо растущей на болотах, не переносит долгосрочного застоя влаги.

Почва, на которой решено выращивать голубику, должна быть хорошо дренированной и влагопроницаемой, желательно со слабокислой реакцией среды, иначе развитие растения будет сильно заторможено. По этим причинам голубику нельзя сажать на низком рельефе или на глинистой почве.

Голубика любит яркий солнечный свет, это тоже необходимо учитывать при выборе места посадки. Идеальным оно будет считаться, если на нем долгое время не выращивались какие-либо декоративные или плодовые культуры.

Замечательно, когда на участке высажено порядка двух или трех разных сортов голубики, это будет способствовать лучшему опылению и плодоношению.

Процесс высадки саженцев

Для посадки лучше всего приобретать двухлетние саженцы. Перед самой высадкой их корни рекомендуется поместить в воду на несколько минут.

Яму, подготовленную для саженца, заполняют органическим материалом, например, торфом и листвой. Если почва имеет недостаточную кислотность, ее рекомендуется подкислить с помощью органических кислот, используемых в кулинарии (уксусная, лимонная, яблочная). При высадке корни саженца распрямляют и углубляют на пять сантиметров.

Как правильно ухаживать за голубикой

Голубика требует довольно тщательного и регулярного ухода. В частности, необходимо рыхление почвы, прополка сорняков вокруг куста и постоянный полив, поскольку голубика — растение, любящее воду. 

Голубика
Голубика

Опять же, не надо допускать застоя воды, равно как и ее дефицита. Полива раз в неделю будет достаточно, на первых этапах развития — пару раз в неделю, по шесть литров воды на куст. После полива лунки с голубикой мульчируют опилками, корой, хвоей или листьями.

Особого внимания требует поддержание нужной кислотности почвы. Для подкисления используют приготовленный раствор любой органической кислоты: две чайные ложки разводят в ведре воды.

Голубике не нужны подкормки органическими удобрениями. Со второго года выращивания можно ввести подкормку минеральными удобрениями.

Чем болеет голубика?

Самые распространенные среди многочисленных заболеваний голубики — серая гниль, рак стебля, фитофтороз. Для предотвращения развития заболеваний весной проводят обработку фунгицидами.

Источник фото: publicdomainpictures. net

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Голубика. Правильная Посадка Голубики. 100% приживаемость!
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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