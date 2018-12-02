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Автор Светлана Ракиткина

Газон для дачного участка: мавританский, партерный, тенистый и другие. Какой выбрать?

Садоводство » Ландшафт

Зеленый, ухоженный газон на дачном участке всегда смотрится очень элегантно и эстетично. Садоводы-любители часто сталкиваются с проблемой выбора правильного газона: ведь вариантов много, но каковы критерии предпочтений?

Газон для дачного участка: мавританский, партерный, тенистый и другие. Какой выбрать?

В нашей статье мы рассмотрим основные виды газонов, их характеристики, функциональное назначение, правила по уходу. Эта информация существенно облегчит выбор именно вашего варианта.

Существует пять основных видов газона:

  • обыкновенный,
  • партерный,
  • мавританский,
  • тенистый,
  • спортивный,
  • нетравяной.

По очереди рассмотрим каждый из них.

Обыкновенный газон

Газон обыкновенный служит декоративной цели и создает классическое садовое покрытие, но, в то же время, является довольно устойчивым к негативным воздействиям окружающей среды и дополнительным нагрузкам.

Он не требует особого ухода. За его неприхотливость он часто используются в городских парках и садах. Такие газоны практичны и создают красивую картинку даже на сложных по рельефу участках земли.

В травяной смеси для обыкновенных газонов обычно присутствуют такие распространенные семена, как гребенник полевой и полевица обыкновенная. Следовательно, к плюсам обыкновенного газона можно отнести доступность, неприхотливость и универсальность.

Партерный газон

Основная цель такого газона — чисто декоративная. Он создает идеальное зеленое покрытие и по праву считается королем газонов. Главная его функция — подчеркивать красоту окружающих его сооружений: садовых скульптур, зданий и клумб.

При этом он часто занимает достаточно большую площадь, чтобы выгодно оттенить своих соседей по саду. Партерный газон довольно "нежен" и требует тщательного ухода и заботы: он плохо выдерживает дополнительную нагрузку, и по нему нельзя ходить. Достоинствами такого газона можно считать его насыщенный зеленый цвет, ровное покрытие без изъянов и, конечно же, его красоту. В состав травосмеси для партерного газона входят тимофеевка, мятлик луговой, овсяница красная и полевица.

Газон мавританский

Мавританский газон выбирают те, кто хочет любоваться цветами на своем газоне и не готов тратить много сил и времени на уход за ним. Для его создания берутся семена обычных газонных трав, к которым примешиваются семена цветущих растений, например, маргариток, незабудок, клевера, колокольчиков, мака и др. Такой газон очень прост в создании и уходе, и он всегда отлично вписывается в любой ландшафт. Как мы видим, у мавританского газона одни только плюсы!

Мавританский газон
Мавританский газон

Тенистый газон

Тенистый газон не требует много света. Его придумали с целью озеленения самых темных участков сада, чтобы и они выглядели опрятно. Он может спокойно существовать в тенистых местах, например, под тенью больших деревьев. Такой газон создают из теневыносливых растений: живучки, копытня, барвинка. Тенистый газон отличается быстрым ростом травы, неприхотливостью в уходе и хорошими показателями выносливости.

Спортивный газон

Спортивные газоны отличаются износоустойчивостью и надежностью. Если вы хотите устроить на вашем участке детскую площадку, футбольное поле, поле для гольфа или теннисный корт, то спортивный газон — для вас, причем для каждой из перечисленных выше целей существует свой специальный газон.

Такой газон требует тщательного ухода: нужно часто и достаточно коротко подстригать траву и не забывать про орошение, без которого трава очень быстро потеряет презентабельный вид.

Под газоном должен быть слой специального дренажа. Сам газон может быть в виде рулонов или же обычной смеси трав, семян в которой в полтора раза больше, чем в других газонных смесях.

В состав смеси для спортивного газона входят семена овсяницы луговой, райграса пастбищного и полевицы луговой. К особенностям спортивного газона можно отнести хорошую износостойкость, плотность, низкую высоту травы и дороговизну.

Нетравяной газон

Нетравяной газон создается на основе почвопокровных растений. Почвопокровные растения буквально стелются по земле и заполняют собой большую территорию. Они выглядят естественно и привлекательно. Такой газон очень легко разбить, и за ним легко ухаживать. Подобрав растения на свой вкус, вы получите возможность создать свой неповторимый газон, который не встретится нигде больше.

Источник фото: ru. m. wikipedia.org

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Виды газонов. Какой газон выбрать?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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