Патиссоны — необычная однолетняя овощная культура, представляющую собой неплохую альтернативу кабачкам в качестве еды и тыквам в качестве украшения. Как и у каждого растения, у патиссонов есть свои особенности выращивания, о которых будет нелишним рассказать.
Сорта патиссонов отличаются по форме, размерам, цвету, срокам созревания и условиям выращивания. Лучшими сортами патиссонов являются следующие:
1. Зонтик. Является раннеспелой разновидностью патиссонов. Имеет белый цвет, плотную белую мякоть со сладковатым привкусом, крупные плоды. Чаще всего используется для консервации или тушения. Минусами сорта являются плохая лежкость и выносливость при транспортировке.
2. Диск. Как и зонтик, это гибридный раннеспелый сорт, выбираемый для выращивания в Подмосковье. Название свое получил благодаря форме с ярко выраженной сегментированной поверхностью. Вкус мякоти близок к нейтральному.
3. Чебурашка. Неоспоримым преимуществом данного раннеспелого сорта является его холодоустойчивость, благодаря чему он может выращиваться в северных регионах. Еще один плюс — это его превосходный вкус.
4. Солнышко — это желто-оранжевый сорт патиссонов, имеющий такой цвет за счет высокого содержания каротина. Плоды маленькие, отлично подходят для консервирования и даже в роли декоративных украшений.
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В первую очередь семена дезинфицируют, вымачивая их в слабом растворе марганцовки, затем промывают и высушивают. Здесь же используют раствор борной кислоты, который помогает бороться с заболеваниями растений, обрабатывая им семена (20 мг на 1 л воды). Особенностью посадки является тот факт, что свежие семена дают мужские цветы, в то время как семенной материал 2-3-летней давности подходит для посева.
Выбор места.
Патиссоны плохо уживаются на заболоченной почве с близко залегающими грунтовыми водами. Реакция среды почв должна быть близкой к нейтральной, сама же почва — суглинистой или супесчаной. Не стоит высаживать патиссоны в том месте, где до этого росли кабачки или тыквы.
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Посадка и уход.
Патиссоны высаживают в теплое время года, обычно с середины мая. В одну лунку помещают несколько пророщенных семян, чтобы повысить всхожесть, сами же лунки располагают на расстоянии в полметра друг от друга, дабы не допустить загущения и гниения посадок. Сверху проростки присыпают грунтом, поливают водой и прикрывают полиэтиленом.
Основными условиями правильного ухода за патиссонами являются регулярный и обильный полив, прополка и обрезка листьев, внесение удобрений, таких как суперфосфат, сульфат калия, сульфат аммония.
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Фото превью: rastenievod.com
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