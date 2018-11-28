Как определить кислотность почвы? Как кислотность влияет на урожайность? Определение и снижение уровня pH почвы.
Кислотность почв подразделяют на актуальную (активную) и потенциальную (скрытую). Для садоводов особенно важен первый вид, который обуславливается наличием и концентрацией ионов водорода.
Активная кислотность измеряется величиной рН, и в зависимости от ее значения почвы делятся на три основные группы:
|Характеристика кислотной реакции почвы
|pH
|Сильнокислая
|Ниже 4
|Кислая
|4.1-5
|Слабокислая
|5.1-6
|Нейтральная
|6.1-7
|Щелочная
|Выше 7
Комфортной для большинства растений считается нейтральная, слабокислая или слабощелочная реакция среды, от 4,5 до 7,9 рН.
Для измерения кислотности почв можно воспользоваться помощью специалистов и лабораторными анализами, однако существуют более простые методы.
Чаще всего для определения кислотности пользуются подручными индикаторами. Обычная лакмусовая бумажка при контакте с почвенной суспензией сможет дать довольно точное представление о том, с какой почвой вы имеете дело.
Для приготовления суспензии образец земли заливают водой, хорошенько перемешивают и оставляют на полчаса. Спустя отведенное время в воду опускают лакмусовую бумажку, которая изменит свой цвет на один из трех:
Если под рукой не нашлось лакмусовой бумажки, то в качестве индикатора подойдут листики черной смородины.
В настойку из нескольких листьев, залитых кипятком, бросают комочек земли, а затем по цвету определяют кислотность почвы:
Кислые почвы, широко распространенные в нашей стране, неблагоприятны для большинства видов растений. Из-за повышенной кислотности почва теряет много ценных питательных элементов, полезной микрофауны, которая улучшает ее структуру, накапливает в себе токсические вещества.
Чтобы понизить кислотность почв, можно воспользоваться следующими методами:
Щелочная реакция среды также негативно влияет на рост и развитие растений.
Для повышения почвенной кислотности используют:
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