Кислотность почвы: как определить и как она влияет на урожайность?

Как определить кислотность почвы? Как кислотность влияет на урожайность? Определение и снижение уровня pH почвы.

Виды кислотности почв

Кислотность почв подразделяют на актуальную (активную) и потенциальную (скрытую). Для садоводов особенно важен первый вид, который обуславливается наличием и концентрацией ионов водорода.

Активная кислотность измеряется величиной рН, и в зависимости от ее значения почвы делятся на три основные группы:

кислые почвы (рН меньше 6,5);

нейтральные почвы (от 6,5 до 7,5);

щелочные почвы (больше 7,5).

Характеристика кислотной реакции почвы pH Сильнокислая Ниже 4 Кислая 4.1-5 Слабокислая 5.1-6 Нейтральная 6.1-7 Щелочная Выше 7

Комфортной для большинства растений считается нейтральная, слабокислая или слабощелочная реакция среды, от 4,5 до 7,9 рН.

Способы определения кислотности

Для измерения кислотности почв можно воспользоваться помощью специалистов и лабораторными анализами, однако существуют более простые методы.

Чаще всего для определения кислотности пользуются подручными индикаторами. Обычная лакмусовая бумажка при контакте с почвенной суспензией сможет дать довольно точное представление о том, с какой почвой вы имеете дело.

Для приготовления суспензии образец земли заливают водой, хорошенько перемешивают и оставляют на полчаса. Спустя отведенное время в воду опускают лакмусовую бумажку, которая изменит свой цвет на один из трех:

красный означает, что перед вами кислый раствор;

фиолетовый — нейтральный;

а синий — щелочной.

Если под рукой не нашлось лакмусовой бумажки, то в качестве индикатора подойдут листики черной смородины.

Чёрная смородина

В настойку из нескольких листьев, залитых кипятком, бросают комочек земли, а затем по цвету определяют кислотность почвы:

красная вода означает кислую реакцию среды;

зеленая — нейтральную;

синяя — щелочную.

Как изменить реакцию среды?

Кислые почвы, широко распространенные в нашей стране, неблагоприятны для большинства видов растений. Из-за повышенной кислотности почва теряет много ценных питательных элементов, полезной микрофауны, которая улучшает ее структуру, накапливает в себе токсические вещества.

Чтобы понизить кислотность почв, можно воспользоваться следующими методами:

Известкование — самый распространенный способ раскисления почв. Внесение в почву древесной золы. Использование препаратов с кальцием, в частности толченого мела. Использование сидератов — растений, выращиваемые с целью их последующей заделки в почву для улучшения ее структуры и свойств. Для кислых почв в качестве сидерата хорошо подойдет люпин.

Щелочная реакция среды также негативно влияет на рост и развитие растений.

Для повышения почвенной кислотности используют:

Торф. Компост и навоз. Кислые комплексные удобрения.

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