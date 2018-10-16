Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Королев

Спатифиллум, мирт, фиалка и ещё семь комнатных растений, приносящих счастье

3:10
Садоводство » Комнатные цветы

Хотите создать крепкую семью, чтобы в ней всегда были мир, покой и гармония? В этом вам помогут комнатные растения. Сегодня расскажем о десяти из них, которые способны принести в ваш дом счастье.

Спатифиллум, мирт, фиалка и ещё семь комнатных растений, приносящих счастье

Гибискус

Десять растений для семейного счастья. 393299.jpeg

Гибискус — это китайская роза, приносящая в дом страсть не только людям, состоящим в отношениях, но и одиноким сердцам. Существует поверье, что если у вас уже есть любимый человек, то любовь только станет сильнее, а если одиноки, то непременно встретите пару.

Хойя

Хойя

Это растение еще называют восковым плющом. Оно является покровителем влюбленных, олицетворяя собой символ верности и признания в любви. Если поставить это растение в спальне, то семейное счастье будет разрастаться, как ветки хойи.

Спатифиллум

 

Народное название этого растения — "женское счастье". Оно помогает переживать душевные страдания, различные терзания, которые вызваны одиночеством или любовным разочарованием. Очень полезно растение в семьях, где муж и жена постоянно скандалят. Его присутствие в спальне партнеров поможет наладить там атмосферу мира, любви и взаимопонимания.

Мирт

Мирт, remontbp. com

 

Миртовое дерево поможет семьям, которые испытывают охлаждение в чувствах друг к другу. В семейных отношениях оно способствует сохранению брака, преодолению различных проблем.

Фикус

 

Это растение есть у многих. Если у вас дома отрицательное биополе — заведите фикус, который поможет преобразить негативную энергию в позитивную.

С его появлением в дом также войдут стабильность, мир, покой, снизится уровень агрессии, а вам фикус придаст решительности.

Толстянка

 

Второе название его — денежное дерево, а приносит толстянка в дом богатство, процветание и благополучие.

Существует даже поверье, что если самому посадить это растение в горшок, положив в него несколько монеток вместе с землей, то это принесет в дом — счастье.

Фиалка

Узамбарская фиалка, pocvetam. ru

Она символизирует вечную преданность, а в доме, где она растет, домочадцы почти никогда не ссорятся. Белая фиалка поможет преодолеть жизненный кризис, а также перенести душевные страдания.

Хлорофитум

 

Покой и взаимопонимание наступит в вашей квартире, если вы заведете в ней хлорофитум, который прекрасно очищает воздух. Вы только закончили дома ремонт и ощущаете посторонние запахи? Принесите в ваше жилище этот цветок, и он впитает в себя всю химию и лишние запахи.

Оксалис

Его второе название — кислица. Помогает человеку найти свою любовь, а четырехлистная кислица приносит везение. В отдельных странах цветок оксалиса принято дарить к различным торжествам и семейным праздникам.

Оксалис (кислица), фото flori-da.ru
 

Антуриум

 

Это растение дарит мужчинам силу, а холостым приносит внимание женского пола. Женатым мужчинам дарит счастье в семейной жизни.

Автор Сергей Королев
Сергей Королев — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Татарский: наши трудности на фронте объясняются ленью и наплевательством генералов
Офицер Марочко: ВСУ усиливают позиции на Купянском и Лиманском направлениях
Десятки украинских пленных хотят получить паспорта РФ для вступления в добробат ДНР
Во Франции описали "кульбиты" Байдена в КНР — "Шмякнулся, навернулся и ведёт мир к войне"
РИА Новости: эксперты предупреждают о возможном информационном теракте 23 февраля
Политик Янг: США превратили Украину в свою марионетку, управляемую вооружёнными нацистами
МО РФ: Украина готовит вторжение в Приднестровье с помощью "Азова"*, переодетого в форму ВС РФ
Замглавы МИД Галузин: переговоры по Украине возможны, когда Запад и Киев сложат оружие
Wirtualna Polska: Польша начала секретную операцию на Украине из-за нехватки сапёров в ВСУ
Гагин: Артёмовск стал центром утилизации ВСУ, а не городом-крепостью
Популярное
Путин взорвал информационную бомбу своим выступлением — Никифорова

Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.

РИА Новости: президент РФ Путин взорвал информационную бомбу посланием Федеральному собранию
Генерал Романенко: Россия готовится бросить в зону СВО около 200 тысяч военных
Сотни тысяч военных бросит Россия в зону СВО уже в марте
Военные России разбили позиции морпехов ВСУ под Донецком
Боевиков ВСУ шокировала новая тактика ВС РФ: бронетранспортёр "разнёс в клочья" их позиции
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Прогнозы Романа Костомарова больше не дают малейших поводов для оптимизма
Названы имена звёзд-патриотов
ЕС снова не нашёл замороженные резервы ЦБ РФ. "Где деньги, Эльвира?"
ЕС снова не нашёл замороженные резервы ЦБ РФ. "Где деньги, Эльвира?"
Последние материалы
Во Франции описали "кульбиты" Байдена в КНР — "Шмякнулся, навернулся и ведёт мир к войне"
РИА Новости: эксперты предупреждают о возможном информационном теракте 23 февраля
Global Research: Сорос наметил новую жертву — Индию готовят к госперевороту
Политик Янг: США превратили Украину в свою марионетку, управляемую вооружёнными нацистами
МО РФ: Украина готовит вторжение в Приднестровье с помощью "Азова"*, переодетого в форму ВС РФ
Замглавы МИД Галузин: переговоры по Украине возможны, когда Запад и Киев сложат оружие
Wirtualna Polska: Польша начала секретную операцию на Украине из-за нехватки сапёров в ВСУ
Гагин: Артёмовск стал центром утилизации ВСУ, а не городом-крепостью
РИА Новости: российские десантники в ЛНР применяют РСЗО "Град", чтобы минимизировать потери
В США обвинили ВСУ в применении кассетных бомб против бойцов ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников