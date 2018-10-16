Спатифиллум, мирт, фиалка и ещё семь комнатных растений, приносящих счастье

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Хотите создать крепкую семью, чтобы в ней всегда были мир, покой и гармония? В этом вам помогут комнатные растения. Сегодня расскажем о десяти из них, которые способны принести в ваш дом счастье.

Гибискус

Гибискус — это китайская роза, приносящая в дом страсть не только людям, состоящим в отношениях, но и одиноким сердцам. Существует поверье, что если у вас уже есть любимый человек, то любовь только станет сильнее, а если одиноки, то непременно встретите пару.

Хойя

Это растение еще называют восковым плющом. Оно является покровителем влюбленных, олицетворяя собой символ верности и признания в любви. Если поставить это растение в спальне, то семейное счастье будет разрастаться, как ветки хойи.

Спатифиллум

Народное название этого растения — "женское счастье". Оно помогает переживать душевные страдания, различные терзания, которые вызваны одиночеством или любовным разочарованием. Очень полезно растение в семьях, где муж и жена постоянно скандалят. Его присутствие в спальне партнеров поможет наладить там атмосферу мира, любви и взаимопонимания.

Мирт

Миртовое дерево поможет семьям, которые испытывают охлаждение в чувствах друг к другу. В семейных отношениях оно способствует сохранению брака, преодолению различных проблем.

Фикус

Это растение есть у многих. Если у вас дома отрицательное биополе — заведите фикус, который поможет преобразить негативную энергию в позитивную.

С его появлением в дом также войдут стабильность, мир, покой, снизится уровень агрессии, а вам фикус придаст решительности.

Толстянка

Второе название его — денежное дерево, а приносит толстянка в дом богатство, процветание и благополучие.

Существует даже поверье, что если самому посадить это растение в горшок, положив в него несколько монеток вместе с землей, то это принесет в дом — счастье.

Фиалка

Она символизирует вечную преданность, а в доме, где она растет, домочадцы почти никогда не ссорятся. Белая фиалка поможет преодолеть жизненный кризис, а также перенести душевные страдания.

Хлорофитум

Покой и взаимопонимание наступит в вашей квартире, если вы заведете в ней хлорофитум, который прекрасно очищает воздух. Вы только закончили дома ремонт и ощущаете посторонние запахи? Принесите в ваше жилище этот цветок, и он впитает в себя всю химию и лишние запахи.

Оксалис

Его второе название — кислица. Помогает человеку найти свою любовь, а четырехлистная кислица приносит везение. В отдельных странах цветок оксалиса принято дарить к различным торжествам и семейным праздникам.

Антуриум

Это растение дарит мужчинам силу, а холостым приносит внимание женского пола. Женатым мужчинам дарит счастье в семейной жизни.