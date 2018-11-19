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Автор Соломон Соловьев

Танец страстей Майи Плисецкой - Гороскоп дня

Наследие » Гороскоп

О крайних взглядах, напористости, сарказме и склонности к приступам настоящей ярости рожденных 20 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Танец страстей Майи Плисецкой - Гороскоп дня. 395083.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Я каждый день должен сделать что-то конкретное, чтобы, придя домой, спокойно сесть в кресло и выпить свой чай", — такова была любимая фраза выдающегося советского актера Алексея Баталова, пришедшего сегодня в наш мир, чтобы остаться в памяти образом идеального мужчины Гоши из кинофильма "Москва слезам не верит" для миллионов советских женщин.

Формулу небес конкретных и деятельных Скорпионов, рожденных 20 ноября, разберем сегодня подробнее.

Скорпионы, рожденные 20 ноября, — настоящие борцы и поэтому постоянно оказываются втянутыми в различные конфликты. Их идеи и полные противоречий действия все время служат предметом обсуждения и тщательного изучения. Люди, чей день рождения — 20 ноября, могут демонстрировать едва ли не бунтарские наклонности, однако на самом деле они необычайно лояльны по отношению к привычной для них среде. Причиной возбуждаемого антагонизма обычно являются крайние взгляды этих людей и напористость в их отстаивании. Они редко умеют сдерживать свое красноречие. Им легче завязать драку, чем отступиться.

Великий советский актер Михаил Ульянов показал во всей красе Формулу небес своего дня во всех сыгранных им ролях в театре и в кино. Как писали о мастерстве Ульянова критики, "это был актер, которому подвластны любые краски — от высокой патетики до гротеска, от народной драмы до цирковой эксцентриады". И действительно, диапазон рожденного сегодня актера был невероятно широк и варьировался от "жестких руководителей, сильных и волевых людей" до "трусливых "стукачей" и исписавшихся драматургов".

Люди, знавшие Михаила Ульянова, в один голос утверждали, что актер был уникальным человеком. В личной жизни — однолюб и надежный семьянин, в работе — перфекционист и трудоголик, кредо которого: "Кто, если не я?".

Трудоголиком и перфекционистом остался в истории рожденный сегодня выдающийся немецкий физик и инженер Отто фон Герике. Помимо работы над своими научными открытиями, фон Герике в течение 30 лет занимал пост бургомистра города Магдебурга и активно вел административную деятельность.

Ученый Отто фон Герике изобрел вакуумную откачку и применил свое изобретение для изучения свойств вакуума и роли воздуха в процессе горения и для дыхания человека. В 1657 году ученый изобрел водяной барометр, с помощью которого предсказал надвигающуюся бурю за два часа до ее появления, таким образом войдя в историю как один из первых метеорологов. В 1663 году он изобрел один из первых электростатических генераторов, производящих электричество трением, — шар из серы, натираемый руками.

"Трудоспособность его была поразительна. На неустанной работе его нисколько не отражалась постоянная опасность, угрожавшая ему со стороны революционеров, которые однажды с бомбами под видом извозчиков поджидали его выхода. Судьба спасла его от злоумышленников", — так писали биографы о пришедшем сегодня в мир Скорпионе-трудоголике министре юстиции и председателе Государственного совета Российской империи Михаиле Акимове.

"Всю жизнь люблю новое, всю жизнь смотрю в будущее, мне всегда это интересно", — с таким девизом прожила свою яркую жизнь рожденная сегодня легендарная балерина Майя Плисецкая, которая по признанию критиков стала одной из величайших балерин XX века. Непостижимая и восхитительная, она, как и подобает легенде, не поддавалась течению времени. Балет был смыслом ее жизни. А те, кто видел ее на сцене, отмечали невероятную пластичность и грациозность этой удивительной женщины. Плисецкая достигла невероятных высот мастерства и навсегда завоевала сердца миллионов поклонников.

В обычной жизни Скорпионы, рожденные 20 ноября, могут становиться донельзя саркастичными. Они умеют нащупывать слабые места у окружающих и любят высмеивать высокомерие и напыщенность. Порою кажется, что наибольшее удовлетворение они испытывают, когда им удается стащить с любимого конька своего собеседника.

Женщины, рожденные 20 ноября, при первом знакомстве кажутся чрезвычайно капризными, хотя виной тому отнюдь не глубинные свойства их натуры, а лишь чисто внешние раздражители. Кстати, даже в момент эмоционального всплеска люди, чей день рождения — 20 ноября, прекрасно контролируют ситуацию.

И все же мужчины и женщины, рожденные в этот день, легко возбудимы и в сильном расстройстве способны на припадки неудержимой ярости. В связи с этим особую важность приобретает психологический тренинг, позволяющий выработать умение сдерживать свои эмоции и порывы, находить и устранять причины необузданного гнева.

Ярчайшим примером всего вышесказанного может стать жизнь и творчество рожденной сегодня российской поэтессы, одной из видных представительниц Серебряного века, идеолога русского символизма Зинаиды Гиппиус. Поэтессу часто называли "Достоевским в стихах и в юбке", так как все ее творчество необыкновенно мрачное и абсолютно страдальческое (в самых худших традициях знака Скорпиона). Все герои ее стихов и рассказов кажутся непривычными, одинокими, болезненными, подчеркнуто непонятыми. Типичны для героев поэтессы такие реплики: "Я бы не хотела доживать совсем"; "А болезнь — это хорошо… Надо ведь умирать от чего-нибудь". Или совсем уже чистая "достоевщина": "Мы для новой красоты, нарушаем все законы, преступаем все черты". Так что Федор Достоевский и Зинаида Гиппиус, хоть и появились на свет с разницей в девять дней, но скорпионья энергия связала их воедино в литературном танце страданий и низменных страстей.

Так уж разместились на небе звезды, что некоторые Скорпионы, рожденные 20 ноября, часто отличаются повышенным интересом к антиобщественному поведению, противозаконным действиям и различным видам маргинального бизнеса. В отдельных случаях некоторые из них могут поддаться соблазну самим поучаствовать в темных махинациях, однако чаще всего они осмотрительно ограничиваются чисто исследовательским интересом. Это, вероятно, объясняется тем, что они считают себя законопослушными гражданами (в самом строгом смысле!) и неукоснительно придерживаются общепринятых моральных устоев.

В характере рожденных 20 ноября всегда присутствует некоторая детскость, помогающая им долго оставаться молодыми духовно и физически, бросая вызов времени. Как правило, они прекрасные родители, ведущие активную семейную жизнь. Рожденные 20 ноября нередко служат хорошим примером для молодого поколения (которое рассматривает их как своего рода крестоносцев), поскольку серьезное отношение к жизни, свойственное этим людям, не может не вызывать восхищения.

Восхищение вызывали у миллионов зрителей литературные творения рожденной сегодня российской писательницы Виктории Токаревой, в частности, ее сценарии к фильмам "Джентльмены удачи" и "Мимино".

Достоверными историческими романами "Южный крест", "Фердинанд Врангель" и "Джон Франклин" вошел в историю рожденный сегодня российский писатель, работавший в жанре исторической прозы, Юрий Давыдов.

С замечательной формулировкой "как дань высокому идеализму, яркому воображению и духовному проникновению, которые отличают все ее произведения", получала в 1909 году свою Нобелевскую премию по литературе шведская писательница Сельма Лагерлёф, ставшая первой женщиной в истории, получившей эту премию в данной номинации.

А закончить мне хотелось бы замечательной цитатой героини дня Майи Плисецкой, в которой как нельзя лучше отражается вся сила и мощь характера рожденных сегодня представителей знака Скорпиона: "Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте. До последнего мига боритесь… Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба".

На фото: Майя Плисецкая

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Танец страстей Майи Плисецкой - Гороскоп дня
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