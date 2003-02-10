Православная Хорватия

Хорваты зарекомендовали себя в Европе как ярые последователи католичества и рьяные защитники папы Римского. В этих пристрастиях они были более чем последовательны. До сих пор на некоторых протестантских церквях Германии сохранились надписи времени реформации: "Сохрани нас Боже, от чумы, потопа и хорватского нашествия." В 16 — 17 веках папа активно использовал хорватских волонтёров в борьбе с протестантизмом. Но, несмотря на это, всё же были и есть исключения из этого правила.

Христианство в современную Хорватию пришло вместе с Титом, апостолом Христовым. Хорваты, как и славянские племена, одними из первых стали употреблять словесное письмо святых братьев Мефодия и Кирилла. При этом глаголица была более распространена, чем кириллица. Хорвато-славянское письмо на глаголице использовалось в отдельных местах вплоть до 18 века, да и сейчас есть некоторые острова в Адриатическом море, где живут старушки, знающие глаголицу. Стоит также добавить, что именно хорватское приморье стало родиной панславизма — в середине 17 века эта идея родилась в голове католического монаха Юрия Крижанича.

В дальнейшем в первой половине 19 века хорваты в массовом порядке проявили интерес к идеям славянского единства, об этом крайне озабочено писали классики марксизма. Однако, после "воспитательных мер" со стороны Ватикана, хорваты больше этой болезнью не болели. Даже во время первой мировой войны сербский принц Александр, формируя югославскую дивизию в Одессе, смог найти лишь сотню добровольцев из числа австрийских военнопленных хорватской национальности, — в то же время сербы и чехи в подобные добровольческие части вступали десятками тысяч. Вторая мировая война, события 90-х годов ХХ века, кажется, полностью отделили хорватов от славянства, а значит, и Православия...

Однако, совсем недавно стало известно о группе хорватов, не только открыто исповедующих православие, но и утверждающих, что именно оно есть истинная ...религия хорватов. Вдохновителем хорватского православия является о.Пантелеймон, ныне подвизающийся в одном из сельских монастырей в Греции в г.Патры. Этот человек, в прошлом художник, с православием познакомился прежде всего через свидетельствования РПЗЦ. Известно также, что о.Пантелеймон (во святом крещении Мефодий), как и Иосиф Муньес, начал свой путь в православии с знакомства с православными иконами. Отец Пантелеймон действительно нёс тяжёлый крест, он ещё до войны стал посещать православный храм. А во время войны он был чуть ли не единственным человеком в Загребе, открыто исповедующим православие. Впоследствии вокруг него сложилась небольшая группа хорватов, принявших православную веру.

В самый разгар правления ультранационалиста Туджмана он опубликовал в известном хорватском журнале "Глобус" статью, где утверждал, что хорваты изначально приняли именно православную веру, а также — что их будущее может быть лишь в сообществе православных народов, или же его не будет вовсе. Впоследствии о. Пантелеймон подключился к сообществу славян-зелотов, которых окормляет одна из греческих старостильных церквей. Среди них есть сербы, болгары, македонцы, русские.

История о. Пантелеймона, как и многих людей с католическо-протестантского Запада, ныне православных, ещё и ещё раз указывает на великую русскую миссию по распространению истины православной веры.