Митрополит Вениамин (Федченков): "Конец" Церкви

"Конец" Церкви

"13.1.1953

Еще когда я был в Риге, то уполномоченный говорил мне, не стесняясь, что через десять лет религия исчезнет. С тех пор прошло уже года три; следовательно, по его (а может быть, это общее мнение неверующих?) мнению, осталось всего — семь лет. Теперь январь 1956 года — уже осталось бы четыре года?! Конечно, не верно, — чтобы Церковь исчезла в такой короткий срок!

Но Господь Сам предсказал, что "Сын Человеческий, пришедши [во второй раз], едва ли найдет веру на земле" (ср.: Лк. 18, 8). Точнее так сказано Им: "Сын Человеческий, пришед, найдет ли веру на земле".

Его слово — несомненно!

Очень недавно, уполномоченный Г. Д. А., в беседе с священником сказал, что религия сама собою скоро умрет. Священник стал мирно возражать ему, что многое взято даже из десяти заповедей закона Моисея; что даже идея о неверии будущего совпадает с вышеуказанным пророчеством Христовым — и так далее. Но уполномоченный "верил" в свое…

Для нас же, христиан, несомненно слово Сына Божия: Церковь будет "неодоленна" "вратами ада", то есть диавола, до самого конца мира.

Правда, истинно верующих будет очень мало "найду ли веру на земле?" Но будет, несомненно!

И апостол Иоанн, в Апокалипсисе, пишет про предпоследний период Церкви (Филадельфийской — "братолюбный" (*) : "Знаю твои дела; вот Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее: ты не много имеешь силы, и [но] сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего. И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего" (Апок. 3, 8, 10-11).

И здесь говорится: "Ты не много имеешь силы" — то есть верующих. Но зато они будут такими высокими духовно, что к этому остатку придет остаток еврейский, истинно верующие иудеи (Рим. 11, 25 — 31); не те, которые себя называют этим именем, а по существу "сатанинское сборище", а истинные иудеи, которые "придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя" (Апок. 3, 9)…

Значит, и иудеи сделаются неверующими… А два "остатка" сольются: христианский и еврейский.

Значит, христианство будет до предпоследнего периода (Филадельфийского).

Но и это еще — не конец! Наступит последний период — (Лаодикийский (**) ), — когда наступит равнодушие к вере: "Ты ни холоден, ни горяч… Но как ты — тепл [теплохладен, равнодушен], а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Итак, будь ревностен и покайся! Се, стою у двери и стучу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам" (Откр. 3, 15-17, 19, 22).

Вот тогда — конец!

Значит, Церковь будет до самого конца; только количественно небольшая. Но еще есть возможность быть "ревностным и покаяться".

А общее настроение — теплохладное, равнодушное.

Но (по-видимому) пред этим — "в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них" (Апок. 9, 6).

Будут,- как известно, — скорби от "гнева" Божия… "И град, величиною в талант, пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая" (Апок. 16, 21).

Скорби уже не помогали людям: они и за скорби "хулили Бога"…

А потом будет духовная Церковь (гл. 21-22).

Значит, — неверно, что Церковь исчезнет… Нет, — уменьшится в количестве, но сохранится: "Врата адовы НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЕ"!

Поэтому, что бы ни думали неверующие, что бы ни говорили они, что бы ни предсказывали о близости конца Церкви, — все это не верно. Но Церковь будет уменьшаться к концу: Господь Иисус Христос "найдет ли [не сказано: НЕ найдет] веру на земле".

Замечательные слова

Я из Америки спросил Патриарха Сергия ( Страгородского — ред.) , чтобы он дал мне какие-либо советы. Он ответил немного, но весьма глубоко.

Приблизительно припомню текст.

"Что я могу посоветовать вам (мне)? Вы и сами знаете. Скажу разве: перечитайте пастырские послания" (то есть к Тимофею — два, и к Титу — одно).

Каноны — тоже. И составьте к ним картотеку. Главное: нам быть в Церкви; если мы — в Церкви, то мы имеем все.

А внешних — судит Бог (1 Кор. 5, 13)".

Разъясняю:

1. Пастырские послания много говорят об отношениях к хозяевам — господам. Я это давно принял к сведению.

2. Каноны? Всегда нужны. Но в них не говорится о политике, а только о вере.

3. Главное же — в ЦЕРКВИ.

Не говорится о Христе… И сектанты говорят о Христе… И другие исповедания. А о Церкви (и именно: Православной, истинной!) только мы, патриархисты.

Ни эмигранты, ни раскольники не говорят о ней.

Сам Господь предсказал: будут говорить, — "вот тут Христос!" — "Нет, у нас!" — Нет, там! "Не ходите: и не ищите" (Мф. 24, 23)… А вот Церковь есть — "столп и утверждение истины" (1 Тим. 3, 15)… Здесь — спасение несомненное и неодоленное.

Значит, нам нужно оставаться в Церкви. Во что бы то ни стало… Непременно.

4. "Внешних же (вне — Церкви) судит Бог!"

Чудно. "

Из дневниковых записей

митрополита Вениамина (Федченкова)

/1880-1961/

Примечания

(*) Существует мнение, что семь Церквей, имена которых содержатся в Откровении Иоанна Богослова, означают семь периодов жизни всей Церкви Христовой от ее основания до кончины мира. Таким образом, Филадельфийская Церковь (с греч. "братолюбивая") — предпоследний период. Другие толкователи понимают под ней одну из Христианских Церквей или всю вообще Христианскую Церковь в последние времена. Согласно Л. А.Тихомирову, в последнюю эпоху земной жизни Церкви Христовой немногочисленная Филадельфийская Церковь будет сосуществовать с Лаодикийской. "В Филадельфийской Церкви, — пишет он, — надо думать, сохранится до конца мира чистая Невеста Христова". Подробнее см. в кн.: Россия перед Вторым пришествием . Т.2. с.369-371.

(**) Лаодикийская Церковь (с греч. "народоправческая") — согласно Откровению Иоанна Богослова, последний, седьмой период земного существования Церкви Христовой. Эта многочисленная Церковь, будучи ни холодной, ни горячей, будет Господом "извергнута из уст". "…Вероятно, большинство именуемых "христиан", — писал Л. А.Тихомиров, — будет падать все ниже, так как мир переходит в седьмую эпоху, Лаодикийскую…"

Справка

Митрополит Вениамин (Федченков; 1880-1961) — выдающийся иерарх Русской Православной Церкви — прожил долгую, трудную и интересную жизнь, всецело отданную служению Богу, Святой Церкви и народу Божию. Господь судил ему проходить жизненное поприще в годы суровых испытаний, выпавших на долю нашей Церкви и Отечества (о его жизни см. Журнал Московской Патриархии, 1993, №№ 2-10 "На рубеже двух эпох", а также одноименную книгу, вышедшую в Москве в 1994 г.). Ему довелось быть свидетелем и участником многих событий нашей недавней истории, познать горечь изгнания и радость второго обретения родины. Он хорошо знал жизнь народа, ибо родился и получил воспитание в крестьянской семье, но не менее хорошо он знал деяния и помыслы сильных мира сего. Даже если просто назвать некоторые имена этих людей, то станет ясно, насколько широк был круг общения владыки. Он встречался и имел беседы с императором Николаем II и его супругой Александрой Федоровной, митрополитом Сергием (Страгородским, впоследствии Патриархом) и митрополитом Антонием (Храповицким), епископом Феофаном (Быстровым), П. Н. Врангелем и многими, многими другими выдающимися деятелями. Он всю свою жизнь по крупице собирал духовную мудрость в беседах и встреча с "большими людьми" и щедро делился этим своим духовным богатством с читателями своих книг.

Творения владыки Вениамина, к счастью, сохранились до наших дней, хотя местонахождение многих его работ до сих пор неизвестно. Судя по тому, что дошло до нас, его всегда привлекала тайна святости. Живая вера в Бога, в заступничество Божией Матери и святых дышат в каждой строчке творений владыки. О вещах высоких, небесных он говорит просто, задушевно и доверительно.

Последние годы своей жизни владыка Вениамин провел на покое в Псково-Печерском монастыре. Старожилы обители до сих пор помнят его проникновенные проповеди, которые многие слушали со слезами радости и умиления. Владыке дано было от Бога не только проникнуть в сокровенные тайны Царства Божия, но и удивительно просто и доходчиво поведать об этих тайнах своим слушателям и читателям…