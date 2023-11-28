Сербской православной церкви в Хорватии грозит банкротство

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Неожиданная новость встревожила общественность и верующих в Сербии. В отношении Сербской православной церкви (СПЦ) в Хорватии может быть применена процедура банкротства якобы из-за её многомиллионных долгов.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

Такое решение намерен принять торговый суд в Загребе 19 декабря — крайний срок, когда долг может быть погашен. СПЦ является первой из 60 религиозных структур Хорватии, в отношении которой инициируется применение подобной жёсткой меры. Если бы об этом не было официально объявлено в Загребе, то мало кто бы в это поверил, учитывая, что Сербская православная церковь является одним из самых успешных сербских "предприятий”. Епархия в Загребе получает деньги (судя по всему, немалые) из бюджета Хорватии, не говоря уже о миллионных дотациях из сербской государственной казны. При этом Церковь не платит никаких налогов.

Почти все хорватские СМИ опубликовали информацию о том, что торговый суд в Загребе назначил на 19 декабря слушание, на котором будет принято решение по предложению об открытии банкротства Загребско-Люблянской епархии. Суд также обязал митрополита Кирила Бойовича, главу СПЦ в Хорватии, предоставить список всего имущества и всех обязательств епархии. При этом предоставление неточного либо ложного перечня будет приравнено судом к лжесвидетельству. Если уполномоченный представитель епархии по какой-либо причине не сделает этого в течение восьми дней, то этот вопрос будет заслушан в суде.

Суд ничего не ответил прессе

В случае отсутствия ответа суд может назначить лицо, уполномоченное представлять должника, а также наложить штраф на сумму до 1 330 евро — так говорится в постановлении, подписанном судьей в Загребе Ядранкой Маджерух.

Примечательно, что никакой дополнительной официальной информации и объяснений со стороны судебных инстанций не даётся. Почему Загребско-Люблянская епархия находится на грани банкротства, сколько она должна в бюджет, кому и за что конкретно, — это вопросы, на которые ещё нет официальных ответов.

Как пишет белградское независимое издание "Нова", газета направила соответствующий запрос в Сербскую православную церковь, но пока реакции оттуда нет. Также нет и обратной связи от торгового суда в Загребе.

Как считают эксперты в Сербии и Хорватии, само дело имеет весьма чувствительный и во многом закрытый характер. Есть опасения относительно возникновения политических последствий, которые, по понятным причинам, невыгодны обеим сторонам и в Белграде, и в Загребе.

Милорад Пуповац, президент Сербского национального совета, не скрывает своего удивления по поводу этой истории.

"Честно говоря, я не знаю, как это возможно, когда государство заботится о том, чтобы каждая религиозная организация, в первую очередь, Сербская православная церковь, была финансово стабильной. Что касается меня, я думаю, что о банкротстве нет ни слова, и до этого не дойдет”, — говорит Пуповац.

Известно, что Хорватия даёт значительные средства из государственной казны, когда дело доходит до финансирования религиозных организаций в государстве. В этом смысле подходы правительства практически такие же, как и в Сербии. Это означает, что все церкви и религиозные общины получают деньги из государственного бюджета. Конечно, в силу религиозных традиций в Хорватии, католическая церковь доминирует в списке бюджетных пожертвований. В Сербии, где исторически большинство граждан исповедуют православие, предпочтение отдаётся заботе о нуждах СПЦ.

Хорваты дали срок до 19 декабря

В свою очередь, директор Центра документации и информации "Veritas" в Загребе Саво Штрбац сообщил, что процедура против Загребско-Люблянской митрополии не будет продолжена, если епархия погасит свои долги до 19 декабря, когда в городе Карловац запланировано слушание.

Как пояснил Штрбац, "если процесс открывается, а затем производится оплата на любом этапе, в том числе и в счёт погашения судебных издержек, процесс приостанавливается, то есть в дальнейшем разбирательстве нет необходимости".

Он указал, что ранее 4 октября уже состоялось одно слушание, и судебным решением было приостановлено сокращённое разбирательство по делу о банкротстве должника, которое было возбуждено по запросу хорватского финансового агентства (FINA), и было решено, что процедура будет продолжена "с применением общих положений закона о банкротстве".

Штрбац отметил, что в законе о банкротстве Хорватии говорится, что предварительное разбирательство может быть открыто, когда суд определяет "наличие угрожающей неспособности заплатить и выполнить существующие обязательства в срок".

Известно, что загребско-люблянская епархия имеет определённый доход от своей собственности в Загребе, которую она в основном сдаёт в аренду. Проблема для хорватских властей заключается в ограниченных возможностях по взысканию средств с должников.

Сербская православная церковь сообщила, что митрополию просят также погасить долг в размере 100 тысяч евро в качестве компенсации за судебные издержки, понесенные в ходе судебного разбирательства по делу о сносе резиденций митрополита Загреба в 1992 году, в которой также находились музейная экспозиция и библиотека. СПЦ проиграла судебный процесс, но церковь, хотя, как там считают, "приговор несправедлив", заплатит эту сумму.

Сербия много помогает церкви

Хотя официальных и точных данных нет, несомненно, что правительство Сербии помогает СПЦ огромными многомиллионными суммами, включающими пожертвования, так и выделяя деньги из текущего бюджетного резерва. Например, в 2021 году несколько епархий СПЦ получили в общей сложности около 290 миллионов динаров или около 2,46 миллиона евро из бюджета. Средства шли, в основном, на ремонт и строительство церквей и монастырей, художественное оформление храмов и другие цели.

Президент Сербии Александр Вучич ещё в 2020 году заявил, что за три с половиной года только на строительство храма Святого Саввы в Белграде (крупнейший и главный в стране храм) было выделено 43 миллиона евро.

Сербские оппозиционные источники подчёркивают, в том числе, и с целью досадить Александру Вучичу и его правительству, что СПЦ вошла в другие виды бизнеса, а именно, занимается строительством недвижимости, приносящим значительные доходы. Так, в новом белградском районе "Блок 32” недавно возведен элитный жилой и коммерческий комплекс, и одним из инвесторов якобы была именно СПЦ.

Несколько лет назад оппозиционные СМИ в Белграде писали, что Сербская православная церковь, хотя официально и не является коммерческой структурой, стала одним из самых успешных субъектов хозяйственной деятельности в стране и занимает третье место в Сербии по доходам, уступая "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС) и EPS.

Оппозиционное издание "Блиц" ранее сообщало, что Сербская православная церковь собирает 140 миллионов евро в год в своих 40 епархиях. Понятно, что все эти данные приводятся со ссылкой на "независимые" источники информации и проверить их достоверность весьма проблематично.

Пока ситуация вокруг СПЦ в Хорватии находится в процессе развития. Скорее всего, будут возникать различные спекуляции и домыслы. С учётом весьма непростых политических отношений между Сербией и Хорватией, очевидно, что Белграду будет невыгодно пускать весь процесс на самотёк. Время до назначенной даты суда ещё есть, поэтому не стоит исключать, что вопрос будет урегулирован в досудебном порядке.