Священник из ЦАР: мы очень любим русских святых

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Центральноафриканской Республике с представителем Русской православной церкви в ЦАР отцом Сергием (Гуймала). Он рассказал, почему служит дьяконом в православном храме, встречался ли он лично с патриархом Кириллом и как жители ЦАР относятся к военным инструкторам из группы "Вагнер" и в целом к русским.

Фото: Pravda.Ru

— Отец Сергий, вы родились в Банги, столице ЦАР. Почему решили стать священником Русской православной церкви?

— Потому что мне это нравится. Крестили меня в католической церкви, я находился тогда в католическом монастыре. Потом я перешёл к русскому православию. Это была византийская церковь в Камеруне. Я там жил и учился семь лет. Меня назначили первым священником в той церкви. Так что я первый, кто организовал в Камеруне православную церковь. Патриархат Александрии должен был сделать там православную церковь, но не смог. И Бог дал мне возможность это сделать.

Люди были удивлены, почему именно православная церковь. Хотя уже 17 лет назад православные церкви были почти везде. Я проработал восемь лет в той церкви. Но она была не канонической. Я был разочарован тем, что работаю в церкви, но она не является канонической. И я первый раз поехал в Москву.

Я хотел как можно скорее пройти обучение, чтобы приобщиться к русской вере, к православию.

После этого я был дьяконом в Марокко. Потом вернулся сюда, в ЦАР, и продолжаю служить дьяконом. Меня второй раз пригласили в Москву. Когда я туда приехал, меня рукоположил священник Русской православной церкви. Я должен был встретиться с патриархом Кириллом, но из-за ковида не получилось это сделать. В Москве я ходил в монастырь Святой Троицы, был у святой Матроны. Видел в Москве много музеев, Кремль.

Я очень рад, что сейчас служу в канонической православной церкви. Всё идёт хорошо. Мы смогли собрать наших людей, построить церковь. Митрополия финансировала строительство православной воскресной школы для детей. Митрополит Леонид, православный патрон Африки, сейчас находится в Москве. Уже год он поддерживает нашу школу.

— Кого из русских святых вы любите больше всего?

— Мы очень сильно любим русских святых, особенно:

преподобного Сергия Радонежского,

святую Матрону,

святого Николая,

святого Даниила

и других.

Так что я настоящий православный русский. Сергий Радонежский — мой святой покровитель, я ношу его имя. Сергий молится за нас.

— Сколько у вас в церкви прихожан?

— Когда я перешёл в Московский патриархат, у нас было много православных, почти 700 человек. Но те, кто против православия и даже против всех русских, начали распространять ложную негативную информацию о русских. И многие прихожане ушли от нас. Сейчас на воскресную службу ходит примерно 400 человек.

— А как вообще здесь люди относятся к русским?

— Наша страна разделена из-за политики. У нас было много кризисов, которые привели к войне. Вооружённые группировки приходили, грабили, убили много людей. Это было выгодно только для оппозиции.

Наш президент подписал большой договор с русскими по поводу безопасности. С тех пор уже пять лет мы живём в мире благодаря русским. Это не нравится оппозиции и внешним врагам.

Поэтому у нас страна поделена: половина за Россию, половина за Францию.

— Как население относится к русским военным инструкторам из группы "Вагнер", которые здесь работают?

— Я хочу подчеркнуть, что люди даже путают. Они думают, что все русские, которые здесь находятся, являются военными. На самом деле здесь есть дипломаты, учителя, коммерсанты и много кто ещё. Но местные жители думают, что это всё инструкторы из "Вагнера". Русские здесь сделали много хорошего, но люди в основном смотрят на "Вагнера".

Мы очень рады, что у нас в стране сейчас безопасно, и это всё благодаря инструкторам из "Вагнера". Нет никаких конфликтов между военными из "Вагнера" и обычным населением.

Большинство простых людей любят русских, но есть те, кто верит пропаганде против русских. Поэтому они тоже распространяют плохую информацию.

— У вас по всем телеканалам шла информация о том, что погиб Евгений Пригожин, глава "Вагнера". Как люди к этому отнеслись?

— Нам было больно это слышать. Это тяжёлая потеря. Но мы надеемся, что после его смерти сотрудничество с Россией всё равно продолжится.