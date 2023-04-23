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Инна Новикова

Архимандрит Александр Глоба: униатов создал Ватикан, чтобы победить православие

4:35
Религия » Религии России » Православие

На Украине участились нападки на православные храмы, священников. Кто стоит за этой агрессией, зачем в Ватикане придумали униатов, как папа римский неоднократно обманывал константинопольских патриархов и почему Варфоломей не имеет права на православные храмы Украины, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой архимандрит Александр Глоба.

Архимандрит Александр Глоба: униатов создал Ватикан, чтобы победить православие

— Отец Александр, вы клирик Городницкого мужского Свято-Георгиевского монастыря в Житомирской области. Три года назад вы были вынуждены покинуть Украину. Сначала там были нападения на храмы, монастыри. Теперь дошла очередь до Киево-Печерской лавры. Как вы оцениваете происходящее?

— Украина всегда была страдальческой землей. Со времен Петра (Могилы) католическая церковь наступала на Русскую православную церковь (РПЦ), пыталась изуродовать православную веру, уничтожить ее. Очень часто на православные монастыри нападали исповедовавшие католичество:

  • военные,
  • монахи,
  • иезуиты.

Они убивали всех насельников, топили в реках, закапывали живьем. Так насаждали веру папского римского престола. Именно с той стороны идут сейчас нападки на каноническую православную украинскую церковь.

Униаты при Сталине были катакомбниками, но они могли прийти в РПЦ, получить образование и быть принятыми в клир, невзирая на то, что не отказывались от своей ереси. Они становились священниками в лоне РПЦ. Но как только в 90-е годы появилась возможность уйти из РПЦ, они с радостью забирали храмы и монастыри, переводили их в униатскую общину и разваливали епархии. В Львовской епархии много храмов перешли под контроль униатов.

Униаты — это восточные католики, которые были синтезированы римским престолом специально для того, чтобы победить православие.

Люди православной веры привыкли к православным обрядам. И в Ватикане придумали такую систему, "серую зону", где люди могли бы исповедовать обряд православной церкви, а считать за старшего папу римского.

Униаты очень похожи на православных в обрядовой части, но главное различие в том, что это католики.

— Это началось в 90-е годы. Русская православная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата как-то реагировали на это?

— Святейший патриарх Алексий II часто обращался к папе Иоанну Павлу II, писал письма. Но встречи с римским престолом были отмены из-за того, что бессовестная политика римского престола начала простираться на каноническую территорию РПЦ. Тогда убивали православных священников, их семьи. Униаты очень часто применяли силу. Главный собор униатской церкви был в Львове. А они нарушили эту договоренность и поставили кафедральный собор униатской церкви в Киеве, на канонической территории Киевского митрополита.

Сейчас папа римский заигрывает с Варфоломеем, они собираются праздновать некоторые церковные праздники вместе, чтобы убрать разделение между церквями. Всё идет к новой унии.

В истории православия было несколько уний, бессовестно совершенных константинопольской церковью. Папа римский всегда много обещал, но всегда обманывал православных, прежде всего, константинопольских патриархов.

Видимо, этот константинопольский патриарх хочет войти в историю как творец новой унии. Но он будет обманут.

— Варфоломей получил очень хорошие куски в плане церковной собственности после того пресловутого томоса. Теперь они перешли в Константинопольский патриархат.

— Это неправильно. Потому что храмы, которые перешли в Константинопольский патриархат, были построены во времена русских царей. Вера православная никогда Константинополю не подчинялась. Каким образом Варфоломей захотел иметь в собственности храмы, к которым рука константинопольских патриархов не прикасалась и глаза этих патриархов их не видели?

— Самое ужасное, что они претендуют на Киево-Печерскую лавру, которая была основана в 1051 году при Ярославе Мудром.

— Эта рейдерская акция закончится поражением для них. Всё вернется в каноническое поле патриарха Московского. Я уверен в этом.

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https://youtu.be/gWU0A8FndQw
Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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