Успение Девы Марии - Богородичная Пасха

Успение Пресвятой Богородицы — один из тех праздников, в духовной глубине которого отразилась та неотмирность, что была нам явлена Господом Иисусом Христом и идущими за Ним. Инаковость, разница в восприятии самых важных вещей. Потому что тяжело человеку неверующему понять — как можно праздновать смерть?

Но при чествовании Божией Матери 28 августа по новому стилю Ее уход из земной жизни даже смертью не называется. Мы по-прежнему произносим славянское слово — Успение, и означает оно погружение в сон, мирную, подобную тихому сну кончину. Этот праздник — один из двунадесятых, венчающий Успенский пост, и всегда он исполнен особой торжественности и благоговейной духовной тишины.

Давайте мысленно обратимся к древним временам, когда после Христова Вознесения Его ученики разошлись по миру с проповедью Евангельского учения.

На горе Сион, как именуется в Новом Завете возвышенность в южной части Иерусалима, находилась Сионская горница. Здесь Господь на Тайной Вечере впервые совершил таинство Святого Причащения. Неподалеку от нее стоял дом святого апостола и Евангелиста Ионна Богослова — любимейшего ученика Христа. Он был еще юным, когда, услышав Спасителя, пошел за Ним и с тех пор полностью посвятил себя Христовой вере. Иоанн навсегда остался девственником, у него никогда не было жены и детей, но Спаситель дал ему иную семью. Именно Иоанну Богослову Господь Иисус Христос вверил заботу о Своей Матери. Об этом распятый Господь так сказал Богородице и любимому ученику, единственному из апостолов, кто был рядом во время Его крестного страдания: "Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе" (Ин. 19, 26-27).

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Так после Христова Воскресения Пресвятая Дева стала жить в доме апостола Иоанна. Она предпочитала проводить дни в молитвенном уединении, но к Ней часто приходили апостолы и многие другие уверовавшие во Христа. Богородица охотно принимала их и рассказывала о чудесных событиях, предварявших рождение Ее Божественного Сына, обо всей Его земной жизни, о страшных днях Его страданий и смерти и торжестве Божественного Воскресения. Новообращенные христиане приходили в Иерусалим из дальних земель, чтобы только увидеть и услышать Богородицу — слава о Ней распространилась по всему миру.

Апостолы после приятия Святого Духа, сошедшего на них также в Сионской горнице в день Пятидесятницы, оставались в Иерусалиме около десяти лет, проповедуя Христову веру среди иудеев. Они желали как можно чаще видеть Пресвятую Деву, слушать Ее речи. При жизни Христа Его Пречистую Мать не видели среди апостолов. Сейчас же Христовы ученики, которые встречали Учителя уже после Его Воскресения и были свидетелями Его Вознесения на Небо, должно быть, по-человечески скучали по возможности видимого общения с Ним — и они восполняли это постоянным пребыванием с Матерью Господа. Они горячо благоговели перед Ней, и Она стала средоточием их единства.

Дева Мария при этом оставалась верной себе, такой же скромной и мудрой, как всегда. До самой своей кончины Она сохранила смирение, не пыталась выступать с проповедями, предоставляя это апостолам и другим, кого Господь назначил на подобное служение. Богородица служила Церкви иначе — самим своим обликом, своими молитвами и добрыми делами — все время после Вознесения Божественного Сына Она с любовью и присущей Ей кротостью заботилась о больных и сиротах, о вдовах и нищих. Каждый день приходя к гробу Господню, Она молилась обо всем человечестве.

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Пресвятая Богородица укрепляла Христианскую церковь и проповедовала учение Своего Сына всей своей жизнью. Первые христиане благоговейно уважали Ее за мудрость и святость, доброту и глубину веры. Апостолы записывали все, что Она рассказывала о своей жизни и о земной жизни Христа. Эти рассказы дошли до наших дней, так же как и описание внешности Пресвятой Богородицы. Церковный историк Никифор Каллист (ХIV век) собрал свидетельства видевших Ее, в том числе, святого Дионисия Ареопагита и святого Кирилла, архиепископа Александрийского.

По преданию, Матерь Божия "была роста среднего или, как иные говорят, несколько более среднего; волосы златовидные; глаза быстрые, с зрачками как бы цвета маслины; брови дугообразные и умеренно-черные, нос продолговатый, уста цветущие, исполненные сладких речей; лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое; кисти рук и пальцы длинные… Она в беседе с другими сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась; совершенно безыскусственная, простая, Она нимало о Себе не думала и, далекая от изнеженности, отличалась полным смирением. Относительно одежд, которые носила, Она довольствовалась их естественным цветом, что еще и теперь доказывает Ее священный головной покров. Коротко сказать, во всех Ее действиях обнаруживалась особая благодать".

Священномученик Дионисий Ареопагит (+96 год) сподобился видеть Пречистую Деву в Иерусалиме через три года после того, как был обращен святым апостолом Павлом из язычества в христианство. Описывая апостолу Павлу впечатления от этой встречи, святой Дионисий писал: "Свидетельствуюсь Богом, что, кроме Самого Бога, нет ничего во Вселенной, в такой мере исполненного Божественной силы и благодати. Никто из людей не может постигнуть своим умом то, что я видел. Исповедую пред Богом: когда я Иоанном, сияющим среди апостолов, как солнце на небе, был приведен пред лицо Пресвятой Девы, я пережил невыразимое чувство. Предо мною заблистало какое-то Божественное сияние. Оно озарило мой дух. Я чувствовал благоухание неописуемых ароматов и был полон такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести этих знамений и начатков вечного блаженства и Небесной славы. От Ее благодати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух. Если бы у меня не были в памяти твои наставления, я бы счел Ее истинным Богом. Нельзя себе и представить большего блаженства, чем то, которое я тогда ощутил".

В 57 году святой Дионисий Ареопагит прибыл на погребение Пресвятой Богородицы. Из этого факта многие церковные исследователи выводили возраст, в котором почила Дева Мария. Ведь в канонических текстах ничего не сказано о том, сколько лет Богородица прожила на земле. Но если Рождество Христово последовало на 15 году жизни Божией Матери, то она, очевидно, дожила примерно до 72 лет. Именно так считают святой Андрей, архиепископ Критский, святой Симеон Метафраст, святой Дмитрий Ростовский, Преосвященный Порфирий Успенский, а также видные церковные историки Епифаний и Георгий Кедрин.

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По преданию, основанному на словах священномучеников Дионисия Ареопагита и Игнатия Богоносца, святитель Амвросий Медиоланский в творении "О девственницах" писал о Матери Божией: "Она была Девою не телом только, но и душою, смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения, трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом Ее было — никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель".

В 44 году иудейский царь Ирод Агриппа начал гонения на молодую Христианскую церковь. По его приказу был обезглавлен брат Иоанна Богослова Иаков, брошен в темницу апостол Петр. Посоветовавшись между собой, ученики Христовы решили, что лучше всего им уходить сейчас из Иерусалима в другие земли, для проповеди христианства среди язычников. Они бросили жребий, чтобы определить, кому и куда отправляться с проповедью. В этот раз и Пресвятая Дева решила последовать за учениками Своего Сына и также бросила жребий. Ей досталась Иверия — нынешняя Грузия. Богородица стала собираться в далекую землю, но ангел, вестник Божий, явился Ей и сказал, что у Нее другое предназначение. Иверская земля будет просвещена позднее, а Пречистой Деве надлежит оставаться в Иерусалиме. Как всегда послушная воле Божьей, Дева Мария поступила по слову Небесного посланника. Она осталась в доме апостола Иоанна и продолжала принимать множество стекающихся к Ней верующих — в нелегкие для христиан времена Божия Матерь ободряла их и укрепляла, никому не отказывала в помощи.

По свидетельству Никифора Каллиста, враги верующих во Христа не раз покушались на жизнь Его Матери. Пресвятая Богородица выходила из дома только в сопровождении близких, и только в храм и на Голгофу, к святому Гробу своего Божественного Сына. Она подолгу молилась у Гроба Господня, и во время одной из таких молитв Богородице явился архангел Гавриил. Тот самый, что некогда возвестил юной Деве Марии о том, что Она избрана стать Матерью Бога-Сына. Архангел, благовестивший о Рождестве — начале Спасения, сейчас явился с иной вестью — о скором конце земного пути Богородицы. Он сказал, что вскоре Она перейдет из земного мира в Небесный. Когда-то он явился Марии с цветком лилии в руках, сейчас протянул Ей в ознаменовании своих слов ветвь райского древа. Великий церковный писатель святитель Димитрий Ростовский, описывая события Успения Пресвятой Богородицы, уточнял, что это была ветвь от финиковой пальмы.

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Богоматерь обрадовалась известию. Ведь вскоре Ей предстояло увидеть Своего Сына! Она рассказала об этом своим близким и пожелала в последний раз благословить всех апостолов и проститься с ними. Пресвятая Дева завещала, чтобы Ее тело было погребено в Гефсиманской пещере, там, где покоились Ее святые родители, Иоаким и Анна, и праведный обручник Иосиф.

Отец Пречистой Девы — святой Иоаким преставился 80-летним старцем через несколько лет после Введения трехлетней Марии во храм. Ее мать, святая Анна, оставшись вдовой, переселилась из Назарета в Иерусалим, здесь она приобрела два имения. В одном из них Анна устроила склеп для почивших членов семьи, где и была погребена рядом с Иоакимом. Здесь же предстояло упокоиться и Богоматери.

В день, возвещенный архангелом Гавриилом, Пресвятая Дева лежала на украшенном одре и молилась в ожидании кончины. По Ее молитве из дальних стран стали собираться Апостолы, все, кроме апостола Фомы. Святой Иоанн Дамаскин говорил, что они слетелись, подобно облакам и орлам, чтобы послужить Божией Матери. Богоматерь сообщила ученикам Своего Сына, что скоро покинет их. Во время этой беседы чудесным образом предстал перед Богородицей со своими учениками и апостол Павел, который не ходил с Христом вместе с 12 апостолами, но сравнялся с ними силою своей веры и трудами во славу Господа.

В час, когда Богоматери надлежало отойти в иной мир, апостолы окружили ложе, на котором Она пребывала. "Внезапно в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта и слава Господня нисходит с небес, — Сам Царь славы Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери" (Димитрий Ростовский, "Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии").

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Божия Матерь произнесла: "Величит душа Моя Господа и возрадовался дух Мой о Бозе Спасе Моем, яко призре на смирение рабы Своея". Без страдания, тихо и мирно, словно сне, душа Пречистой Девы покинула земной мир и отошла к Вечной жизни.

Святые апостолы Петр, Павел, Иаков и другие из числа двенадцати понесли одр, на котором лежало тело Пресвятой Богородицы. Ее приемный сын Иоанн Богослов шел впереди с райской светозарной ветвью. Другие апостолы и множество христиан сопровождали одр с песнопениями, со свечами и ка­дилами. Это торжественное шествие началось от Сиона и через весь Иерусалим прошло в Гефсиманию.

Чудесные явления: облако света, появившееся над процессией, звуки небесной музыки, — слышали как верующие христиане, так и их недоброжелатели. И те, и другие изумлялись, но первых явное присутствие небесных сил при погребении Матери Иисуса Христа воодушевляло и утешало, вторые же злобились. И не преминули донести обо всем первосвященникам. Те велели стражникам процессию разогнать, а тело Девы Марии сжечь. Стража бросилась выполнить приказ, но сопровождавший шествие облачный венец спустился к земле и укрыл христиан от глаз их врагов. Когда упорствовавший, несмотря ни на что, первосвященник Афония все же попытался опрокинуть одр с телом Богоматери, незримый ангел отсек ему руки. Потрясенный Афония раскаялся в своем поступке и получил исцеление. Тогда и он прославил Христа и его Пречистую Матерь.

И после представления Богоматери в иную жизнь Ее любовь к людям не переставала миловать и помогать нуждающимся. Не только раскаявшийся Афония получил исцеление, но также и немало других больных, прикоснувшихся к священному одру с верой и любовью.

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Наконец святое шествие достигло Гефсимании, люди с плачем стали прощаться с Пречистой Девой. Лишь к вечеру святые апос­толы смогли положить Ее тело в гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем.

По Божиему промыслу Апостол Фома не присутствовал при погребении Богородицы. Он прибыл в Иерусалим по прошествии двух дней на третий и, расстроенный и пораженный случившимся, заплакал возле пещеры, где погребли Деву Марию. Сочувствующие Фоме апостолы решили открыть пещеру, чтобы дать ему возможность проститься с телом Божией Матери.

"…когда святые Апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было, — остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание; святые Апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благоговением оставшуюся во гробе погребальную пелену, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Богородицы" (Димитрий Ростовский, "Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии").

Пречистая Дева Богородица была телом восхищена на Небо, и недаром праздник Ее Успения называют нынче также Богородичной Пасхой. Вечером того же дня, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, Сама Матерь Божия явилась им и сказала: "Радуйтесь! Я с вами — во все дни". Это так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя ("часть Господа"), и воскликнули: "Пресвятая Богородица, помогай нам".

Об Успении Божией Матери в Православной церкви известно с апостольских времен. В I веке об этом свидетельствовал священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке о телесном перенесении Пресвятой Девы Марии на Небо писал Мелитон, епископ Сардийский. В IV веке святитель Епифаний Кипрский указывал на предание об Успении Матери Божией. Различные свидетельства об Успении Богородицы в XIV веке собрал и обобщил церковный историк Никифор Каллист.

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Святой Патриарх Иерусалимский Ювеналий (420-458 годы) доказывал перед императором Маркианом достоверность предания о чудесном восшествии Матери Божией на Небо. Он говорил супруге Маркиана, благоверной греческой царице Пульхерии: "Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания".

В некоторых местах в честь праздника Успения Богородицы совершается особая Служба погребению Богоматери, особенно торжественно — в Иерусалиме, в Гефсимании. Как уже было сказано, пречистое тело Девы Марии было погребено на семейном кладбище, Ее гроб христиане всегда благоговейно чтили и основали на этом месте храм.

В начале XII века паломник игумен Даниил впервые описал гробницу Богородицы на русском языке в сочинении "Житие и хождение игумена Даниила из русской земли":

"Расположен гроб святой Богородицы на ровном месте: была высечена в камне небольшая пещерка с маленькими дверьми, чтобы мог, наклонясь, войти человек; а в глубине той пещеры, напротив дверец, как бы скамья высечена в том же пещерном камне, — на той скамье и было положено тело Пречистой Владычицы нашей Богородицы, и оттуда же взято было в рай, оставаясь нетленным. По высоте пещерка та повыше человеческого роста, а в ширину четыре локтя и так и так; снаружи она, как терем, красиво отделана мраморными плитами. А сверху над гробом святой Богородицы была выстроена очень большая клетская церковь во имя святой Богородицы Успения; ныне же разорено погаными то место. Расположен гроб святой Богородицы внизу под великим алтарем этой церкви".

Чтобы войти в храм Успения Божией Матери, надо спуститься по лестнице из 48 ступеней. Погребальное ложе Матери Божией высечено из камня по образу древнееврейских гробниц и очень сходно с Гробом Господним. За усыпальницей находится алтарь храма, в котором ежедневно совершается Божественная литургия на греческом языке. Церковь Успения имеет по меньшей мере девять престолов, и в настоящее время в ней совершают богослужения все христианские конфессии кроме католиков и протестантов.