Державная неба и земли Владычица

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2 марта по старому стилю или 15 марта по новому — страшная дата 1917 года… День, когда последний русский император Николай II Александрович под давлением ближайшего окружения принял тяжкое и, увы, роковое решение — отрекся от престола Российского. Тогда — в пользу младшего брата, Великого Князя Михаила Александровича, не представляя, как глубоко пустило корни предательство.

С 1914 года Россия находилась в состоянии войны. Окружение государя убеждало его в том, что вся страна требует его отставки, что эта жертва приведет Россию к победе. Николай Второй был полностью изолирован от страны, и именно второго марта по старому стилю он написал в дневнике:

"Суть та, что во имя спасения России, удержания армии на фронте и спокойствия нужно сделать этот шаг. Я согласился… В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман".

Но в тот же день обретена была Державная икона Божией Матери в царской порфире и короне, со скипетром и державой — символами царской власти! — в руках. И это был, несомненно, знак свыше.

В 1917 году, 13 и 26 февраля, крестьянке Евдокии Андриановой привиделись необычайные сны. В первый раз таинственный голос сказал ей: "Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной. И пусть молятся". После этого сновидения верующая женщина начала усиленно молиться о толковании его и вышнем вразумлении.

26 февраля ей приснилась белая церковь с величественно восседающей в ней царственной Женой. Андрианова поняла, что Жена эта — Пресвятая Богородица…

Потрясенная Евдокия второго марта, в тот же день, что государь отрекся от престола, отправилась из села Перервы, где жила, к настоятелю церкви в селе Коломенском (в то время село в Московской губернии) — храма Вознесения Христова. Священник, выслушав Андрианову, показал ей все иконы, что были в храме, но той, что видела женщина в сновидении, среди них не оказалось. Тогда батюшка вспомнил о большой иконе, хранящейся в церковном подвале…

Этот образ и впрямь был черным — из-за многолетней пыли, осевшей на нем, даже не просматривалось изображение. Его немедленно очистили от грязи. И все увидели на иконе Царицу Небесную, восседающую на троне, в короне и красной царской порфире. Младенец Христос, на коленах у Матери, благословлял взирающих на икону. Произошло это второго, по новому стилю 15 марта, 1917 года. Скипетр и державу из рук святого Царя-страстотерпца приняла Сама Пресвятая Владычица. Так обретенная в Коломенском икона получила наименование "Державной".

Митрополит Тихон (Беллавин) писал в донесении Священному Синоду: "По сведениям, данным Членом Комиссии от Церковно-Археологического отдела при Московском Обществе Любителей Духовного Просвещения — протоиереем Страховым: икона не древняя, приблизительно конца XVIII века (не старше), по форме (вверху овальная) иконостасная, средняя, из третьего пояса (пророческого). По образу написания икона принадлежит к типу Цареградских икон Богоматери. Икона, вероятно, осталась от иконостаса, бывшего от Вознесенско[й] церкви ранее нынешнего".

Вскоре после обретения икону обновили в мастерских московского Алексеевского монастыря. Она сразу стала почитаться как чудотворная, с нее делали списки и рассылали по стране. Возили образ на молебны и в другие храмы, на фабрики и заводы Москвы, в Коломенском она оставалась только по воскресным и праздничным дням. В Марфо-Мариинской обители перед Державной иконой молилась преподобномученица Великая Княгиня Елизавета Федоровна. Служба и акафист Державному образу Божией Матери были составлены с участием Святейшего Патриарха Московского и всея России Тихона.

Чудесный русский поэт Сергей Бехтеев, пронзительно оплакавший в стихах разрываемую смутой Россию (его перу принадлежит, например, знаменитое стихотворение, найденное в бумагах старшей дочери Государя Николая Второго, Ольги, ошибочно приписываемое ей самой), писал: "В годину смут и трусости безславной, / Измены, лжи, неверия и зла, / Ты нам явила Образ Твой Державный…"

Оказавшись в изгнании за границей, как множество и множество русских людей, Бехтеев одно время работал церковным старостой в храме Державной иконы Божией Матери в Ницце. Он выражал общую в то время надежду и чувство православных к потерянной родине, обращаясь к России в посвященном Державной иконе стихотворении: "Твоя Заступница, Небесная Царица, / Тебя и грешную жалеет и хранит".

Можно много рассуждать о значении Державного образа для России, о сокрытом смысле его явления в горький и страшный для Империи день, когда Империи фактически не стало, можно делать выводы, спорить и не соглашаться. Суть остается — это чудо было. Чудо явления Державной иконы Божией Матери в селе Коломенском. Прошли десятилетия, и уже в наши дни люди, задающиеся вопросами: куда идет сейчас Россия, в чем ее гибель, а в чем спасение? — люди, мечтающие, чтобы их соотечественники на своем жизненном пути вспомнили о Боге и духовном заступничестве Пресвятой Богородицы, сделали Державную икону Царицы Небесной своим духовным знаменем.

Когда началось восстановление Православной России, в которое верили многие и многие из нас, — взоры верующих обратились к Державной. Не время и не место говорить сейчас, что было сделано, что нет, оправдались ли наши надежды, но то прекрасное духовное единение, которое испытывали русские люди, молясь перед образом Царицы Неба и земли, покровительницы нашего Отечества, само по себе было духовным возрождением.

Мы прекрасно помним время, когда шли споры о восстановлении храма Христа Спасителя. Мнения высказывались различные, но для многих верующих возрождение этого громадного храма в центре столицы, уничтоженного с потрясающим варварством и безумием, было символом рождения новой духовной России. К кому обратились эти люди с просьбами о помощи, со своими надеждами, со своим упованием? Опять же — к Пресвятой Богородице, к Державной ее иконе.

Так возник храм-часовня Державной иконы Божией Матери на Пречистенской набережной — возле места, где стоял когда-то грандиозный Храм Христа Спасителя. Еще в 1990 году был установлен первый камень с надписью "Закладной камень во имя Державной Божией Матери — предтечи Храма Христа Спасителя, который будет возрожден на этом святом месте". Пять лет строился деревянный шатровый храм по проекту архитектора Андрея Оболенского. Из года в год читали верующие акафист перед Державной иконой на Пречистенской набережной.

Помню, я впервые посетила этот храм в один из мартовских дней. Весеннее солнце, только недавно в этот день вырвавшееся из серой пелены, молодое и с непривычки яркое, проливало ясный свет на отстраивающийся Храм Христа Спасителя… В это время подъемный кран поднимал барельеф с изображением Господа Иисуса Христа благословляющего. Изображение это медленно поворачивалось вокруг своей оси — и создавалось удивительное впечатление, что Христос с высоты благословляет всю Москву, всех людей…

Деревянный шатровый храм-часовня возле огромного строящегося белокаменного собора производил удивительное впечатление — частицы старой Руси, чудом перенесшейся на эту стройку, чтобы благословить ее, стать ее духовной основой. Внутри небольших деревянных храмов — ощущение всегда волнующие: умиротворение, уют, впечатление, словно от дерева исходит тепло… И здесь люди молились перед почитаемым списком Державной иконы Владычицы, действительно оставляя суету за порогом.

И, конечно же, Коломенское… В этом прекрасном, ныне заповедном уголке Москвы возвышается очень красивый храм Казанской иконы Божией Матери. Здесь и находится сейчас она — та самая Державная икона, обретенная в 1917 году. В 1990 году первообраз был передан из Государственного Исторического музея вновь в Коломенское, но уже не в храм Вознесения Христова, а в Казанскую церковь.

После объединения Русской Православной Церкви и Русской Зарубежной Церкви, в августе 2007 года Державную икону Божией Матери провезли по русским приходам Европы, Америки и Австралии. Снова этот чудесный Богородичный образ явился символом сплочения, духовного единения и надежды на возрождение всего самого святого и светлого, что дает нам всем православная вера.