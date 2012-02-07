7 февраля православная церковь чтит чудотворный образ "Утоли моя печали"

7 февраля Православная Церковь чтит чудотворную икону Божьей Матери "Утоли моя печали". В этот день в 1760 году исцелилась молившаяся у образа Богородицы парализованная женщина. Припасть с молитвой именно к этой иконе велел ей некий голос, когда несчастная лежала в забытьи. А после — бесчисленное число чудес произошло от дивного образа. Само название ее как молитва. "Утоли моя печали", — скажешь и легче на душе становится, даже если совсем еще не умеешь молиться.

Женщина, которой было явлено первое чудо от этой иконы, и перекреститься-то толком не могла. Была она "расслабленной", то есть парализованной, многие годы мучилась от страшной боли и потеряла все надежды на врачей. Как-то лежала она в забытьи и услышала голос. Голос велел расслабленной ехать в Москву, в Никольский храм в Пупышах и помолиться там перед образом Пресвятой Богородицы. "Утоли моя печали" назывался образ… Как тут не поехать, хотя Москва и не ближний свет. Доподлинно неизвестно, откуда держала путь женщина, но он был далек, особенно при ее немощи.

25 января (7 февраля по новому стилю) 1760 года прибыла страдалица в перопрестольную. Конечно, виденного во сне образа в храме не оказалось. Священник лишь руками разводил, да вспомнил потом, что на колокольне хранятся какие-то старые иконы. Внесли образ Божией Матери — до того ветхий, что с трудом можно было разглядеть: Младенец держит в ручке какой-то свиток. Слов, конечно, было не прочесть. Пречистая Девы голову на бок и ладонью подперла, будто прислушивается к чему-то. К чему Она может прислушиваться? Конечно, к молитвам нашим. Стоило парализованной женщине прошептать что-то перед образом и перекреститься, как боль отступила, ноги будто окрепли, и она смогла самостоятельно сделать несколько шагов. Принято считать, что день чудесного исцеления и стал днем празднования иконы "Утоли моя печали".

По другой версии, 7 февраля 1760 года тогдашним митрополитом Тимофеем был освящен придел во имя иконы "Утоли моя печали", где и поставили чудотворный образ. В пользу последнего говорит тот факт, что мы практически ничего не знаем о чудесах, произошедших в то время от чтимого образа. Знаем то, что было их необычайно много, что особенно прославилась икона чудотворениями во время эпидемии чумы 1771 года. Но все документы, все записи погибли во время пожара. Рассказ о чуде с расслабленной из уст в уста передавался в народе до 1869 года, когда был впервые напечатан в "Московских епархиальных ведомостях". Как же тогда сохранилась в истории точная дата этого события?…

Многие историки утверждают, что в новом приделе находилась уже не сама чудотворная икона, а список с нее. Некоторые считают, что переписали образ отнюдь не по причине ветхости, а из-за того, что образ был "неправильным", дониконовским. Возможно, именно по причине неканоничности и отправилась икона на колокольню в свое время: постановления Священного синода велели либо изымать такие образа, либо исправлять двоеперстие на них.

Иконография образа "Утоли моя печали" едва ли не самая разнообразная среди всех богородичных икон. Существует несколько, выражаясь профессиональным языком, ее изводов. Младенец изображен то сидящим у Нее на руках, то лежащим в колыбели, которой не видно. В руках у Него всегда свиток, но надписи на нем тоже разные… На одних Матерь Божия смотрит вправо, на других — влево. Что интересно, вправо Пресвятая Дева смотрит часто именно на древних старообрядческих образах "Утоли моя печали" (их можно встретить в Сибири, в Молдавии, вдоль Дуная). Соответственно, и касается лба тоже перстами правой руки — двумя перстами.

Известно, что в храм образ привезли казаки в середине ХVII века: казачья слобода находилась тут неподалеку. Откуда? Возможно, с Молигевщины. Там, в городе Шклове находилась первая известная икона "Утоли моя печали". До XIX века она пользовалась большой славой и почитанием, но о ее послереволюционной судьбе неизвестно ничего. Быть может, в Пупыши попал ее чудотворный список.

Самый старый московский список иконы находится сейчас в храме Воскресенья Словущего близ Арбата. Он выполнен иконописцем царской мастерской и больше всего похож на могилевскую чудотворную икону. Москвичи приходили помолиться перед образом в сложных обстоятельствах, житейских скорбях. Прославились чудотворениями и другие московские списки этой иконы: в Иоанно-Предтеченском храме на Покровке, Петропавловском на Ново-Басманной, Сергиевский на Рогожской.

Однако всероссийского почитания удостоилась та икона, с которой мы начали свой рассказ. Перед ней молились царицы — супруги Павла I, Николая I и Александра II, совершал молебны святитель Филарет Московский. Он же освящал и Введенский придел храма Николокузнецкого храма. Сюда в 30-е годы и перенесли чудотворный образ Божией Матери из разрушенной церкви в Пупышах. Здесь икона находится и по сей день.