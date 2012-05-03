Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инна Пастухова

Как спасти душу замужней христианке?

15:20
Религия » Религии России » Православие

"Выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше, — писал коринфянам апостол Павел. — Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу". И среди святых больше безбрачных. Неужели семейная жизнь является препятствием для святости?

Как спасти душу замужней христианке?
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Что выше — путь брака или путь монашества? Христианство изначально задавало высокую планку и ставило подвиг девства и отречения от мира во имя Христово превыше всего. Хотя касательно этого прямого повеления Господа не было. "Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так", — писал в Послании к коринфянам апостол Павел.

Но хотя путь монашества в христианстве считается более высоким, он — для тех, кто "может вместить" (Мф. 19:2). Для тех, кто понимает, что не осилит его, святые советовали избирать брак — путь, лишенный крайностей как суровой аскетики, так и жизни по воле страстей. Но с одним условием, совершенно необходимым, чтобы бытовые заботы не подавили в человеке небесное тяготение: "время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; …и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего" (1 Кор. 7:31). В подтверждение этих слов мы находим среди святых замужних женщин, сумевших жить в обычном земном браке по-небесному.

Жены-мироносицы

Это были женщины разного возраста и социального положения, но всех их объединяла готовность идти за Христом. Когда над Ним насмехались: "не плотников ли Он сын?" (Мф. 13:55), когда Его и верующих в Него преследовали фарисеи: "ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги" (Ин. 9:22), когда "все ученики, оставив Его, бежали" (Мф. 26:56), а Его приговорили к смерти, и после Креста, когда апостолы почти потеряли веру — мироносицы были рядом. Что говорит Евангелие и церковное предание о тех из них, которые были замужем?

Саломия, жена Зеведея, галилейского рыбака

Она была дочерью Иосифа Обручника от первого брака, и наверняка такой же праведной, а плодом ее были замечательные сыновья — апостолы Иаков и Иоанн Богослов. Как они "тотчас, оставив лодку и отца своего", смогли последовать за Христом, так и она присоединилась к женщинам, служившим Ему. Зеведей, правда, тотчас за Христом не последовал. Вряд ли праведный Иосиф Обручник выбрал плохого мужа для своей дочери, но из Евангелия видно, что решимости было больше у Саломии.

Иоанна, "жена Хузы, домоправителя Иродова" (Лк.8:3)

Домоправитель, то есть управляющий хозяйством, или эконом — заметный человек при дворе. А быть при дворе Ирода Антипы, рукоплескавшего танцу Саломеи и казнившего Иоанна Крестителя, — значит, находиться в очень сомнительном окружении. Страх, хитрость, интриги, ты всегда на виду. Тем не менее, Иоанна смогла быть преданной Богу и здесь. Именно она разыскала и перезахоронила голову Иоанна Крестителя на Елеонской горе, когда Иродиада со злобы выкинула ее в "отхожее место". Она была с теми женщинами, которые служили Христу "имением своим".

Мария, жена Клеопы, младшая дочь Иосифа Обручника, сестра Саломии

По преданию Церкви, она была еще юной девушкой и жила в доме своего отца, когда Пресвятая Богородица была обручена Иосифу, и они подружились как сестры (Ин. 19:25). Ее муж Клеопа и сын Симеон стали апостолами от 70-ти. Церковное предание считает "Марию, мать Иакова и Иосии" (Мф. 27:56) за одно лицо с Марией Клеоповой (впрочем, есть другие мнения). В любом случае эта отважная женщина следовала за Господом тогда, когда ее родные еще не верили в Него. За эту верность и она, и другие мироносицы удостоились первыми видеть Христа воскресшим. 

Жены апостолов

По преданию, апостольские труды разделили с апостолом Петром и апостолом Филиппом их жены. Вместе проповедовали также апостол от 70-ти Акилла и его супруга Прискилла, чей дом апостол Павел называет "домашнею их церковью", а их самих — "сотрудниками моими во Христе Иисусе" (1 Кор. 16:19, Рим. 16:3), апостол от 70-ти Филимон и супруга Апфия, апостолами также стали их сын Архипп и бывший раб Онисим.

Святая София

Следующий яркий пример — это святая София. София была вдовой с дочерьми Верой, Надеждой и Любовью. Видимо, она была знатной и богатой женщиной, раз удостоилась приема императора Адриана. Но это не помешало ей быть по-христиански мудрой (что в переводе и означает ее имя): "мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов" (Иак.3:17). Действительно, ее дочери были добрыми плодами. Она не только дала им имена христианских добродетелей, но и воспитала в них эти добродетели. Дочери прекрасно знали Священное Писание, были послушны и искренне любили Бога. За такую любовь Бог дал им и Софии мученический венец: император Адриан никакими уговорами и пытками не смог заставить их поклониться Артемиде.

Матери святителей — Отцов Церкви

Особенными женщинами были и матери святителей — Отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

Святая Нонна, мать Григория Богослова

Святую Нонну, мать Григория Богослова, выдали замуж за Григория, богатого землевладельца. Брак был по-земному выгодный, но для христианки Нонны тяжелый — ее очень огорчало то, что Григорий был язычником. Она всеми силами старалась привести его ко Христу своим личным подвигом, примером и молитвой за него.

Так писал о святой Нонне ее сын Григорий Богослов: "Она знала одну красоту, красоту душевную, и старалась сохранять или уяснять в себе, по мере сил, образ Божий, а поддельные и искусственные украшения отвергала, предоставляя их определившим себя на зрелища. Она знала одно истинное благородство — быть благочестивой и знать, откуда мы произошли и куда пойдем; одно надежное и неотъемлемое богатство — жертвовать свое имущество для Бога и для нищих, особенно же для обедневших родственников".

По молитвам святой Нонны Григорию было во сне видение. Григорий пришел на Первый Вселенский Собор в Никею, где открыл свое обращение к Богу. Он был посвящен в сан пресвитера, а затем епископа и, по словам сына, превзошел жену благочестием (Слово 7). Одновременно его супруга была посвящена в диакониссы. Нонна мирно скончалась в окружении родных.

Святая Эмилия, мать Василия Великого

Святая Эмилия, мать Василия Великого, была глубоко верующей и с детства готовила себя к монашеству. Но Эмилия отличалась редкой красотой, и была опасность, что ее похитят для насильного замужества. Поэтому она предпочла брак добровольный, выбрав образованного и благочестивого адвоката Василия. "Супружество [их] состоявшее не столько в плотском союзе, сколько в равном стремлении к добродетели, имело многие отличительные черты, как-то: питание нищих, странноприимство, очищение души посредством воздержания, посвящение Богу части своего имущества. … Но мне кажется в нем самой важной и знаменитой чертой благочадие. …Ежели из детей один или двое бывают достойны похвалы, то это можно приписать и природе. Но превосходство во всех очевидно служит к похвале родивших" (Григорий Богослов. Слово 43).

Действительно, пять их детей прославлены в лике святых: это святой Василий Великий, Григорий Нисский, Петр Севастийский, преподобная Макрина и блаженная Феозва. Когда родился сын Петр, ее супруг умер, и на руках Эмилии осталось девять детей. Всех она воспитала по-христиански.

Воспитание Макрины она приняла за образец прочих своих чад. Греки начинали обучение детей с басен или поэзии, но Эмилия предпочла им псалмы Давида и притч Соломона. Эмилия учила дочь и пению, но не светскому. Вообще она старалась предотвращать все, что было сомнительным с нравственной точки зрения. Так, Эмилия считала вредом от театров уже то, что они отучают душу от любви к труду и приучают к легкомыслию и рассеянности. Она также учила дочь женскому рукоделию и домашнему хозяйству. Старания вознаградились: Макрина превзошла мать в христианском благочестии, а ее сын Василий Великий стал одним из трех самых почитаемых Отцов Церкви. Под конец жизни Эмилия приняла монашество.

Анфуса, мать Иоанна Златоуста

Анфуса, мать Иоанна Златоуста, не прославлена в лике святых, но о ней тепло говорится в житии ее сына. Анфуса осталась вдовой, когда ей было около 20-ти. Она полностью посвятила себя сыну, воспитала его в христианской вере, атакже дала ему блестящее образование. 

Благоверные княгини

Пример замужних святых показывают и русские благоверные княгини: равноапостольная Ольга, Анна Новгородская, Анна Кашинская, Евфросиния Московская и другие. У них был особый тип святости: они деятельно служили людям, были хранительницами семьи как малой Церкви, матерями, воспитывающими детей для Небесного Царства. С другой стороны, они всегда молитвенно предстояли перед Богом, и когда выполняли свой долг, принимали "ангельский образ", монашество.

Анна Новгородская, супруга Ярослава Мудрого

Анна Новгородская, супруга Ярослава Мудрого, была дочерью короля Олафа, первого христианского монарха Швеции. Она получила блестящее образование: изучила Священное писание, литературу, историю (что было тогда для женщины исключительной редкостью), кроме того, путешествовала, владела оружием, принимала гостей. Православие приняла с именем Ирина. Своему мужу она стала помощницей во всем. Киев и Русь Ярослав и Ирина устраивали как земное отражение Небесного Иерусалима: строили храмы, перевели множество церковных книг, обучали русских детей грамоте. Своих собственных детей — а их было десять — Ирина также воспитала в атмосфере деятельного служения Богу и "книжности" — то есть начитанности и образованности. Быт семьи был основан на христианском благочестии. Ее сын Владимир Новгородский был причислен к лику святых. Вырастив детей и овдовев, княгиня приняла монашеский постриг с именем Анна.

Евдокия (Евфросиния) Московская, жена Дмитрия Донского

Евдокия (Евфросиния) Московская, жена Дмитрия Донского, вышла замуж совсем молодой — в 13 лет. И сразу же на нее легли взрослые заботы: моровая язва и страшный пожар в Москве. Она всеми силами старалась облегчить положение людей, помогала бедным, сиротам, больным, хоронила на свои деньги скончавшихся. Брак с Дмитрием был счастливым и по-настоящему христианским. Вот как отзывался о них летописец: "Любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь говорить, что двое таких носят в двух телах единую душу и одна у обоих добродетельная жизнь, на будущую славу взирают, возводя очи к небу. Также и Димитрий имел жену, и жили они в целомудрии, …огнем божественного Духа распалялись и слезами покаяния очищались".

Князь был очень боголюбивым, княжна была супругой нежной, кроткой и набожной. В их браке родилось 12 детей, которых княгиня воспитывала глубоко верующими. Крестным одного из сыновей был преподобный Сергий Радонежский. Дмитрий умер, не достигнув 40 лет. Он поручил Евдокии воспитывать сыновей и помогать наследнику Василию, пока тот молод. Выполняя волю мужа, она не могла принять монашество сразу, но жизнь вела по-монашески строгую. О подвигах и святости Евдокии мы можем судить по случаю, известному из летописи: при шествии в монастырь княгиня исцелила слепого. В конце жизни она наконец смогла принять постриг с именем Евфросиния.

Императрица Александра Федоровна, супруга Николая II

Такую же традицию христианской семьи продолжила через несколько веков императрица Александра Федоровна, супруга Николая II. Вот что она пишет о браке: "Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое "я", посвятив себя другому".

Николай и Александра не баловали детей: они росли воздержанными в еде, не были приучены к дорогой одежде, украшениям и роскоши. Мать и дочери окончили курсы медсестер и трудились в госпитале. Выездов и балов в их жизни почти не было, зато были игры на свежем воздухе, вечера за чтением книг, Священного Писания, святоотеческой литературы. И эта совсем не показная любовь и стремление жить по-христиански особенно проявились в последний год, когда они были в заключении, терпели лишения и издевательства.

Все это примеры женщин, у которых не "заботы века сего" поглотили все небесное, а наоборот, предстояние перед Богом отражалось на всей их земной, семейной жизни. Некоторым из них Бог дал мученический венец, некоторые прославились как преподобные и праведные. Но начинали они все с того, что были "верными в малом" — жили по-евангельски в обычных обстоятельствах и уже на Земле были гражданами Неба.

Встройте Новости религии от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Новости религии от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Инна Пастухова
Инна Пастухова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы киев семья москва златоуст николай ii православие
Новости
Марочко: тыловые подразделения ВСУ перевели на усиленный режим службы и запретили увольнения
Daily Mail: жители Британии попрощались с Зеленским после попытки ВСУ ударить по Кремлю
Голубев: БПЛА взорвался на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области
Французский политик Филиппо обвинил в атаке беспилотников на Кремль "ястребов" из США
Губернатор Кондратьев: на Ильском НПЗ в Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами
Журналист Гринвальд: в США не поверили в причастность России к атаке на Кремль
Военный эксперт Дрозденко: после атаки на Кремль переговоры с Киевом возможны только о капитуляции
Обозреватель 19FortyFive Вейхерт назвал жену Байдена Джилл реальным президентом США из-за её влияния
"Мама, ты была права": Орбакайте сделала заявление об Алле Пугачёвой и своих сыновьях
"Просто принцесса!": поклонники восхитились, как дочь Пугачёвой преобразилась вдали от матери
Популярное
Обещание не убивать Зеленского потеряло силу: Россия ответит на удар по Кремлю

Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.

Покушение на Путина изменит характер СВО
Путин не пострадал во время атаки БПЛА на Кремль
Президент России не пострадал во время атаки дронов на Кремль
Об опасности соли для больных диабетом рассказала врач-диетолог
В Сети заявили об окружении сотни русских бойцов под Белогоровкой
России необходимо снова сделать русский язык уважаемым во всём мире Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Страшное лето-2023: синоптики ждут три месяца аномальной жары "за 40 в тени"
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Случайная находка: как распознать рак на ранних стадиях
Случайная находка: как распознать рак на ранних стадиях
Последние материалы
Марочко: тыловые подразделения ВСУ перевели на усиленный режим службы и запретили увольнения
Как спасти душу замужней христианке?
Daily Mail: жители Британии попрощались с Зеленским после попытки ВСУ ударить по Кремлю
Голубев: БПЛА взорвался на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области
Французский политик Филиппо обвинил в атаке беспилотников на Кремль "ястребов" из США
Губернатор Кондратьев: на Ильском НПЗ в Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами
Журналист Гринвальд: в США не поверили в причастность России к атаке на Кремль
Синусовая брадикардия у кошек: сердцебиение ниже 120 ударов в минуту в состоянии покоя
Военный эксперт Дрозденко: после атаки на Кремль переговоры с Киевом возможны только о капитуляции
Обозреватель 19FortyFive Вейхерт назвал жену Байдена Джилл реальным президентом США из-за её влияния
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников