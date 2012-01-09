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Автор Дарья Сивашенкова

Святки: гадания, черти и церковные традиции

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Святки — время от празднования Рождества Христова до Крещения, почти две недели с 7 по 18 января. Святки начинаются в ночь на Рождество и длятся до Крещенского сочельника. Для Церкви — это время рождественской радости и подготовка к следующему великому празднику — Крещению. Но есть забавнейшая легенда о том, что в дни святок Бог был так счастлив, что у Него родился Сын, что дал послабление чертям и выпустил их из ада. И теперь эти короткие дни черти используют на всю катушку, сбивая православный люд с толку.

Вокруг православной традиции существует множество народных верований и преданий. Вот и легенда об отпущенных погулять чертях — одна из таких. Конечно, Православная церковь ничего подобного в своих традициях не держит, и ни один священник не объявит, что в дни святок чертей выпустили из ада на свободу.

Но это удивительно удобная легенда для тех, кто устал от долгого рождественского поста и хочет как следует повеселиться. Чем плохо объяснение, что черт под руку толкнул?

В народе считается, что злобные, оголодавшие по душам черти, запертые в аду после Воскресения Христова, пользуются днями "отгулов" для того, чтобы соблазнить православных на всякие непотребства. И в первую очередь — это гадания. Недаром святочная неделя — время гаданий и ворожбы.

Хотя церковная традиция предписывает совсем другое времяпрепровождение — православным в эти дни следует посещать церковь, дарить подарки детям и всячески заботиться о стариках. Но зачем выбирать, когда можно следовать обеим, рассудили в народе, и "склеили" обе традиции — успевая днем забежать в церковь на службу и подарить подарки, а вечером сесть за гадание или пообщаться с домовым.

Народные и церковные традиции на святках вообще сплетаются забавным и своеобразным образом. Например, 8 января по народному обычаю принято почитать повивальных бабок и рожениц. Что вполне объяснимо с точки зрения логики — если только что поздравляли Богородицу, родившую Христа, то самое время поздравить и остальных родительниц, а также тех, кто помогает им в этом нелегком деле.

11 января — день памяти убитых Иродом младенцев. Церковь скорбит о четырнадцати тысячах маленьких мучеников, убитых по приказу царя, желавшего уничтожить новорожденного Христа. Народная же традиция гласила, что с этого дня и по самое Крещение женщинам запрещено играть в карты. С одной стороны — это вполне в русле церковных предписаний, но смысл у этого запрета совсем другой. Оказывается, если с 11 по 19 января женщина будет играть в карты, то у нее в огороде куры склюют все огурцы.

А 16 января церковь празднует память одного из ветхозаветных пророков — Малахии. Что совершенно не мешало народу, вернувшись со службы, попросить о помощи еще и домового. Иконы на стенах ничуть не портили веру в то, что под печкой живет маленький бородатый помощник, к которому можно обратиться за защитой — считалось, что в этот день ведьмы портят скотину, и спасти от колдуний способен только домовой.

Участие в гаданиях и языческих развлечениях считается в христианстве большим грехом. Но народ на Руси по этому поводу никогда не переживал. Хотя христианская традиция и запрещает строго-настрого всяческие гадания, волхования и ворожбу, люди издавна уверены — в дни святок дается некое послабление.

Вечное желание хоть надкусить запретный плод здесь расцветает во всей красе. Невзирая на все церковные запрещения, в народе упорно считается, что "хоть чуточку-то можно". Тем более что все грехи можно будет через несколько дней омыть в проруби Крещения. Собственно, ради отпущения святочных грехов и пошла традиция нырять 19 января в прорубь.

Но игры с бесами не всем сходили с рук. Например, русский историк и энтограф С. В. Максимов записал такую историю юной крестьянки-гадальщицы:

"Пришла я с загадок и задумала суженого вызвать — страх захотелось мне узнать, правда это или нет, что к девушкам ночью суженые приходят. Вот я стала ложиться спать, положила гребенку под головашки и сказала: "Суженый-ряженый, приди ко мне мою косу расчесать". Сказавши так-то, взяла я и легла спать, как водится, не крестясь и не помолившись Богу. И только это я, милые мои, заснула, как слышу, полез кто-то мне под головашки, вынимает гребенку и подходит ко мне: сдернул с меня дерюгу, поднял, посадил на кровати, сорвал с моей головы платок и давай меня гребенкой расчесывать. Чесал, чесал да как дернет — ажно у меня голова затрещала. Я как закричу… Отец с матерью вскочили: мать ко мне, а отец огонь вздувать. Вздули огонь, отец и спрашивает: "Чего ты, Апрось, закричала?"

Я рассказала, как я ворожила и как меня кто-то за косы дернул. Отец вышел в сенцы, стал осматривать двери — не видать ничего. Пришел он в избу, взял кнут и давай меня кнутом лупцевать — лупцует да приговаривает: "Не загадывай, каких не надо, загадок, не призывай чертей". Мать бросилась, было, отнимать — и матери досталось через меня. Легла я после того на постель, дрожу вся как осиновый лист и реву потихоньку: испугалась, да и отец больно прибил. А утром, только я поднялась — вижу, голова моя болит так, что дотронуться до нее нельзя. Глянула я около постели своей на земь — вся земь усыпана моими висками. Вот как "он" меня расчесывал. Стала я сама расчесывать косу, а ее и половину не осталось — всю почти суженый выдернул".

Но такие истории мало кого останавливали — а кого-то, может быть, наоборот, только подзадоривали. И гадания на святках, особенно в канун Крещения — традиция, которую Церковь считает дурной, но практически неистребимой. И очень живучей. Прочие традиции святок худо-бедно остались в прошлом — например, сегодня уже никто не ставит блюдце с молочком для домового и не гадает о погоде по гусиным потрохам. Зато гадания в большой моде и по сей день.

Но есть верный способ защититься от чертей — для тех, кто все-таки хочет рискнуть и погадать. Главное — не относиться к этому всерьез. Воспринять, как забавную игру, вне зависимости от выпавших результатов. И, конечно, не полагаться на результаты гадания, как на непреложную истину. Шутите. Черти боятся смеха.

Темы святки гадание рождество христианство святочная неделя
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