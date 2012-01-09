Святки: гадания, черти и церковные традиции

Святки — время от празднования Рождества Христова до Крещения, почти две недели с 7 по 18 января. Святки начинаются в ночь на Рождество и длятся до Крещенского сочельника. Для Церкви — это время рождественской радости и подготовка к следующему великому празднику — Крещению. Но есть забавнейшая легенда о том, что в дни святок Бог был так счастлив, что у Него родился Сын, что дал послабление чертям и выпустил их из ада. И теперь эти короткие дни черти используют на всю катушку, сбивая православный люд с толку.

Вокруг православной традиции существует множество народных верований и преданий. Вот и легенда об отпущенных погулять чертях — одна из таких. Конечно, Православная церковь ничего подобного в своих традициях не держит, и ни один священник не объявит, что в дни святок чертей выпустили из ада на свободу.

Но это удивительно удобная легенда для тех, кто устал от долгого рождественского поста и хочет как следует повеселиться. Чем плохо объяснение, что черт под руку толкнул?

В народе считается, что злобные, оголодавшие по душам черти, запертые в аду после Воскресения Христова, пользуются днями "отгулов" для того, чтобы соблазнить православных на всякие непотребства. И в первую очередь — это гадания. Недаром святочная неделя — время гаданий и ворожбы.

Хотя церковная традиция предписывает совсем другое времяпрепровождение — православным в эти дни следует посещать церковь, дарить подарки детям и всячески заботиться о стариках. Но зачем выбирать, когда можно следовать обеим, рассудили в народе, и "склеили" обе традиции — успевая днем забежать в церковь на службу и подарить подарки, а вечером сесть за гадание или пообщаться с домовым.

Народные и церковные традиции на святках вообще сплетаются забавным и своеобразным образом. Например, 8 января по народному обычаю принято почитать повивальных бабок и рожениц. Что вполне объяснимо с точки зрения логики — если только что поздравляли Богородицу, родившую Христа, то самое время поздравить и остальных родительниц, а также тех, кто помогает им в этом нелегком деле.

11 января — день памяти убитых Иродом младенцев. Церковь скорбит о четырнадцати тысячах маленьких мучеников, убитых по приказу царя, желавшего уничтожить новорожденного Христа. Народная же традиция гласила, что с этого дня и по самое Крещение женщинам запрещено играть в карты. С одной стороны — это вполне в русле церковных предписаний, но смысл у этого запрета совсем другой. Оказывается, если с 11 по 19 января женщина будет играть в карты, то у нее в огороде куры склюют все огурцы.

А 16 января церковь празднует память одного из ветхозаветных пророков — Малахии. Что совершенно не мешало народу, вернувшись со службы, попросить о помощи еще и домового. Иконы на стенах ничуть не портили веру в то, что под печкой живет маленький бородатый помощник, к которому можно обратиться за защитой — считалось, что в этот день ведьмы портят скотину, и спасти от колдуний способен только домовой.

Участие в гаданиях и языческих развлечениях считается в христианстве большим грехом. Но народ на Руси по этому поводу никогда не переживал. Хотя христианская традиция и запрещает строго-настрого всяческие гадания, волхования и ворожбу, люди издавна уверены — в дни святок дается некое послабление.

Вечное желание хоть надкусить запретный плод здесь расцветает во всей красе. Невзирая на все церковные запрещения, в народе упорно считается, что "хоть чуточку-то можно". Тем более что все грехи можно будет через несколько дней омыть в проруби Крещения. Собственно, ради отпущения святочных грехов и пошла традиция нырять 19 января в прорубь.

Но игры с бесами не всем сходили с рук. Например, русский историк и энтограф С. В. Максимов записал такую историю юной крестьянки-гадальщицы:

"Пришла я с загадок и задумала суженого вызвать — страх захотелось мне узнать, правда это или нет, что к девушкам ночью суженые приходят. Вот я стала ложиться спать, положила гребенку под головашки и сказала: "Суженый-ряженый, приди ко мне мою косу расчесать". Сказавши так-то, взяла я и легла спать, как водится, не крестясь и не помолившись Богу. И только это я, милые мои, заснула, как слышу, полез кто-то мне под головашки, вынимает гребенку и подходит ко мне: сдернул с меня дерюгу, поднял, посадил на кровати, сорвал с моей головы платок и давай меня гребенкой расчесывать. Чесал, чесал да как дернет — ажно у меня голова затрещала. Я как закричу… Отец с матерью вскочили: мать ко мне, а отец огонь вздувать. Вздули огонь, отец и спрашивает: "Чего ты, Апрось, закричала?"

Я рассказала, как я ворожила и как меня кто-то за косы дернул. Отец вышел в сенцы, стал осматривать двери — не видать ничего. Пришел он в избу, взял кнут и давай меня кнутом лупцевать — лупцует да приговаривает: "Не загадывай, каких не надо, загадок, не призывай чертей". Мать бросилась, было, отнимать — и матери досталось через меня. Легла я после того на постель, дрожу вся как осиновый лист и реву потихоньку: испугалась, да и отец больно прибил. А утром, только я поднялась — вижу, голова моя болит так, что дотронуться до нее нельзя. Глянула я около постели своей на земь — вся земь усыпана моими висками. Вот как "он" меня расчесывал. Стала я сама расчесывать косу, а ее и половину не осталось — всю почти суженый выдернул".

Но такие истории мало кого останавливали — а кого-то, может быть, наоборот, только подзадоривали. И гадания на святках, особенно в канун Крещения — традиция, которую Церковь считает дурной, но практически неистребимой. И очень живучей. Прочие традиции святок худо-бедно остались в прошлом — например, сегодня уже никто не ставит блюдце с молочком для домового и не гадает о погоде по гусиным потрохам. Зато гадания в большой моде и по сей день.

Но есть верный способ защититься от чертей — для тех, кто все-таки хочет рискнуть и погадать. Главное — не относиться к этому всерьез. Воспринять, как забавную игру, вне зависимости от выпавших результатов. И, конечно, не полагаться на результаты гадания, как на непреложную истину. Шутите. Черти боятся смеха.