Непобедимая победа святого Георгия

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На гербе столицы России изображен всадник в серебряных доспехах и голубой мантии, который поражает золотым копьем черного змея. Этот всадник, на самом деле, реальный человек. Он жил семнадцать веков назад в Малой Азии. Что общего у него с нами? Как его изображение попало на герб столицы России? Об этом в публикации рубрики "Религия".

Фото: pravoslavie.md

В конце III — начале IV века римским императором был Диоклетиан — один из правителей-язычников, объявивших войну христианству. Римское государство было раздроблено гражданскими войнами. Диоклетиан считал, что для его восстановления необходимо укреплять язычество как религию, способную сплотить народ. Христианская Церковь была препятствием в этом деле, и император решил нанести по ней удар. В 303 и 304 годах он издает один за другим четыре эдикта против христиан. Эти эдикты подвергли их самым кровавым за всю тогдашнюю историю преследованиям.

Гонения начались в Никомидии с разрушения христианской церкви этого города 23 февраля 303 года. На следующий день был оглашен императорский эдикт против христиан. Повелевалось разрушать церкви до основания, Священное Писание сжигать, а людей, державшихся христианства, лишать почетных должностей и свободы.

Святой Георгий был одним из воинов римской армии. Благодаря своему мужеству и отваге он быстро начал делать карьеру: император заметил молодого воина и принял его в свою стражу со званием комита — одного из старших военачальников. Узнав об эдикте императора, он раздал нищим свое имущество, отпустил на волю рабов и пришел в Сенат.

Мужественный воин исповедал себя христианином и призвал всех признать истинную веру во Христа: "Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по своей воле, чтобы свидетельствовать об Истине". "Что есть Истина?" — повторил вопрос Пилата один из сановников. "Истина есть Сам Христос, гонимый вами", — отвечал святой.

Император был ошеломлен этой речью. Он не хотел лишаться доблестного воина, подававшего большие надежды. Но и допустить такого поведения своей охраны он тоже не мог. Диоклетиан попытался убедить Георгия отречься от Христа и принести жертвы языческим богам. Видя, что его попытки не увенчались успехом, он приказал вытолкать воина копьями из собрания и заключить в темницу. Тут произошло первое чудо: сталь становилась мягкой и гнулась, как только копья касались тела святого, и не причиняла ему боли.

На следующий день начались допросы и пытки. Убедить Георгия отречься стало для Диоклетиана уже делом принципа. Каких только пыток он не выдумывал! Святого мученика привязали к колесу, под которым были устроены доски с железными остриями, так что при вращении колеса острые лезвия резали его обнаженное тело. Его оставляли на несколько дней в яме, засыпанного негашеной известью, заставляли бегать в железных сапогах с гвоздями внутри, зверски избивали, пытались отравить.

Против Диоклетиана была не человеческая выносливость, а сила Божия. После всех пыток святой Георгий оставался невредимым. В один момент палачи даже заподозрили, что перед ними стоит уже другой человек. Видя происходящее, люди, которые до этого христианами не были, публично признавали Христа Богом — прекрасно осознавая, что после этого исповедания их ждет смертная казнь.

Диоклетиан решил сменить тактику: он предложил святому Георгию стать своим соправителем. Тот с притворной готовностью ответил, что с этого надо было и начинать, и выразил желание немедленно идти в храм Аполлона. Все ждали, что Георгий принесет жертву богам. Но он перекрестился и спросил идола: "Ты ли хочешь принять от меня жертву как Бог?" Тот закричал: "Я не Бог и никто из подобных мне не Бог. Един Бог только Тот, которого ты проповедуешь". "Как же дерзаете вы быть здесь, когда сюда пришел я, служитель Истинного Бога?" — спросил святой. Послышался шум и плач, идолы упали и разбились.

Диоклетиан немедленно вынес смертный приговор великомученику Георгию. Это было 23 апреля 303 года. Пройдет всего десять лет — и святой равноапостольный Константин, один из преемников Диоклетиана на римском престоле, прикажет начертать на знаменах Крест и завет, запечатленный кровью Великомученика и Победоносца Георгия и тысяч неведомых мучеников: "Сим победиши".

Святой Георгий скончался, когда ему не было и 30 лет. Он мог стать талантливым полководцем и удивить мир воинскими подвигами. Но юноша предпочел присоединиться к небесному воинству и вошел в историю Церкви как Победоносец. Его победа в том, что он оказался сильнее могущественных людей, сильнее непреодолимых обстоятельств. Святой великомученик Георгий остался верен Богу и самому себе, не променял вечное на временное.

Святой Георгий Победоносец был небесным покровителем нескольких великих строителей русской государственности и русской военной мощи. Сын святого равноапостольного Владимира, Ярослав Мудрый, был крещен с именем Георгий. Он много способствовал почитанию святого в Русской Церкви. Ярослав Мудрый построил город Юрьев, основал Юрьевский монастырь в Новгороде, воздвиг храм святого Георгия Победоносца в Киеве.

Имя святого Георгия носил основатель Москвы Юрий Долгорукий — создатель многих Георгиевских храмов, строитель города Юрьева-Польского. В 1238 году героическую борьбу русского народа с монгольскими ордами возглавил великий князь Владимирский Юрий (Георгий) Всеволодович, сложивший голову в битве на Сити. Память о нем, как о Егории Храбром, защитнике родной земли, отразилась в русских духовных стихах и былинах. Первым великим князем Московским в период, когда Москва становилась центром собирания земель Русских, был Юрий Данилович — сын святого Даниила Московского, внук святого Александра Невского. С того времени святой Георгий Победоносец — всадник, поражающий змея, — стал гербом Москвы и эмблемой Русского государства.