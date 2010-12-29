Пророк, предсказавший Рождество и Апокалипсис

30 декабря, незадолго до Рождества Христова, христианский мир вспоминает ветхозаветного пророка Даниила, две с половиной тысячи лет назад сделавшего предсказания и о Рождестве, о дальнейшей истории мира, и о конце света, которые собраны в одном из самых таинственных текстов Библии — "Книге пророка Даниила".

На протяжении всей ветхозаветной истории в среде единственного сохранившего связь с Богом, избранного народа, появлялись пророки и выполняли очень важную наставническую функцию. Они разоблачали грехи и заблуждения, призывали к истинной вере, сообщали Божественную волю и направляли в соответствии с ней жизнь народа, пророчествовали о будущем избранного народа и всего мира. Среди них были четыре пророка, вошедшие в церковную историю как большие или великие, которые оставили после себя пророческие книги — это Исаия, Иезекииль, Иеремия и, ставший четвертым великим пророком, Даниил.

На реках Вавилонских

Пророк Даниил был свидетелем и соучастником ветхозаветной истории с последней четверти VII — по первую четверть VI века до Рождества Христова. Он родился около 619-615гг. в Иерусалиме и был потомком знатного рода, происходящего от самого царя Соломона. Но основная часть его жизнь прошла не в родном "священном городе", а "на реках Вавилонских" — в вавилонском плене, в который он попал еще подростком в результате произошедшего около 607 года завоевания Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором.

Но, пребывание пророка Даниила именно в Вавилоне было, безусловно, промыслительным. Ведь Вавилон на протяжении веков являлся реальным политическим, культурным и научным центром древнего Востока. Помимо того, что он был столицей Вавилонской империи, он был городом всемирно известных сооружений: уникальной крепостной стены и "воротами Иштар", удивительной ирригационной системы и "висячими садами Семирамиды", храма "Эсагила" и огромным семиступенчатым зиккуратом "Этеменанки" или "Вавилонской башни". Наконец, он был научной столицей, на весь мир прославившейся своей "вавилонской ученостью" — уникальными знаниями в астрологии, геометрии, географии, мореплавании, клинописи и других дисциплинах. Таким образом, находясь в вавилонском плену, библейский пророк мог не только разделить судьбу своего народа, но и имел возможность проповедовать веру в истинного Бога, являть свои чудеса и пророчества в столице всего древнего Востока, самым могущественным ее царям.

В Вавилоне, по приказу царя Навуходоносора, из всех пленных отбирались лучшие — самые знатные, умные и красивые — юноши и направлялись на трехлетнее обучение в школу при царском дворце. Так Даниил, вместе с другими мальчиками из знатных иудейских семей Ананией, Мисаилом и Азарией, был отобран для обучения и дальнейшей царской службы. Естественно, целью этого трехлетнего обучения было не только знакомство с "вавилонской ученостью", но и их перевоспитание, ассимиляция, личное восприятие чужого для них языка, культуры и верований. С этим было связано и принудительное изменение имен: так, Даниил был переименован в "Валтасара", Анания — в "Седраха", Азария — в "Авденаго" и Мисаил — в "Мисаха" — имена, относящиеся к почитаемым вавилонянами языческим богам.

Но, даже получив эти новые языческие имена, юноши решили твердо хранить свою веру в истинного Бога и предписанные правила благочестия. В связи с чем, в самом начале своей вавилонской жизни, они совершили свой первый подвиг: отказались употреблять в пищу еду с царского стола, запрещенную моисеевым законом и оскверненную предваряющим трапезу языческим ритуалом. Они согласились употреблять только простую растительную пищу, что им было разрешено после удостоверения в их прекрасном здоровье и самочувствии после подобного 10-дневного поста. За проявленную с первых же шагов преданность Богу, твердость в вере и благочестие, юноши были награждены Господом необычайными способностями в постижении наук, и на итоговом экзамене они были отмечены самим Навуходоносором, увидевшим, что эти юноши по уму и сообразительности в десяток раз превосходят вавилонских мудрецов и волхвов. Помимо этого, Даниил был награжден Господом особенными способностями: толкования снов и пророчества о будущем. Совокупность этих божественных даров позволило Даниилу — этому иудейскому пленнику, чужестранцу и иноверецу, на протяжении всей своей вавилонской жизни находиться при царском дворе: быть придворным сановником при Навуходоносоре, а также пяти его преемниках, а затем — царским советником при Дарии Мидийском и Кире, царе Персидском.

Испытание веры

Вместе с тем, Даниил и три отрока, благодаря подстрекательству ненавидевших их царских вельмож, по приказу вавилонских царей неоднократно приговаривались к смерти. И каждый раз, проявляя твердость в вере и преданность истинному Богу, чудесным образом оставались невредимыми. Однажды вавилонский царь Навуходоносор соорудил вблизи Вавилона 10-метрового золотого идола бога Мардука, считавшегося покровителем Вавилона, и устроил в честь его открытия всенародный праздник. По царскому приказу, под звуки трубы все присутствующие были обязаны пасть на землю и поклониться истукану, что все и сделали, кроме троих отроков Анании, Азарии и Мисаила. Разгневанный царь приказал раскалить печь, связать юношей и бросить их в огонь, что и было сделано; пламя же было настолько сильным, что бросавшие их в печь воины упали мертвыми. Но Анания, Азария и Мисаил были спасены ангелом Господним, и, на глазах у всех, стояли посреди горящей печи невредимые и пели хвалебные песни Господу. Увидев это, Навуходоносор призвал их к себе, сказал "благословен Бог ваш, Который послал ангела Своего и избавил рабов Своих, надеющихся на Него" и под страхом смертной казни запретил всем своим подданным "хулить имя Бога Израилева".

Годами позже, уже при царе Мидийском Дарии, сам Даниил был брошен на растерзание в яму к голодным львам. Он был очень уважаем Дарием и занимал при нем важный государственный пост, но это вызывало сильнейшую зависть у языческих вельмож, которые и сделали все, чтобы оклеветать и умертвить Даниила. Зная о благочестивом правиле Даниила ежедневно трижды молиться Богу, открывая окно, обращенное в сторону Иерусалима, вельможи подговорили царя запретить в течение тридцати дней обращаться к какому-либо богу, но только к царю, а отступивших бросать в львиный ров. Даниил не прекратил свои ежедневные молитвы и был брошен в ров на растерзание львам. Но он был спасен ангелом Господним, заградившим пасти львам, и остался невредим. На следующий же день по распоряжению царя, Даниил был освобожден из рва, а его обвинители — брошены в него и немедленно растерзаны голодными хищниками. После чего, царь Дарий издал приказ: "чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и Присносущий, и царство Его несокрушимо и владычество Его бесконечно". Такова была вера Даниила и его трех отроков, не только чудесным образом спасшая их от смерти, но и заставившая даже языческих властителей признать силу истинного Бога и благоговеть перед Ним.