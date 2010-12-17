Николай Чудотворец всегда помогает

19 декабря по новому стилю Православная Церковь празднует память святителя Николая Чудотворца, одного из самых любимых и почитаемых на Руси святых. О том, что святой по молитвам помогает многим людям и сегодня, Pravda. Ru рассказал Николай Капчук*, ктитор Богоявленского кафедрального собора в Елохове, в котором имеется и северный Никольский придел.

"Нам покровительствует и за нас молится святитель Николай", — считает Николай Семенович.

По словам ктитора Богоявленского собора, святитель Николай Мирликийский, имя которого было дано ему в крещении, постоянно поддерживал его в служении.

"Если что-то было, те или другие скорби, я всегда молился святителю Николаю, и всегда все устраивалось благополучно. Поэтому я верю, что святитель Николай всегда помогает", — убежден Н. Капчук.

Николай Семенович рассказал о том, что несколько раз был в Италии, в городе Бари, где находятся мощи Николая Чудотворца.

"Это была большая радость, бывать у мощей святителя, это радость любого христианина, а для меня особенно, потому что я ношу его имя. Думаю, что святителя Николая празднуют не только местные, но и вся Россия, и, по сути, весь мир знает такого святого", — подчеркнул он.

Как рассказал ктитор кафедрального собора, "в Богоявленском соборе есть чтимая икона святителя Николая". Прихожанами храма, по его словам, особенно любимы две чтимые иконы — Казанской Божией Матери и святителя Николая. "Народ целыми днями к ней подходит, прикладывается. Многие люди верят в его помощь", — отметил он.

"Как войдете в храм, с левой стороны — придел святителя Николая, и она сразу здесь первая", — уточнил Николай Семенович.

Главное же чудо, по мнению ктитора, "что мы здоровы и живы. Это уже большое чудо".

В Рунете существует несколько сайтов, где собираются и публикуются современные истории чудесной помощи святителя Николая в разных жизненных ситуациях, примерно с 1940-50 годов и до наших дней. Святителя Николая считают покровителем путешественников и мореплавателей, и многие рассказы о чудесах связаны с дорогой.

"Нужно было срочно ехать в другой город, а билетов на автобус в кассе уже не было. Помолился святителю Николаю. Вдруг из автобуса, который был полон и собирался отъезжать, вышла кондуктор и сказала, что есть еще одно место, но она сама выберет, кто поедет. И выбрала меня". "Долго стоял на остановке, не было никакого транспорта, а я опаздывал на работу. После молитвы Николаю Угоднику вдруг подъехал пустой автобус, его водитель сказал, что нам по пути, и довез меня до работы за пять минут". "Поехала в монастырь ко всенощной. Служба закончилась примерно в половину десятого вечера, последний автобус уже ушел. Я стояла на остановке, читала акафист святителю Николаю. Вдруг подъехала машина, ее водитель оказался верующим человеком, он довез меня прямо до дома и не взял денег", — такого рода истории многочисленны.

Не редки и рассказы о чудесных исцелениях, в том числе безнадежных, например, раковых больных. "Дело было 14 лет назад. Я заболела, врачи ничего не могли определить. Я таяла как свечка. Кое-как отработаю, домой прихожу, ничего есть не хочу. Сразу ложилась, слабость была ужасная, такое состояние у меня длилось почти месяц. И вот, 18 декабря я лежу, слезы текут из глаз, и вдруг я вспомнила, что завтра 19 декабря — праздник Николая Угодника. Я про себя и говорю: "Святителю отче Николае, я хочу выздороветь или умереть". С этой мыслью я уснула. Утром просыпаюсь, чувствую себя здоровой, у меня появился аппетит, резко пошла на поправку. С тех пор всегда в церкви ставлю свечку Святителю Николаю. Для меня 19 декабря — второй день рождения. Еще, когда мне приходится куда-то ехать, я также молюсь Николаю Угоднику, и все у меня получается: езжу без приключений и быстро", — рассказывает Тамара Маякова из города Владимира.

Есть и многочисленные свидетельства о том, как после молитвы святителю Николаю были найдены потерянные важные документы. "Собирали мы с мужем грибы, но дождик нас из леса выгнал. В машине мы обнаружили пропажу документов: прав, техталона, которые выронили в лесу. Искали мы их долго, просили у Бога, но не нашли. Через неделю я посоветовала мужу помолиться коленопреклоненно перед образом Святителя Николая, попросить его о помощи. Муж согласился, только спросил: "А что после молитвы делать, опять в лес ехать?" Я ответила: "Как Бог даст". Через минуту нам позвонили и сказали, что нашли наши документы в целости и сохранности, несмотря на то, что неделю лил проливной дождь. Вернули безвозмездно", — пишут рабы Божии Иоанн и Фотиния из Калининградской области.

В книге "Новые чудеса святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, угодника Божия и чудотворца; с акафистом ему и молитвою" описывается такой случай: "Геолога, девушку Е., в составе геологическойэкспедиции, обследовавшей острова, ночью ветром и льдинами унесло на лодке и прибило к незнакомому берегу.

Она была с детства верующая и все время молилась святителю Николаю о спасении. Решила идти вдоль берега, пока не встретит чье-либо жилье.

Идет, ей встречается старичок, спрашивает:

— Куда ты идешь, девушка?

— Иду вдоль берега, чтобы найти чье-либо жилище.

— Не ходи. Ты за сотни верст тут никого не найдешь. А ты видишь вон там вдалеке горку… пойди туда, взберись на нее и тогда увидишь, куда тебе дальше идти.

Она посмотрела на горку, а затем обернулась к старичку. Но его уже не было перед ней. Она поняла, что сам святитель Николай указал ей путь, и пошла к горке. С нее она заметила вдалеке домик и пошла на него. Там была хижина рыбака и его семьи. Рыбак очень удивился ее появлению в этом совершенно безлюдном месте. Он подтвердил, что, действительно, на сотни километров по берегу она не нашла бы жилья и наверняка погибла бы от голода и холода.

Так святитель Николай спас неосторожную геологиню от смерти".

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, прославился как великий угодник Божий и чудотворец. Согласно житию, он родился в городе Патаре, Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова) в III веке. Николай был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, которые до преклонного возраста оставались бездетными, много молились о даровании чада и дали обет в случае рождения ребенка посвятить его Богу. Когда его родители умерли, Николай унаследовал от них большое состояние, но все растратил на помощь бедным.

Видя благочестивую жизнь молодого человека, его дядя-епископ рукоположил Николая в священники. Приняв сан священника, святитель Николай стал проводить еще более строгую подвижническую жизнь.

Однажды на корабле, по пути в Палестину, у молодого священника проявился дар прозрения и чудотворения: он предсказал наступающую жестокую бурю и силой своей молитвы усмирил ее. Вскоре здесь же на корабле он совершил великое чудо, воскресив юного матроса, который упал с мачты на палубу и разбился насмерть. В пути корабль часто приставал к берегу. Святитель Николай везде избавлял от недугов местных жителей: одних исцелил от неизлечимых болезней, из других изгнал мучивших их злых духов, иным, наконец, подал утешение в скорбях.

Пресвитер Николай покинул город Патары, где все его знали и оказывали ему почести, и перебрался в большой город Миры, столицу и митрополию Ликийской земли. Жил он как нищий, но неизбежно посещал все церковные службы.

После кончины архиепископа всей Ликии Иоанн, Николай чудесным образом был избран новым епископом. Одному из старейших епископов явился муж, озаренный неземным светом, и повелел в эту ночь стать в притворе храма и заметить, кто первый придет в храм на утреннее богослужение, это и есть угодный Господу муж, которого епископы должны поставить своим архиепископом; открыто было и имя его — Николай.

С наступлением ночи старец епископ стал в притворе храма, ожидая прибытия избранника. Святитель Николай, встав с полуночи, пришел в храм. Его остановил старец и спросил об имени. Он тихо и скромно ответил: "Называюсь я Николай, раб святыни твоя, владыко!"

И старец убедился, что он и есть избранник Божий. Он взял его за руку и повел на собор епископов. Все с радостью приняли его. При вступлении в управление Мирликийской епархией, святитель Николай сказал сам в себе: "Теперь, Николай, твой сан и твоя должность требуют от тебя, чтобы ты всецело жил не для себя, а для других!"

В те годы Церковь Христова подверглась гонениям императора Диоклетиана (285-230 гг.). Храмы разрушались, божественные и богослужебные книги сжигались. Гонение дошло и до Ликийской Церкви.

Святитель Николай в эти трудные дни поддерживал в вере свою паству, громко и открыто проповедуя имя Божие, за что был заключен в темницу, где не переставал укреплять веру среди заключенных, чтобы они были готовы пострадать за Христа.

Преемник Диоклетиана Галерий прекратил гонения. Святитель Николай, по выходе из темницы, снова занял Мирликийскую кафедру. Он прославился и как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти.

Святитель Николай дожил до глубокой старости. После непродолжительной болезни он мирно скончался 6 декабря 342 года (19 по новому стилю), и был погребен в соборной церкви города Миры.

При жизни своей святитель Николай был благодетелем рода человеческого; не перестал он им быть и после своей смерти. Мощи его начали источать благоуханное миро, обладающее даром чудотворения. Даже мусульмане глубоко уважают святителя.

*Николай Капчук почил 18 февраля 2018 года. Беседа и первая публикация этого материала состоялись в 2010 году.